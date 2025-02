ETV Bharat / state

గతేడాది పంటకు గిట్టుబాటు ధర లేదు - ఉన్న పంటపై బొబ్బర, నల్లి తెగుళ్ల దాడి - IMPACT OF PESTS ON CHILLI CROP

Published : Feb 10, 2025, 10:31 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Impact of Pests on Chilli Crop Farmers Problems in Guntur District : సరైన ధర లేకపోయినా సాగు మీద మమకారంతో మిరప పంట వేసిన అన్నదాతల్ని తెగుళ్లు భయపెడుతున్నాయి. దిగుబడి బాగా వస్తే కొంతమేర గట్టెక్కవచ్చని భావించిన కర్షకుల ఆశలపై బొబ్బర, నల్లి తెగుళ్లు నీళ్లు చల్లుతున్నాయి. తెగుళ్ల దెబ్బకు దిగుబడి భారీగా తగ్గే ప్రమాదం ఉందని గుంటూరు జిల్లా మిరప రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లాలో వాణిజ్య పంటల్లో మిరపది అగ్రస్థానం. అయితే ఇది గతంలో అన్నట్లుగా పరిస్థితి మారింది. ఇతర పంటలతో పోలిస్తే పెట్టుబడి ఖర్చు బాగా పెరిగింది. దీంతో ఈ ఏడాది మిరప సాగు విస్తీర్ణం తగ్గింది. జిల్లాలో గతేడాది సుమారు 25 వేల ఎకరాల్లో మిరప పంట సాగు చేయగా ఈ ఏడాది 17 వేల ఎకరాలకే పరిమితమైంది. ఈ ఏడాది వర్షాలు సకాలంలో పడటంతోపాటు సాగర్ నుంచి నీళ్లు రావడంతో ధైర్యం చేసి రైతులు మిరప సాగు చేశారు.

అయితే రైతులు ఎర్ర బంగారంగా భావించే మిర్చి ఈ ఏడాది కన్నీళ్లు మిగిల్చే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తొలుత పంట పరిస్థితి బాగానే ఉన్నా, నెలరోజులుగా బొబ్బర, నల్లి తెగుళ్లు పంటను దెబ్బతీస్తున్నాయి. వేలాది రూపాయలు ఖర్చుపెట్టి పురుగుమందులు పిచికారీ చేసినా తెగుళ్ల బెడద తగ్గలేదు. దీంతో దిగుబడి తగ్గి ఎకరాకు 50 వేలకుపైగా నష్టం రావొచ్చని రైతులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

