ETV Bharat / state

గంజాయి అక్రమ రవాణాలో గ్యాంగ్​స్టర్లు - తమదారికి అడ్డొస్తే హింసాత్మక చర్యలు - VIOLENT ACTS IN GANJA BUSINESS TG

హింసాత్మక చర్యలకు వెనుకాడని గంజాయి ముఠాలు - డబ్బు ఆశచూపి మహిళలు, పిల్లల, యువకులతో అక్రమ రవాణా - కాసులు దండుకుంటున్న అక్రమార్కులు

Violent Acts in Ganja Business in Telangana
Violent Acts in Ganja Business in Telangana (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 3, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read

Violent Acts in Ganja Business in Telangana : గంజాయి వ్యాపారంలో అతి ప్రమాదకరమైన ధోరణులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తమ దారికి అడ్డొస్తే ఆబ్కారీ, పోలీసుల సిబ్బందిపై హింసాత్మక చర్యలకు సైతం వెనకాడని రీతిలో అక్రమార్కులు సిద్ధమవుతున్నారు. ముంబయి, రాజస్థాన్​లోని నగరాల్లోనే ఉంటూ కొందరు గ్యాంగ్​స్టర్లు అమాయక ప్రజలను వినియోగించుకుంటూ అక్రమంగా గంజాయిని తరలిస్తూ తమ వ్యాపారాలను కొనసాగిస్తున్నారు. ఇటీవల పట్టుబడిన కేసులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తే రెండు విషయాలు అర్థమవుతాయి. గంజాయి సరుకు తీసుకెళ్తూ మారణాయుధాలతో పట్టుబడటం ఒకటైతే, సరకు కొనుగోలు కేంద్రంలో మార్పులు రావటం మరో పరిణామంగా చెప్పవచ్చు.

గతంలో ఆంధ్రా ఇప్పుడు ఒడిశా : గంజాయి వ్యాపారులు గతంలో సరకు కొనుగోలుకు ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని సీలేరు, ఉమ్మడి విశాఖపట్నంలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాలను కేంద్రంగా చేసుకుని వ్యాపారాలు సాగించేవారు. ప్రస్తుతం అక్కడి ప్రభుత్వం గంజాయిపై గట్టి నిఘా పెట్టడంతో ఈ అక్రమార్కులు ఒడిశాలోని అటవీ ప్రాంతాలపై కన్నేశారు. ఆ రాష్ట్రంలోని చింతూరు, మల్కన్​గిరి జిల్లాల నుంచి అటవీ మార్గాల గుండా సరుకును తీసుకొచ్చి భద్రాచలం వంతెన మీదుగా గోదావరి దాటించి రాష్ట్రంలోనికి తీసుకు వస్తున్నారు.

ఆపై భద్రాద్రి, ఖమ్మం జిల్లాల్లోని జాతీయ రహదారుల మీదుగా కాకుండా పల్లెల అనుసంధాన రహదారుల్లో రవాణా చేస్తూ హైదరాబాద్​, ముంబయి, రాజస్థాన్​ వరకు చేరవేస్తూ కాసులు మూటగడుతున్నారు. పోలీసులు ఒక్సైజ్​ శాఖలు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నా వారి దందా ఆగటం లేదు.

పట్టుబడుతున్న నేరగాళ్లు : గంజాయి రవాణాదారుల్లో గ్యాంగ్​స్టర్లు చిక్కుతున్నప్పటికీ వారి వద్ద మారణాయుధాలు ఉండటం ఆదోళన కలిగిస్తోంది. పాల్వంచ వద్ద్ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన ఆబ్కారీ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ బృందం ఆగస్టు 21న తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా కారు, ఐషర్​లో 108 కిలోల గంజాయితోపాటు తొలిసారిగా ఒక పిస్తోలు, ఐదు రివాల్వర్లు, 40 బుల్లెట్లు, 12 ఖాతీ మ్యాగ్జిన్లు లభించాయి. అప్పడే ఆ ముగ్గురినీ అరెస్టు చేయగా మరొకరు పరారీలో ఉన్నారు. పట్టుబడిన వారిలో కేరళలోని కొచ్చికి చెందిన బిలాల్​పై 100కు పైగా కేసులున్నాయి. 28 సార్లు శిక్షలు అనుభవించాడు. మధ్యప్రదేశ్​లోని ఇందౌర్​ నగరంలో మారణాయుధాలు కొనుగోలు చేసి కొచ్చికి తరలిస్తుండగా పట్టుబడ్డాడు. కనీసం లాఠీ లేని తాము ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి రావటంపై ఎక్సైజ్​ వర్గాల్లో ఆందోళన నెలకొంటోంది.

