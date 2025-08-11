Impact of Pinworms on Children Health : నులి పురుగులు పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇవి మనుషుల పేగుల్లో జీవించే పరాన్న జీవులు. నిత్యం తగినంత పోషకాహారం భుజిస్తున్నా 1 నుంచి 19 ఏళ్ల లోపు పిల్లల్లో పోషకాహార లోపం, కడుపునొప్పి, వికారం, వాంతులు, విరేచనాలు, రక్తహీనత, ఆకలి లేకపోవడం, బలహీనత, బరువు తగ్గడం లాంటి లక్షణాలు కన్పిస్తే నులి పురుగుల ప్రభావమేనని అనుమానించాలి.
జాతీయ నులి పురుగుల నిర్మూలన దినోత్సవం సందర్భంగా : పేగుల్లో చేరిన నులి పురుగులను నివారిస్తేనే పిల్లలు శక్తిమంతంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు. దీనిపై అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన ‘అల్బెండజోల్’ మాత్రలను అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో, పాఠశాలల్లో, కళాశాలల్లో పంపిణీ చేసి ఉపాధ్యాయుల ద్వారా తగిన మోతాదులో పిల్లలతో మింగించేందుకు ఈ నెల 11న ‘జాతీయ నులి పురుగుల నిర్మూలన దినోత్సవా’న్ని ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ, నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించనున్నారు. ‘ఆరోగ్యకరమైన పిల్లలు, ఆరోగ్యకరమైన దేశం’ నినాదంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టనున్నారు
- పిల్లల పాదరక్షలు లేకుండా ఆడే సమయంలో, బహిరంగంగా మల విసర్జన చేసే సందర్భాల్లో, మురికి చేతులను శుభ్రం చేసుకోనట్టయితే నులి పురుగుల బారిన పడే అవకాశముంది.
- నివారణకు గోళ్లు కత్తిరించుకుని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి చేతులను భోజనం చేసే ముందు, మరుగుదొడ్డిని ఉపయోగించాక శుభ్రంగా సబ్బుతో కడుక్కోవాలి. చెప్పులు ధరించాలి. తినే ఆహార పదార్థాల పాత్రలపై మూతలు పెట్టాలి. పండ్లు, కూరగాయలను శుభ్రమైన నీటితో కడగాలి.
- 1 నుంచి 2 ఏళ్ల మధ్య పిల్లలకు సగం మాత్ర(అల్బెండజోల్).
- 2-3 మధ్య వారికి ఒక పూర్తి మాత్రను పొడి చేసి నీళ్లలో కలిపి తాగించాలి.
- మూడేళ్ల కంటే ఎక్కువ వయసు పిల్లలతో ఒక పూర్తి మాత్రను నమిలి, నీళ్లలో కలిపి మింగించాలి.
"నులి పురుగుల నివారణ అనేది పిల్లల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన కార్యక్రమం. అల్బెండజోల్ మాత్రలను 1 నుంచి 5 ఏళ్ల పిల్లలు, బడిబయటి, కౌమార దశలోని పిల్లలకు అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో, 5 నుంచి 19 ఏళ్ల పిల్లలకు స్కూళ్లల్లో, కాలేజీల్లో తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి. దీంతో పిల్లల పేగుల్లోని నులి పురుగులు నివారణ అవుతాయి. దీనిపై తల్లిదండ్రులకు, ఆరోగ్య, ఆశా కార్యకర్తలు, ఉపాధ్యాయుల ద్వారా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. నూరుశాతం మంది పిల్లలు అల్బెండజోల్ మాత్రలు మింగేందుకు అందరూ సహకారం అందించాలి. మాత్రలు ఇంటికి ఇవ్వరు. పిల్లలందర్నీ 11న విద్యా సంస్థలకు పంపించి, నులిపురుగుల మందులు వేయించండి." - డా.యశోద, జిల్లా ఉప వైద్యారోగ్య శాఖాధికారి, చౌటుప్పల్ డివిజన్
ఆహారం తినలేక బలహీనత : చిన్నపిల్లల్లో సాధారణంగా నులిపురుగుల సమస్య ఉంటుంది. అయితే అందరు అంతగా పట్టించుకోరు. ఎప్పుడేతే పిల్లలు నులిపురుగుల సమస్య ప్రారంభం అవుతుందో అప్పటి నుంచి వారు సరిగ్గా తినరు. ఎంతా తిన్నా వారి శరీరంఆ ఆహారం ప్రభావం చూపించదు. వారికి బలహీనత వస్తుంది. ఆకలి అంతగా వేయదు. సరిగ్గా ఆహారానరు. అందుకే ప్రభుత్వం ఏటా నులిపురుగుల మందులు అందిస్తుంది.
'నులి పురుగుల నివారణకు మాత్రలు వేసుకోవాలి'