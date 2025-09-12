రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో దంచికొట్టిన వాన - ఇవాళ, రేపు ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
Published : September 12, 2025 at 7:37 AM IST
Heavy Rainfall In Telangana : కొద్ది రోజులుగా తెరిపినిచ్చిన వాన గురువారం ఒక్కసారిగా దంచికొట్టింది. ఏకధాటిగా కురిసిన వానకు వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగాయి. వరదల ఉద్ధృతికి అనేక చోట్ల రాకపోకలు నిలిచిపోగా రహదారులు కాలువలను తలపించాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం కాగా ఇళ్లలోకి నీళ్లు చేరి ప్రజలు అవస్థలు పడ్డారు. బంగాళాఖాతంలోని ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
శుక్రవారం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, సూర్యాపేట, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో శనివారం మహబూబాబాద్, వరంగల్, హనుమకొండ, జనగామ, యాదాద్రి భువనగిరి, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ జిల్లాల్లో కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వివరించింది. మిగతా జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జోరుగా వానలు కురుస్తున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో భారీవర్షాలు పడ్డాయి. అత్యధికంగా రంగారెడ్డి జిల్లా యాచారంలో 18 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది. ములుగు జిల్లా మల్లంపల్లి, యాదాద్రి జిల్లా కొలనుపాకలో 17.6 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. యాదాద్రి జిల్లా మోటకొండూరులో 16.5, సిద్దిపేట జిల్లా దూల్మిట్టలో 15.3, రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్నగర్లో 10.5 సెంటీమీటర్ల వర్షం కురిసింది.
ఉమ్మడి నల్లోండ జిల్లాలో భారీ వరద : ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో జోరు వర్షాలు పడుతున్నాయి. భువనగిరి-చిట్యాల ప్రధాన రహదారిపై నాగిరెడ్డిపల్లి లోలెవల్ వంతెనపై వరద కాలువ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. తొలుత వాహనాలను అనుమతించినా ప్రవాహ వేగం పెరగటంతో ఇరువైపులా పోలీసులు బారికేడ్లు అడ్డుపెట్టారు. రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో వాహనాలు బారులు తీరాయి. ఆలేరులో లోతట్టు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. 11, 12 వ వార్డు సమీపంలోని బైరామ్కుంట, ఎర్రకుంటలు అలుగు పోయడంతో ఇళ్లలోకి వరద చేరింది.
ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల అయిలయ్య నీట మునిగిన ప్రాంతాలను సందర్శించారు. నీళ్లు తొలగింపు చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఇళ్లలోకి నీళ్లు చేరిన వారికి 2,3 రోజులకు సరిపడా నిత్యావసరాలు పంపిణీ చేయాలని కలెక్టర్ హనుమంతరావుకు సూచించారు. ఆలేరు-మోటకొండూర్ మధ్య వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
వరద కారణంగా పలు చోట్ల ఇళ్లలోకి నీరు : మెదక్ జిల్లాలోనూ జోరువాన కురిసింది. పట్టణంలోని సాంఘిక సంక్షేమ బాలుర హాస్టల్, ప్రభుత్వ జూనియర్ బాలికల కళాశాల, పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ల్లోకి వరద చేరింది. పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్ రాహుల్ రాజ్ లోతట్టు ప్రాంతంలో ఉన్న కళాశాలల సముదాయంలోకి నీరు రాకుండా చర్యలు చేపడుతామని తెలిపారు. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్లో ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షం కురిసింది. ప్రధాన రహదారులు జలమయం కాగా మల్లెచెట్టు చౌరస్తా, అంబేడ్కర్ చౌరస్తాలు చిన్నపాటి నీటి కుంటలను తలపించాయి. కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్లో వాన దంచికొట్టింది. డీసీఎంఎస్ కాంప్లెక్స్లోని పలు దుకాణాల్లోకి వర్షపు నీరు చేరింది. పలు ఇళ్లలోకి వరద చేరడంతో స్థానికులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. గ్యాస్ గోదాం ఏరియాలోని జ్యూట్బ్యాగ్ల తయారీ కేంద్రంలో 2 టన్నుల ముడి సరకు తడిపోయింది.
వరద ప్రవాహం వల్ల రాకపోకలు నిలిపివేత : ఏకధాటిగా కురిసిన భారీ వర్షానికి ఓరుగల్లు నగరం అతలాకుతలమైంది. వరంగల్లోని రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జి కిందకి వరద చేరడంతో ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, వర్ధన్నపేటకు రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలిగింది. పాత బీట్ బజార్, బట్టల బజార్, వరంగల్ చౌరస్తాలో రోడ్లపై వరద ప్రవహించింది. కాశిబుగ్గ వివేకానంద కాలనీ ఎరుకవాడ, శివనగర్ ప్రాంతాలను వరద ముంచెత్తింది.
హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో దంచికొట్టిన వర్షాలు : హైదరాబాద్లోనూ భారీ వర్షం దంచికొట్టింది. యాచారం, అబ్దుల్లాపూర్మెట్, హయత్నగర్ మండలాల్లో వానలు దంచికొట్టాయి. గంటకుపైగా కురిసిన వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వరద నీరు చేరి కిలోమీటర్ల మేర ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. జూబ్లీహిల్స్, పంజాగుట్ట, అమీర్పేట పరిసరాల్లో రోడ్లు చెరువుల్ని తలపించగా ఎల్బీనగర్, వనస్థలిపురం, మన్సురాబాద్లో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.
