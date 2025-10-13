తిరుగుముఖం పట్టిన రుతుపవనాలు - తెలంగాణలో నేడు, రేపు వర్షాలు
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వర్ష సూచన - రుతుపవనాల నిష్క్రమణతో నేడు, రేపు రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న ఐఎండీ
Published : October 13, 2025 at 7:06 AM IST|
Updated : October 13, 2025 at 7:24 AM IST
Rain Alert To Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఇవాళ, రేపు (సోమ, మంగళవారాల్లో) ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, నల్గొండ, సూర్యాపేట, వరంగల్, మహబూబాబాద్, హనుమకొండ, జనగామ, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపింది.
ఉత్తర భారత్ నుంచి ప్రారంభమైన నైరుతి రుతుపవనాల నిష్క్రమణ తెలంగాణ ప్రాంతానికి చేరుకుంది. మే నెలాఖరు నాటికి దక్షిణ భారతదేశాన్ని తాకిన నైరుతి రుతుపవనాలు సెప్టెంబరు 20వ తేదీ నాటికి ఉత్తర భారతదేశానికి పూర్తి స్థాయిలో చేరుకున్నాయి. 24వ తేదీ నుంచి రుతుపవనాలు తిరుగుముఖం పట్టాయి. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ నెల 15వ తేదీ నాటికి తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి నైరుతి రుతుపవనాలు పూర్తిస్థాయిలో నిష్క్రమించే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.
ఈ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ :
- హైదరాబాద్
- రంగారెడ్డి
- మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి
- పెద్దపల్లి
- భూపాలపల్లి
- ములుగు
- భద్రాద్రి కొత్తగూడెం
- ఖమ్మం
- నల్గొండ
- సూర్యాపేట
- మహబూబాబాద్
- వరంగల్
- హనుమకొండ
- జనగామ
- నాగర్ కర్నూల్
- వనపర్తి
- జోగులాంబ గద్వాల