ఒడిశా నుంచి రాజస్థాన్​కు తరలిస్తూ : తాజాగా ఇద్దరు ఒడిశాకు చెందిన మహిళాలు గంజాయి తీసుకెల్తూ ఖమ్మంలోని శ్రీరామగిరి నగర్​లో పట్టుబడ్డారు. వీరు కిలోకు రూ.1000 చొప్పున తీసుకుని 20 కిలోలు హైదరాబాద్​కు తరలిస్తూ చిక్కారు. ఒడిశా నుంచి రాజస్థాన్​కు తరలిస్తూ రూ.2.12 కోట్ల విలువ చేసే 424.95 కిలోల గంజాయిని ఆగస్టు 22న టేకులపల్లి, సీసీఎస్​ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. గంజాయి తేవడానికి రూ.2 లక్షలకు ఒప్పందం చేసుకున్న రాజస్థాన్​లోని బిల్వర్​ జిల్లాకు చెందిన నిందితులు అరెస్టయ్యారు. ప్రధాన నిందితులు దొరకలేదు.

డబ్బు ఆశ చూపి : సులువుగా డబ్బు సంపాదించవచ్చని ముంబయి గ్యాంగ్​స్టర్లు, అక్రమార్కులు దూరంగా ఉంటూ మహిళలు, పిల్లలు, యువకులకు డబ్బు ఆశ చూపించి అక్రమంగా గంజాయిని రవాణా చేయిస్తున్నారు. రవాణా చేస్తున్నవారు జైలుపాలౌతున్నారు. అయితే ఈ వ్యాపారాలు సాగించే గ్యాంగ్​స్టర్లు మాత్రం తప్పించుకుంటున్నారు. అక్రమార్కులు పంథా మార్చిన నేపథ్యంలో పోలీసుల సాయం తీసుకుని దాడులు జరుపుతున్నామని ఆబ్కారీ శాఖ ఉప కమిషనర్​ జనార్థన్​రెడ్డి తెలిపారు.

హైదరాబాద్​లోకి కొత్త రకం గంజాయి - కిలో ధర ఏకంగా రూ.కోటి

మత్తుకు బానిసలై దొంగలుగా మారుతున్న యువత - ఆ జిల్లాలో తరచూ బైక్ చోరీలు

Violent Acts in Ganja Business in Telangana : గంజాయి వ్యాపారంలో అతి ప్రమాదకరమైన ధోరణులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తమ దారికి అడ్డొస్తే ఆబ్కారీ, పోలీసుల సిబ్బందిపై హింసాత్మక చర్యలకు సైతం వెనకాడని రీతిలో అక్రమార్కులు సిద్ధమవుతున్నారు. ముంబయి, రాజస్థాన్​లోని నగరాల్లోనే ఉంటూ కొందరు గ్యాంగ్​స్టర్లు అమాయక ప్రజలను వినియోగించుకుంటూ అక్రమంగా గంజాయిని తరలిస్తూ తమ వ్యాపారాలను కొనసాగిస్తున్నారు. ఇటీవల పట్టుబడిన కేసులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తే రెండు విషయాలు అర్థమవుతాయి. గంజాయి సరుకు తీసుకెళ్తూ మారణాయుధాలతో పట్టుబడటం ఒకటైతే, సరకు కొనుగోలు కేంద్రంలో మార్పులు రావటం మరో పరిణామంగా చెప్పవచ్చు.

గతంలో ఆంధ్రా ఇప్పుడు ఒడిశా : గంజాయి వ్యాపారులు గతంలో సరకు కొనుగోలుకు ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని సీలేరు, ఉమ్మడి విశాఖపట్నంలోని ఏజెన్సీ ప్రాంతాలను కేంద్రంగా చేసుకుని వ్యాపారాలు సాగించేవారు. ప్రస్తుతం అక్కడి ప్రభుత్వం గంజాయిపై గట్టి నిఘా పెట్టడంతో ఈ అక్రమార్కులు ఒడిశాలోని అటవీ ప్రాంతాలపై కన్నేశారు. ఆ రాష్ట్రంలోని చింతూరు, మల్కన్​గిరి జిల్లాల నుంచి అటవీ మార్గాల గుండా సరుకును తీసుకొచ్చి భద్రాచలం వంతెన మీదుగా గోదావరి దాటించి రాష్ట్రంలోనికి తీసుకు వస్తున్నారు.

