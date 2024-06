ETV Bharat / state

తెలంగాణ ప్రజలకు అలర్ట్ - ఆ 13 జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు - Rain Alert in Telangana

Published : Jun 11, 2024, 10:23 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Yellow Alert For Two Days in Telangana ( ETV Bharat )