హెచ్చరిక - తెలంగాణకు ఇవాళ, రేపు భారీ వర్ష సూచన
తెలంగాణకు వాతావరణ కేంద్రం భారీ వర్ష సూచన - రెండు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో వానలు - పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ
Published : September 12, 2025 at 3:34 PM IST
Heavy Rain Alert To Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండు రోజుల నుంచి వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గురువారం కురిసిన వర్షానికి రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. పలు జిల్లాల్లో కురిసిన భారీ వర్షానికి చెరువులు, సరస్సులు, కుంటలు నిండి కుండలా మారాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. వరద నీరు ఇళ్లలోకి చేరి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడిందని హైదరాబాద్ వాతావారణ కేంద్రం తెలిపింది. దీంతో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో శుక్ర, శనివారాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తెలిపింది. ఉరుమలు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే వీలుందని వివరించింది. మరికొన్ని జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు పడే అవకాశముందని వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది.
ఆ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ : శుక్రవారం ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, సూర్యాపేట, ఖమ్మం జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వివరించింది. ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. శనివారం నిర్మల్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, మెదక్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని పేర్కొంది. వర్షాల ప్రభావంతో గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే వీలుందని తెలిపింది.
విద్యార్థినులను ఇళ్లకు పంపిన స్కూల్ సిబ్బంది : కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ డివిజన్లో భారీ వర్షం కురిసింది. సైదాపూర్ మండలంలో చెరువులు, కుంటలు నిండిపోయి అలుగు పారుతున్నాయి. ఆదర్శ వసతి గృహ పాఠశాలలోకి భారీగా నీరు చేరింది. విద్యార్థినులు అందులోనే చిక్కిపోయారు. ఉపాధ్యాయుల సహాయం చేసి వారిని బయటకు తీసుకొచ్చారు. తల్లితండ్రుల సహాయంతో వారిని ఇళ్లకు పంపించారు. హుజూరాబాద్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని బోర్నపల్లిలో 19 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. హుజూరాబాద్లోని చిలుక వాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. హుజూరాబాద్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. హుజూరాబాద్లోని బుడగజంగాల కాలనీలోకి భారీగా వర్షపు నీరు చేరింది. కొన్ని ఇళ్లు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నాయి.
వాగు దాటుతుండగా : రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల గురువారం(రాత్రి) కురిసిన భారీ వర్షానికి వాగులు వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. హనుమకొండ జిల్లా ఎల్కతుర్తి మండలం గోపాల్పూర్ తాళ్లవాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో గ్రామానికి చెందిన రాకేశ్ అనే వ్యక్తి వాగు దాటుతుండగా వాహనంతో పాటు వాగులో చిక్కుకున్నాడు. మూడో పిల్లర్ వరకు కొట్టుకుపోయి అక్కడ పిల్లర్ పట్టుకొని అరుపులు వేశాడు. దీంతో గ్రామస్థులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వగా సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని సిబ్బంది, స్థానికుల సాయంతో బయటకు తీశారు.
నిలిచిపోయిన రాకపోకలు : భువనగిరి - చిట్యాల ప్రధాన రహదారిపై నాగిరెడ్డి పల్లి వద్ద లోలెవల్ వంతెనపై వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. లోలెవల్ బ్రిడ్జికి ఇరు వైపులా పోలీసులు భారీ కేడ్లు ఏర్పాట్లు చేసి రాత్రి నుంచి వాహనాల రాకపోకలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. కొందరు వాహన దారులు రహదారి పైనే నిద్రించారు. మెదక్ జిల్లా హవేలిఘనపూర్ వద్ద తిమ్మాయిపల్లి, చౌట్లపల్లి వెళ్లే దారిలో గున్నాల వాగు ప్రవహస్తోంది. దీంతో రెండు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పంట పొలాలు నీటమునిగాయి.
