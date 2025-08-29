ETV Bharat / state

పీఎంఈజీపీ లోన్స్ : 'రుణాలు ఇస్తాం - రాయితీకి గ్యారంటీ ఇవ్వలేం' - PMEGP SCHEME IN TELANGANA

ఎస్సీ, ఎస్టీయేతర దరఖాస్తుదారులకు తిరకాసు - రాయితీని అర్హత, నిధుల లభ్యతకు లోబడి విడుదల చేస్తామంటున్న ప్రభుత్వం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2025 at 12:12 PM IST

PMEGP Scheme In Telangana : 'రుణాలు అందిస్తాం - రాయితీ మాత్రం అర్హత, నిధుల లభ్యతకు లోబడి విడుదల చేస్తాం’ అని సర్కారు ఎస్సీ, ఎస్టీయేతర దరఖాస్తుదారులకు తిరకాసు విధించడంతో కథ మళ్లీ మొదటికి వచ్చేలా కనిపిస్తోంది. పీఎం ఈజీపీ (ప్రధానమంత్రి ఉపాధి కల్పన పథకం) కింద జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలను ఏర్పాటు చేసేందుకు అవకాశం కల్పించారు. అర్హులైన వారికి బ్యాంకుల ద్వారా లోన్​లు ఇస్తున్నారు. తొలుత గత మార్చి నెల నుంచి ఆన్‌లైన్‌ సమస్య కారణంగా దరఖాస్తులు స్వీకరించకపోగా, నెలన్నర కిందట ఆన్‌లైన్‌ మొదలు కావడంతో అంతా కాస్త ఊరట చెందారు. కాకపోతే ఎస్సీ, ఎస్టీలకు మాత్రం అవకాశం కల్పించి బీసీ, మైనార్టీ, జనరల్‌ కేటగిరీ వర్గాలకు చెందిన వారికి అవకాశం ఇవ్వలేదు. కేంద్రస్థాయిలో ఒత్తిళ్లు రావడంతో మునుపటిలాగే అన్నివర్గాల వారు ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించి ఊరటనిచ్చినప్పటికీ రాయితీ విషయంలో మాత్రం స్పష్టత ఇవ్వకపోవడమనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది.

డెయిరీ, సిమెంటు ఇటుకల తయారీ : ఏటా డెయిరీ ఫాంల ఏర్పాటు, సిమెంటు పైప్‌లు, ఇటుకల తయారీ, ప్రీకాస్ట్‌ వాల్‌లు, బ్రెడ్‌ తయారీ, ఎంబ్రాయిడరీ దుకాణాలు, పప్పుమిల్‌లు, ఇతరత్రా యూనిట్లు ఏర్పాటవుతున్నాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరం 41 యూనిట్లకు రూ.1.50 కోట్ల వరకు లోన్​ మంజూరైంది. మరో 43 యూనిట్లకు సంబంధించి దరఖాస్తులు బ్యాంకర్ల వద్ద పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. ఉపాధి పరంగా ఎన్నో రకాలుగా చేయూతనిస్తున్న ఈ లోన్​లలో తిరకాసు విధించడంతో నిరాశ తప్పడం లేదు.

ప్రయోజనమిలా : ఈ పథకం కింద ఏటా దాదాపు వంద మంది వరకు లబ్ధిదారులు రుణాలు పొందుతున్నారు. తయారీ రంగానికి(పరిశ్రమలకు) గరిష్ఠంగా రూ.50 లక్షల వరకు, సేవా రంగం(సర్వీస్‌ సెక్టార్‌)కు రూ.20 లక్షల వరకు లోన్​ సదుపాయాన్ని కల్పిస్తారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన వారైతే 35 శాతం రాయితీ, అదే పట్టణ ప్రాంతాల్లో 25 శాతం రాయితీ వర్తింపజేస్తారు. ఇందులో అన్నివర్గాలకు చెందిన ప్రజలకు అవకాశం కల్పించారు. జనరల్‌ కేటగిరీ(ఓసీ) పురుష లబ్ధిదారులకు పట్టణ ప్రాంతాల్లో 15 శాతం రాయితీ, గ్రామాల్లో 25 శాతం వస్తుంది.

మొదట్లోనే నిబంధన : ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో ఎస్సీ, ఎస్టీలైతే ఎలాంటి నిబంధనలు సూచించడం లేదు. బీసీ, మైనార్టీ, ఓసీలకు మాత్రం రాయితీపై ప్రత్యేక నిబంధన వస్తోందని జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం జనరల్‌ మేనేజర్‌ పద్మభూషణ్‌రాజు వెల్లడించారు. రాయితీ వస్తుందా? రాదా? అనేది చెప్పలేమని తెలిపారు.

ఆ రంగాల్లో లోన్​ల కోసం దరఖాస్తులు : ఏటా డెయిరీఫాంల ఏర్పాటు, ఇటుకల తయారీ లాంటి ఇతర రంగాల్లో లోన్​లకు దరఖాస్తులు వస్తున్నాయి. ఆన్​లైన్​లో వచ్చిన దరఖాస్తులను పరిశీలించి ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించిన అనంతరం అందులో అర్హులైన వారికి సంబంధించిన జాబితాను పరిశ్రమల శాఖ జీఎం కార్యాలయం నుంచి బ్యాంకర్లకు పంపిస్తే రుణాలు మంజూరు అవుతున్నాయి. అయితే అన్ని రంగాలకు అవకాశం కల్పించినప్పటికీ ఎస్సీ, ఎస్టీయేతరులకు రాయితీ వస్తుందో రాదో అనే విషయంపై అధికారులు స్పష్టత ఇవ్వలేకపోతున్నారు. ఉపాధి పరంగా ఎన్నో విధాలుగా చేయూతనిస్తున్న ఈ లోన్​లలో తిరకాసు విధించడంతో నిరాశ తప్పడం లేదు.

