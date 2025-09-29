బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం! - ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
అండమాన్ పరిసరాల్లో బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం - దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు - కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
Another Low Pressure area Likely To Form in Bay Of Bengal : మహారాష్ట్ర పరిసరాల్లో తీవ్ర అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. ఇది నేడు(సోమవారం) నాటికి అల్పపీడనంగా బలహీన పడనుంది. తర్వాత పశ్చిమంగా మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్ మీదుగా కదులుతూ బుధవారం నాటికి అరేబియా సముద్రంలోకి ప్రవేశిస్తుందని భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) అంచనా వేస్తోంది. మరోవైపు మంగళవారం అండమాన్ పరిసరాల్లో బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశముంది. ఇది బుధవారం నాటికి ఉత్తర, మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనంగా బలపడే అవకాశముందని ఐఎండీ పేర్కొంది. ఈ ప్రభావంతో రాబోయే మూడు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవొచ్చని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. బుధ, గురువారాల్లో కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తోంది. సముద్రం అలజడిగా మారిన నేపథ్యంలో గురువారం వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని సూచించింది.
ప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీగా వరద నీరు : ప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. బ్యారేజ్లోకి ఇన్ ఫ్లో 6 లక్షల 86 వేల క్యూసెక్కుల నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ప్రధాన కాలువలతో కలుపుకొని బ్యారేజి దిగువకు 6 లక్షల 86 వేల క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేశారు. 69 గేట్లను పూర్తిస్థాయిలో ఎత్తి వరద నీరు అధికారులు విడుదల చేస్తున్నారు. బెరంపార్క్ వద్ద టూరిజం సిబ్బంది అప్రమత్తమయ్యారు. పర్యాటకశాఖ బోట్లను డ్రైవర్లు తాళ్లతో కట్టేశారు. జిల్లా అధికారులు నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తం చేశారు. రెండవ ప్రమాద హెచ్చరికను జలవనుల శాఖ అధికారులు ఇప్పటికే జారీచేశారు. లోతట్టు గ్రామాల ప్రజలు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గోదావరి వరద ఉధృతి కొనసాగుతుంది. ధవలేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద ఉదయం 5 గంటలకు 9 లక్షల 57 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని సముద్రంలోకి విడిచిపెట్టారు. ధవలేశ్వరం బ్యారేజ్ ఎగువన వరద తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ దిగువన కోనసీమలో వరద జోరు కొనసాగుతుంది. కోనసీమలోని పలు గ్రామాలు ప్రజలు మరపడవల్లోనే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు.
కృష్ణానదికి వరద ప్రవాహం : కృష్ణానదికి వరద ప్రవాహం పెరగడంతో తుళ్లూరు, తాడేపల్లి, కొల్లపర, దుగ్గిరాల మండలాల్లోని పొలాలు ముంపునకు గురవుతున్నాయి. తుళ్లూరు మండలం తాళ్లాయపాలెం, ఉద్ధండరాయునిపాలెం, తాడేపల్లి మండలం కరకట్ట, మహానాడు ప్రాంతాల్లో జిల్లా కలెక్టర్ తమీమ్ అన్సారియా విస్తృతంగా పర్యటించారు. ఉద్ధండరాయుని పాలెంలో కలెక్టర్, ఇతర అధికారులు పడపపై వెళ్లి ప్రజలతో మాట్లాడారు. వరద ప్రవాహం 10లక్షలకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని తక్షణమే పునరావస కేంద్రాలకు తరలివెళ్లాలని సూచించారు.
ఏ ఒక్కరు రిస్క్ తీసుకోవద్దని, ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోవద్దన్నారు. నదిని దాటడానికి గాని, దుస్తులు ఉతకడానికి గాని లేదా ఇతర పనుల కోసం వెళ్లవద్దని సూచించారు. ప్రమాదకరంగా తెగిపోవుటకు అవకాశాలు ఉన్న కరకట్టలు, గట్లు గుర్తించి వాటి వద్ద ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఇసుక బస్తాలు ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. అవసరమైతే ఎస్.డీ.ఆర్.ఎఫ్ సేవలు ఉపయోగించుకోవాలని సూచించారు. జిల్లాలో ఐదు మండలాల్లో 16 గ్రామాలు వరద ప్రభావిత గ్రామాలుగా గుర్తించామని జిల్లా కలెక్టర్ చెప్పారు.
శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీ వరద : శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీ వరద కొనసాగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి మరింత వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 5,95,252 క్యూసెక్కులు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 5,90,092 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 5,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 29,092 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. 10 స్పిల్ వే గేట్లను 23 అడుగులు ఎత్తి 5,20,680 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులుకాగా ప్రస్తుతం 883 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 204.78 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.
