Published : May 15, 2025

Heavy Rain Alert in AP : నైరుతి రుతుపవనాలు ఇవాళ ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రం, మాల్దీవులు కొమోరిన్ ప్రాంతం, దక్షిణ బంగాళాఖాతంలోని మరికొన్ని ప్రాంతాలు, అండమాన్ దీవులు, అండమాన్ సముద్రంలోకి మరింత విస్తరించాయని భారత వాతావరణ విభాగం తెలియజేసింది. రుతుపవనాల ఉత్తర పరిమితి లాంగ్ ఐలాండ్​ వరకు కొనసాగుతోందని పేర్కొంది. వచ్చే మూడు నాలుగు రోజుల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు దక్షిణ అరేబియా సముద్రం, మాల్దీవులు కొమోరిన్ ప్రాంతం, దక్షిణ బంగాళాఖాతం, అండమాన్ దీవులతో పాటు బంగాళాఖాతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మరింత ముందుకు సాగడానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నాయని తెలిపింది. బుధవారం నాడు అండమాన్ సముద్రంపై ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడిందని వివరించింది. అది ఇప్పుడు ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో సగటు సముద్ర మట్టానికి 3.1 కిలోమీటర్ల నుంచి 5.8 కిలోమీటర్ల మధ్య ఎత్తుకు వెళ్లే కొలది నైరుతి దిశ వైపుకు వంగి ఉందని స్పష్టం చేసింది. AP Rain Alert : నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఇప్పుడు ఉత్తర తీరప్రాంత తమిళనాడు పొరుగున, సగటు సముద్ర మట్టానికి 1.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉందని పేర్కొంది. దీంతో ఏపీపై దిగువ ట్రోపో ఆవరణములో వాయువ్య నైరుతి దిశగా గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది. వీటి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రాగల 3 రోజుల వరకు గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఈ ప్రభావంతో ఉత్తర కోస్తాంధ్ర, దక్షిణ కోస్తా రాయలసీమ జిల్లాల్లో ఇవాళ తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురస్తాయని వివరించింది. అదేవిధంగా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు అనేక చోట్ల కురిసే అవకాశముందని పేర్కొండి. భారీ వర్షాలు ఒకటి రెండు చోట్ల కురిసే అవశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. మరోవైపు గంటకు 50-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉరుములతో కూడిన మెరుపులు బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని హెచ్చరించింది.