ఆపై భద్రాద్రి, ఖమ్మం జిల్లాల్లోని జాతీయ రహదారుల మీదుగా కాకుండా పల్లెల అనుసంధాన రహదారుల్లో రవాణా చేస్తూ హైదరాబాద్​, ముంబయి, రాజస్థాన్​ వరకు చేరవేస్తూ కాసులు మూటగడుతున్నారు. పోలీసులు ఒక్సైజ్​ శాఖలు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నా వారి దందా ఆగటం లేదు.

పట్టుబడుతున్న నేరగాళ్లు : గంజాయి రవాణాదారుల్లో గ్యాంగ్​స్టర్లు చిక్కుతున్నప్పటికీ వారి వద్ద మారణాయుధాలు ఉండటం ఆదోళన కలిగిస్తోంది. పాల్వంచ వద్ద్ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన ఆబ్కారీ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ బృందం ఆగస్టు 21న తనిఖీలు నిర్వహిస్తుండగా కారు, ఐషర్​లో 108 కిలోల గంజాయితోపాటు తొలిసారిగా ఒక పిస్తోలు, ఐదు రివాల్వర్లు, 40 బుల్లెట్లు, 12 ఖాతీ మ్యాగ్జిన్లు లభించాయి. అప్పడే ఆ ముగ్గురినీ అరెస్టు చేయగా మరొకరు పరారీలో ఉన్నారు. పట్టుబడిన వారిలో కేరళలోని కొచ్చికి చెందిన బిలాల్​పై 100కు పైగా కేసులున్నాయి. 28 సార్లు శిక్షలు అనుభవించాడు. మధ్యప్రదేశ్​లోని ఇందౌర్​ నగరంలో మారణాయుధాలు కొనుగోలు చేసి కొచ్చికి తరలిస్తుండగా పట్టుబడ్డాడు. కనీసం లాఠీ లేని తాము ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోవాల్సి రావటంపై ఎక్సైజ్​ వర్గాల్లో ఆందోళన నెలకొంటోంది.

ఒడిశా నుంచి రాజస్థాన్​కు తరలిస్తూ : తాజాగా ఇద్దరు ఒడిశాకు చెందిన మహిళాలు గంజాయి తీసుకెల్తూ ఖమ్మంలోని శ్రీరామగిరి నగర్​లో పట్టుబడ్డారు. వీరు కిలోకు రూ.1000 చొప్పున తీసుకుని 20 కిలోలు హైదరాబాద్​కు తరలిస్తూ చిక్కారు. ఒడిశా నుంచి రాజస్థాన్​కు తరలిస్తూ రూ.2.12 కోట్ల విలువ చేసే 424.95 కిలోల గంజాయిని ఆగస్టు 22న టేకులపల్లి, సీసీఎస్​ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. గంజాయి తేవడానికి రూ.2 లక్షలకు ఒప్పందం చేసుకున్న రాజస్థాన్​లోని బిల్వర్​ జిల్లాకు చెందిన నిందితులు అరెస్టయ్యారు. ప్రధాన నిందితులు దొరకలేదు.

డబ్బు ఆశ చూపి : సులువుగా డబ్బు సంపాదించవచ్చని ముంబయి గ్యాంగ్​స్టర్లు, అక్రమార్కులు దూరంగా ఉంటూ మహిళలు, పిల్లలు, యువకులకు డబ్బు ఆశ చూపించి అక్రమంగా గంజాయిని రవాణా చేయిస్తున్నారు. రవాణా చేస్తున్నవారు జైలుపాలౌతున్నారు. అయితే ఈ వ్యాపారాలు సాగించే గ్యాంగ్​స్టర్లు మాత్రం తప్పించుకుంటున్నారు. అక్రమార్కులు పంథా మార్చిన నేపథ్యంలో పోలీసుల సాయం తీసుకుని దాడులు జరుపుతున్నామని ఆబ్కారీ శాఖ ఉప కమిషనర్​ జనార్థన్​రెడ్డి తెలిపారు.

హైదరాబాద్​లోకి కొత్త రకం గంజాయి - కిలో ధర ఏకంగా రూ.కోటి

మత్తుకు బానిసలై దొంగలుగా మారుతున్న యువత - ఆ జిల్లాలో తరచూ బైక్ చోరీలు

For All Latest Updates

TAGGED:

హింసాత్మకంగా గంజాయి ముఠాలుGANJA BUSINESS IN TELANGANAGANJA ILLEGAL TRAFFICKING TELANGANAGANJA SMUGGLING THROUGH TELANGANAVIOLENT ACTS IN GANJA BUSINESS TG

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

డిజిటల్ వ్యసనానికి 'తెరవేద్దాం' - ఇలా చేసి మన పిల్లలను ఫోన్​లకు దూరం చేద్దాం!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

పాతవాహనాలు కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే మోసపోతారు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.