ఏపీ రెయిన్ అలర్ట్ - కోస్తా జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన - HEAVY RAIN ALERT IN AP

ఈ ‘నైరుతి’లో తొలిసారి వానలు ఆశాజనకం - ఆయా జిల్లాల్లో లోటు నుంచి అధిక వర్షపాతం

Heavy Rain Alert In AP
Heavy Rain Alert In AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read

Heavy Rain Alert In AP: నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించిన రెండు నెలల తర్వాత రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం ‘నైరుతి’ సాధారణం కంటే ముందుగానే వచ్చాయి. కానీ జూన్, జులై నెలల్లో చాలా జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం తక్కువగా నమోదైంది. వైఎస్సార్‌ కడప, పల్నాడు, గుంటూరు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు బాపట్ల, నెల్లూరు, శ్రీసత్యసాయి, తిరుపతి, జిల్లాల్లో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నాయి.

బంగాళాఖాతంలో ఇటీవల ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా మూడు రోజులుగా రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి. దీంతో గుంటూరు, ప్రకాశం, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, బాపట్ల, కృష్ణా జిల్లాలు లోటు వర్షపాతం నుంచి అధిక వర్షపాతం నమోదైన జాబితాలోకి చేరాయి. జూన్‌ నెల తర్వాత ఇప్పటివరకు గుంటూరులో అత్యధికంగా సగటున 40.6 శాతం అధిక వర్షపాతం నమోదైంది.

కోస్తా జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన: అల్పపీడనం ప్రభావం కారణంగా రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. శనివారం శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తోంది. సముద్రం అలజడిగా మారిన నేపథ్యంలో మత్స్యకారులను మంగళవారం వరకు వేటకు వెళ్లరాదని అధికారులు హెచ్చరించారు. విశాఖపట్నం, కాకినాడ, మచిలీపట్నం, గంగవరం, కళింగపట్నం ఓడరేవులకు మూడో నంబరు హెచ్చరికలు కొనసాగిస్తున్నారు. శుక్రవారం విశాఖపట్నం, కర్నూలు, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు ఇప్పటికే హెచ్చరించారు.

సాయంత్రం 6 గంటల వరకు విశాఖ జిల్లాలోని పెందుర్తిలో అత్యధికంగా 8.6 సెం.మీ. వర్షం కురిసింది. మరోవైపు వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో సోమవారం తర్వాత మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని కొన్ని నమూనాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ నెలాఖరు వరకు రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. వీటి ప్రభావం కారణంగా ఈ నెలాఖరు వరకు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఇప్పటికే కురిసిన వానలకు రాష్ట్రంలో పలు గ్రామాల్లో పంటల పొలాలను వరద ముంచెత్తింది. పంట నష్టంతో రైతుల ఆవేదన చెందుతున్నారు.

Heavy Rains In Andhra Pradesh: రాష్ట్రంలోని అల్పపీడనం కారణంగా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రజలు సురక్షితంగా ఉండాలని ఇప్పటికే హెచ్చరించింది. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని అప్రమత్తం చేశారు. ముంపు కాలనీల్లో వరద పరిస్థితిని ఎప్పుటికప్పుడు అంచనా వేయాలని, ప్రజలను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించేందుకు రెవెన్యూ యంత్రాంగం అలెర్ట్​గా ఉండాలని అధికారులు తెలిపారు. కంట్రోల్ రూమ్​లను కూడా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వెల్లడించారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వదంతులను నమ్మవద్దని ప్రజలకు సూచించారు.

రాగల 3 రోజులు భారీ వర్షాలు - 50 కి.మీ వేగంతో గాలులు

ఉద్ధృతంగా వాగులు, వంకలు - జలదిగ్బంధంలో కాలనీలు

