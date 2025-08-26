Rain Alert in Telangana : వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో మరోసారి అల్పపీడనం ఏర్పడినట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇది వచ్చే రెండు రోజుల్లో పశ్చిమ - వాయువ్య దిశగా కదులుతూ మరింత బలంగా మారే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. మరో 24 గంటల్లో అల్పపీడనంగా మారే అవకాశాలున్నాయని పేర్కొంది. అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారి ధర్మరాజు తెలిపారు.
రెండు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు : మంగళవారం జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఈ రెండు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేశామని తెలిపారు. రుతుపవన ద్రోణి ప్రభావంతో మహబూబాబాద్, ములుగు, వరంగల్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, జిల్లాల పరిధిలో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు, ఇతర జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన 30-40 కి.మీ వేగంతో గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని ధర్మరాజు వెల్లడించారు.
ఉదయం నుంచి చిరుజల్లులు : ఇవాళ ఉదయం నుంచి హైదరాబాద్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంది. పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వానలు పడుతున్నాయి. చందానగర్, మియాపూర్, కొండాపూర్, హఫీజ్పేట్, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం, దిల్సుఖ్ నగర్, వనస్థలిపురంలో వర్షం కురుస్తోంది. అల్పపీడన ప్రభావంతో వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఓ మోస్తరు జల్లులు పడుతున్నాయి. హనుమకొండ, వరంగల్ కాజీపేటల్లో ఉదయం నుంచి తేలికపాటి వర్షం కురుస్తోంది. రహదారులపై నీరు నిలవడంతో ద్విచక్ర వాహనదారులు ఇక్కట్లకు గురవుతున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు మండలాల్లోనూ వర్షాలు పడుతున్నాయి.
"మంగళవారం ఉదయం బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. రానున్న రెండు రోజుల్లో మరింత బలపడనుంది. వాయువ్య దిశలో, ఒడిశా తీరంలో కదిలే అవకాశముంది. మంగళవారంతో పాటు మరో మూడు రోజులు కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు, మరికొన్ని జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. ఉత్తర, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదవుతాయి. రెండు రోజుల పాటు ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. హైదరాబాద్లో రానున్న మూడు రోజులు తెేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు పడతాయి." - ధర్మరాజు, వాతావరణ శాఖ అధికారి
పది జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం : ఆగస్టు చివరి వారానికి చేరుకుంటున్నా రాష్ట్రంలోని పది జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదవుతోంది. దీంతో పాటు రాష్ట్ర సగటు శాతం కూడా తగ్గుతూ వస్తోంది. ఈ నెలలో కురిసిన అతి భారీ వర్షాలతో 18వ తేదీ నాటికి రాష్ట్ర సగటు సాధారణం కన్నా 14 శాతం అధికంగా నమోదైంది. ఆ తరువాత వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టడంతో సోమవారం నాటికి తొమ్మిది శాతం లోటు నమోదయింది. నిర్మల్ జిల్లాలో సాధారణం కన్నా 44 శాతం, నల్గొండ (13), నిజామాబాద్ (12), జగిత్యాల (12), పెద్దపల్లి (21), జయశంకర్ భూపాలపల్లి (13), రాజన్న సిరిసిల్ల (11), మంచిర్యాల (10), సంగారెడ్డి (6), మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో 4 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది.
