Heavy Rain Alert To Telangana : అల్పపీడనం ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేపు, ఎల్లుండి భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇవాళ ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, పెద్ధపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, జనగాం, సిద్ధిపేట, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. వాతావరణశాఖ ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలను జారీ చేసింది.
ఆ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు : రేపు నిర్మల్, నిజామాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ పేర్కొంది. ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్ధపల్లి, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, వికారాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లుగా వెల్లడించింది.
బుధవారం నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు అల్పపీడనం కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అతి భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. అత్యధికంగా నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కల్వకుర్తిలో కుండపోతగా వర్షం పడింది. ఇక్కడ 20 సెం.మీ నమోదైంది. వికారాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, వనపర్తి, సూర్యాపేట, నల్లొండ, ములుగు, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. భారీ వర్షాలు ఉన్నాయనే వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలు నేపథ్యంలో అవసరముంటే తప్ప ప్రజలు బయటకు రావొద్దని ఇప్పటికే అధికారులు సూచించారు. అందువల్ల ప్రజలు ఎప్పటికప్పుడు వాతావరణశాఖ, ప్రభుత్వ అధికారుల సూచనలు పాటిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండటం తప్పనిసరి.
కాలనీలు జలమయం : సూర్యాపేట జిల్లాలో భారీవర్షంతో వరదలు ముంచెత్తి జనజీవనం స్తంభించింది. జిల్లాలో 6.62 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదవడంతో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లాయి. చెరువులు, కుంటలు ఉప్పొంగాయి. అత్యధికంగా మేళ్ల చెరువులో 12.60 సెం.మీ, ఆత్మకూరు(ఎస్) 11.01, పాలకవీడు 10.60, నడిగూడెం 10.13 సెం.మీ. చొప్పున వర్షం కురిసింది. కోదాడ పెద్ద చెరువు అలుగుతో అనంతగిరి, కోదాడ ప్రధాన రహదారి మధ్య రాకపోకలు నిలిచాయి. కోదాడలో పలు కాలనీలు నీట మునిగాయి. మోతె మండలం ఉర్లుగొండ వద్ద పాలేరు వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది.
రాష్ట్రంలో ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు జనజీవనం స్తంభించింది. కాలువల నుంచి రోడ్లపైకి వరదనీరు రావడంతో చెరువులను తలపించాయి. వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. కొన్ని కాలనీల్లోకి నీరు చేరడంతో స్థానికులు నానా ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఇటీవలే హైదరాబాద్ నగరంలోని కొన్ని వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించి అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. హైడ్రా సిబ్బంది, మిగతా విభాగాలను సమన్వయం చేసుకుని అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. ఇప్పటికే హైడ్రా సిబ్బంది పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించి చర్యలు చేపట్టింది. మరోవైపు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నారు.
మరింత బలపడుతున్న అల్పపీడనం - నేడు ఈ 12 జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు
నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు - కోదాడకు వరద గండం!