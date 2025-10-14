ETV Bharat / state

మీ పిల్లలు పుస్తకాలకే పరిమితమవుతున్నారా? - వారితో ఇలా చేయించండి రిజల్ట్ మీరే చూస్తారు

మార్కులు, ర్యాంకులే లోకంగా కాలం గడిపేస్తున్న కొంతమంది విద్యార్థులు - ఇతర కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ ప్రత్యేకతను చాటుకుంటున్న మరికొందరు - ఆట పాటలతో కొత్త స్నేహాలు - నాయకత్వ లక్షణాలతో కెరియర్​కూ ఉపయోగం

Education With Extracurricular Activities
Education With Extracurricular Activities (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 14, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Education With Extracurricular Activities : కొందరు విద్యార్థులు చదువుకు తప్ప దేనికీ ప్రాధాన్యమివ్వరు. మార్కులు, ర్యాంకులే లోకంగా కాలం గడిపేస్తుంటారు. వారి పరిజ్ఞానం పరిమితంగానే ఉంటుంది. మరికొందరు మాత్రం ఒక పక్క చదువుకుంటూనే మరో పక్క ఇతర కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ తమ నైపుణ్యాలను పెంచుకుంటూ వారి ప్రత్యేకతను చాటుకుంటారు.

ఇతర వ్యాపకాలు కూడానా? : 'క్లాసులు, ట్యూషన్లూ, అసైన్మెంట్​లకే సమయం సరిపోవడం లేదు ఇంకా ఇతర వ్యాపకాలు కూడానా' అని చాలామంది భావిస్తారు. అయితే ఒక్కసారి ఆ వ్యాపకాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటే వారికే స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఏకాగ్రతతో పనులను పూర్తిచేయడం, ప్రేరణ పొందడం లాంటి ఇతర నైపుణ్యాలూ వారికి చాలా తేలికగా అలవడతాయి.

ఆసక్తి గల అంశాలను ఎంచుకోవచ్చు :

  • ఆటలపై ఆసక్తి ఉంటే ఫుట్​బాల్​, బాస్కెట్​బాల్, స్విమ్మింగ్, టెన్నిస్, అథ్లెటిక్స్ లాంటి క్రీడల్లో పాల్గొనవచ్చు.
  • కళల పట్ల ఆసక్తి ఉంటే నాట్యం, సంగీతం, చిత్రలేఖనం, ఫొటోగ్రఫీ, వాద్య సంగీతం లాంటివీ నేర్చుకోవచ్చు.
  • ఇతరులకు సేవ చేయడంలో ఆనందం పొందాలంటే సేవా సంస్థల్లో వాలంటీర్​గా చేరొచ్చు.

మల్టీ టాస్కింగ్ అలవడుతుంది : ఒక పక్క చదువుకుంటూనే ఇంకోపక్క ఇతర వ్యాపకాలకు సమయాన్ని కేటాయించగలగాలి. అందుబాటులో ఉన్న సమయంలోనూ పనులన్నీ పూర్తయ్యేలా చూపడం, నిర్ణీత సమయంలోనే పనులను చేయడం లాంటివి నేర్చుకుంటారు. దీంతో మల్టీ టాస్కింగ్ నైపుణ్యం అలవడుతుంది.

కొత్త స్నేహాలు ఏర్పడతాయి : తరగతి విద్యార్థులతో మాత్రమే కాకుండా ఇతరులతోనూ స్నేహ సంబంధాలు పెరుగుతాయి. భావ వ్యక్తీకరణ సామర్థ్యం మెరుగవుతుంది. బృందంగా ఏర్పడి లక్ష్యసాధనకు ఎలా ప్రయత్నించాలో నేర్చుకుంటారు. అలాగే బృందంలోని సభ్యులందరి సామర్థ్యాలూ ఒకే విధంగా ఉండవు. కాస్త వెనకబడి ఉన్న వారినీ తమతో చేర్చుకుని విజయానికి చేరుకోవడమెలాగో తెలుసుకుంటారు.

