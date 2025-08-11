Essay Contest 2025

ట్రంప్​ సుంకాలతో తెలంగాణ పారిశ్రామికవేత్తల్లో గుబులు! - కారణం ఏంటంటే? - TRUMP TARIFF EFFECTS IN TELANGANA

తెలంగాణకు ఆర్డర్లు తగ్గుతాయని ఆందోళన - జౌళి, చేనేత తదితర ఉత్పత్తుల్లో క్షీణత ఉంటుందని అంచనా - దేశం నుంచి జరిగే ఔషధాల ఎగుమతిలో 50 శాతం వాటా రాష్ట్రానిదే

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 10:38 AM IST

Trump Tariff Effects in Industrial Circles : భారత్‌ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే వస్తువులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ విధించిన సుంకాల ప్రభావంపై తెలంగాణ పారిశ్రామిక వర్గాల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. తెలంగాణ నుంచి దశాబ్ద కాలంగా ఎగుమతులు వృద్ధి చెందుతున్నాయి. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో తయారైన వస్తు సామగ్రిలో 26.26 శాతం అమెరికాకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. ఆ తర్వాతి స్థానంలో చైనా 6.78 శాతం, ఆ తర్వాత స్థానంలో 4.01 శాతంతో రష్యా ఉంది.

ఆహారం, ఔషధాలు, వైమానిక పరికరాలు, జౌళి ఉత్పత్తులు అక్కడకు అత్యధికంగా ఎగుమతి అవుతున్నాయి. దేశంలోని ఔషధ ఉత్పత్తిలో 30 శాతం తెలంగాణలో జరుగుతోంది. దేశం నుంచి జరిగే ఔషధాల ఎగుమతిలో 50 శాతం వాటా రాష్ట్రానిదే. ఆ తర్వాత స్థానంలో సేంద్రియ రసాయనాలు ఉంది. మూడవ స్థానంలో ఆణుయంత్రాలు - 5.37 శాతం

  • ఎలక్ట్రికల్‌ యంత్రాలు - 4.67 శాతం
  • లవణాలు, ఖనిజాలు - 2.82 శాతం
  • పత్తి - 1.97 శాతం
  • పప్పు దినుసులు - 1.76 శాతం
  • కాఫీ, టీలు - 1.74 శాతం
  • వైమానిక పరికరాలు - 1.04 శాతం
  • లోహ పరికరాలు 1.03 శాతం
  • ఇతర రంగాలవి 15.07 శాతం వస్తువులున్నాయి.

ఏయే రంగాలపై : ఈ సుంకాల వల్ల అమెరికాలో తెలంగాణ ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ తగ్గుతుందని, పెద్ద, చిన్న ఎగుమతిదారులు భారీగా నష్టపోయే అవకాశం ఉందని పారిశ్రామికవేత్తలు భావిస్తున్నారు. ట్రంప్‌ నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్రం నుంచి జౌళి, చేనేత, జెమ్స్, సేంద్రియ రసాయనాలు, జ్యుయలరీ, హస్తకళా ఉత్పత్తులు, ఎలక్ట్రానిక్, ఎలక్ట్రికల్‌ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు బాగా తగ్గుతాయనే అంచనా మొదలైంది. రాష్ట్రంలోని రంగారెడ్డి, మేడ్చల్‌, వరంగల్ జిల్లాల పరిధిలోని జౌళి ఉత్పత్తుల పరిశ్రమల నుంచి ఏడాదికి రూ.100 కోట్ల మేర ఉత్పత్తులు అమెరికాకు వెళ్తున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఆ మొత్తం తగ్గుతుందని యాజమాన్యాలు భావిస్తున్నాయి.

జ్యుయలరీ, జెమ్స్​ పరిశ్రమలు రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్‌ జిల్లాల్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సుంకాల వల్ల అమెరికాలో ఆభరణాల కొనుగోళ్లు తగ్గుతాయని, వారికి అక్కడి నుంచి ఆర్డర్లు తగ్గుతాయని ఆ పరిశ్రమ యజమానులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకూ ఇదే సమస్య ఎదురవుతుందని ఆగ్రో పరిశ్రమలవారు పేర్కొంటున్నారు.

''ట్రంప్‌ సుంకాల ప్రభావంపై పారిశ్రామిక వర్గాల్లో నెలకొన్న భయాందోళనలను ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తాం. ప్రధానంగా ఎలక్ట్రానిక్స్‌ రత్నాభరణాల, టెక్స్‌టైల్ డిమాండ్‌ తగ్గే అవకాశం ఉంది. ఆటో విడి భాగాలు, కొన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు 15 నుంచి 20 శాతం వరకు తగ్గవచ్చు. రాష్ట్ర ఎగుమతుల్లో సూక్ష్మ, చిన్నతరహా పరిశ్రమల వాటా ఎక్కువగా ఉంది. ఆర్డర్ల రద్దు, లాభాల తగ్గుదల, నిధులతో అవి ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణ పరంగా యూఎస్‌పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించి, ఇతర దేశాల మార్కెట్లను అన్వేషించాలి. వాటికి ఎగుమతి సబ్సిడీలు పెంచాలి. ఎంఎస్‌ఎంఈలకు ఆర్థిక సాయంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టాలి''.-కె.సుధీర్‌రెడ్డి, తెలంగాణ పారిశ్రామికవేత్తల సమాఖ్య అధ్యక్షుడు

