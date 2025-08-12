Heavy Rainfall Alert To Telangana : తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో మంగళవారం భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, ఖమ్మం, వరంగల్తో పాటు జగిత్యాల జిల్లాల్లో భారీ వానలు పడతాయని, ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మరోవైపు హైదరాబాద్లో మూడు రోజుల నుంచి సాయంత్రం వేళలో వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ ముందస్తు చర్యలు చేపట్టారు. వరద నీరు ఎక్కడా నిల్వకుండా, ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు.
జిల్లాల వారీగా వర్షపాతం ఇలా : పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశాలున్న నేపథ్యంలో బుధవారం నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు ఉత్తర తెలంగాణతో పాటు పలు జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వానలు పడే అవకాశాలున్నాయని వివరించింది. ఈ క్రమంలో పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రజలు వర్షాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. సోమవారం రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా నల్గొండ జిల్లా గుర్రంపోడు మండలంలో 6.6, గుడిపల్లి మండలంలో 6.5, రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ మండలం తాళ్లపల్లిలో 6.4 సెం.మీ. వర్షం కురిసింది. సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మంచిర్యాల, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, జనగామ, వరంగల్, నిర్మల్, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో పలుచోట్ల ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి.
లోతట్టు ప్రాంతాలకు అధికారుల సూచనలు : వరంగల్, హనుమకొండ, కాజీపేటల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. సోమవారం అర్ధరాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో హనుమకొండ బస్టాండ్, చౌరస్తా, ఇతర లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచింది. కాజీపేట, హసన్పర్తి, రెడ్డిపురం, గోకుల్ నగర్, అంబేడ్కర్ నగర్, న్యూ శాయంపేటలో వరద నీరు నిలవడంతో ప్రజలు ఇబ్బందిపడుతున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని అధికారులు సూచించారు.
వరంగల్లో దంచికొట్టిన వాన : వరంగల్ నగరంలో భారీ వర్షానికి రహదారులు జలమయమయ్యాయి. బట్టల బజార్, పాత బీటు బజార్లో రోడ్డుపై వరద నీరు నిలిచింది. హంటర్ రోడ్డు, ఎన్టీఆర్ నగర్, రామన్న పేట, శివనగర్, కరీమాబాద్, సాకరాశి కుంటలో కాలనీలు జలమయమయ్యాయి. ఉర్సుగుట్ట సమీపంలో డీకే నగర్లో ఇళ్లల్లోకి వరద నీరు చేరింది. ఇక్కడి గుడిసెవాసులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. వరంగల్ నుంచి ఖమ్మం వెళ్లే ప్రధాన రహదారిపై వరద నీరు భారీగా నిలిచింది. రోడ్డుపై నీరు నిలవడంతో ఎక్కడికక్కడే వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. వరంగల్ జిల్లాలోని సంగెం మండలంలో 20 సెం.మీ. వర్షపాతం, ఖిల్లా వరంగల్ ప్రాంతంలో 14.8 సెం.మీ జోరు వాన పడింది. వర్ధన్నపేటలో 12 సెం.మీ, పర్వతగిరిలో 10.7, వరంగల్లో 9.5 సెం.మీ, గీసుకొండలో 9.2 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని కొత్తగూడ, గంగారం మండలాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. జిల్లాలో పలు వాగులు పొంగిపోర్లుతున్నాయి. కొత్తగూడ శివారులో రాళ్లతోటి వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దంతాలపల్లి మండలంలో జోరు వాన పడింది. ఇక్కడి పాలేరు వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. పెద్దముప్పారం-దంతాలపల్లి వంతెన పైనుంచి పాలేరు వాగు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