నాయకత్వ లక్షణాలు వస్తాయి : క్రీడల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటే ఒక్కోసారి జట్టుకు నాయకత్వం వహించే అవకాశం వస్తుంది. దాంతో బాధ్యతగా వ్యవహరించడం తెలుస్తుంది. సరైన నిర్ణయాలూ తీసుకోగలుగుతారు. సమస్యలు వాటి వల్ల వచ్చే పర్యవసానాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో తెలుసుకుంటారు. ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదురైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొనే నేర్పు అలవడుతుంది. దీంతో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

కెరియర్​కూ ఉపయోగం : చాలా ఉద్యోగాలకు సబ్జెక్టు సంబంధిత పరిజ్ఞానంతో పాటుగా ఇతర నైపుణ్యాలు అవసరం అవుతాయి. నలుగురితో కలవడం, సమయ నిర్వహణ, విశ్లేషణ సామర్థ్యం, భావ వ్యక్తీకరణ, సమస్యా పరిష్కారం లాంటి నైపుణ్యాలు చాలా అవసరం. విద్యేతర కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనడం వల్ల వీటన్నింటినీ మెరుగుపరుచుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

ఒత్తిడి తగ్గి ఉత్సాహం పెరుగుతుంది : తరగతులూ, పరీక్షలూ, ర్యాంకులూ వీటన్నింటివల్లా సాధారణంగా విద్యార్థులు ఎంతో వత్తిడికి గురవుతుంటారు. ఇతర వ్యాపకాల్లో పాల్గొనడం వలన ఒత్తిడి తగ్గి ఉత్సాహంగా ఉండగలుగుతారు. ఉదాహరణకు కొన్ని రకాల ఆటల్లో భాగంగా పరుగులు పెట్టడం, వేగంగా నడవడం, గెంతడం లాంటి పనులు చేస్తారు. దీంతో సంతోషాన్ని కలిగించే ఎండార్ఫిన్లు విడుదలై ఒత్తిడి, దిగులూ మాయమవుతాయి. నూతనోత్సాహంతో పనులను పూర్తిచేయగలుగుతారు.

కొత్త అనుభూతులు : విద్యేతర వ్యాపకాల్లో పాల్గొనడం వల్ల కొత్త అనుభూతులను సొంతం చేసుకోవచ్చు ఒకపక్క సబ్జెక్టు సంబంధిత పరిజ్ఞానం పెంచుకుంటూనే ఇతర కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమవుతారు. దీంతో ఒకేసారి రెండు మూడు విషయాల్లో రాణించడం అలవాటు అవుతుంది. అంతేకాదు జీవన నైపుణ్యాలూ అలవడతాయి.

ఉద్యోగాన్వేషణలోనూ : విద్యార్థి దశలో మాత్రమే కాకుండా ఉద్యోగాన్వేషణలో ఉన్న సమయంలోనూ ఇవి ఎంతగానో ఉపకరిస్తాయి. దరఖాస్తులో విద్యార్హతలతో పాటు ఇతర వ్యాపకాల్లో పాల్గొన్న వివరాలూ రాయమనడం తెలిసిందే. అంటే ఉద్యోగం సాధించడానికి అదనపు అర్హతలుగా ఇవి ఉపయోగపడతాయనేగా! అంతేకాదు భవిష్యత్తులో వృత్తిలో రాణించి గుర్తింపును సాధించడానికీ తోడ్పడతాయి.

కొన్ని రోజుల్లో తెరుచుకోనున్న క్లాస్ రూమ్​లు - ఈ ఎక్స్‌ట్రా యాక్టివిటీ చేద్దామా?

పిల్లలూ! స్నేహమేరా జీవితం - టీమ్ వర్క్​తో అద్భుత విజయాలు మీ సొంతం

TAGGED:

ACTIVITIES FOR STUDENTS IN TELUGU
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
IMPORTENCE OF GAMES
ఆటపాటల వల్ల ఉపయోగాలు
EDUCATION WITH ACTIVITIES IN TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

తెలంగాణలో టూరిస్ట్​ పోలీసులు - పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఇక ఫుల్​ సేఫ్టీ

ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటే వంద శాతం జాబ్ గ్యారెంటీ!

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

'ఇందిరమ్మ ఇళ్లు మాకొద్దు' - సొంతింటి కలపై లబ్ధిదారుల్లో అనాసక్తి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.