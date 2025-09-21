ETV Bharat / state

తెలంగాణలో నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు - ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు

ఇవాళ, రేపు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - పలు జిల్లాలలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2025 at 9:54 AM IST

2 Min Read
Yellow Alert To Telangana : ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో తెలంగాణలో ఆది, సోమవారం ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఆదివారం ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​, నిజామాబాద్​తో పాటు రాజన్న సిరిసిల్ల, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, జగిత్యాల, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్​, మహబూబ్​నగర్​, మహబూబాబాద్​ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.

సోమవారం ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​, నిజామాబాద్​, మెదక్​, మహబూబ్​నగర్​, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్​, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు వివరించింది.

ఉన్నట్టుండి కుండపోత : గత కొన్ని రోజులుగా హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఒక్కసారిగా కారుమబ్బులు చుట్టుముట్టి ఆకస్మికంగా కుండపోత వానలు కురుస్తున్నాయి. రహదారులు, కాలనీలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. చిన్నపాటి వర్షానికే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఇళ్లలోకి నీరు చేరుతుంది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గత ఆదివారం దురదృష్టవశాత్తు ముగ్గురు వ్యక్తులు డ్రైనేజీల్లో గల్లంతై ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

వరద కాలువల నిర్మాణాలు లేకపోవడం : నగరంలో ఈ పరిస్థితులకు తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వర్షం కురవడం ఒక సమస్య అయితే, డ్రైనేజీల నిర్వహణ సక్రమంగా లేకపోవడం మరో కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. హైదరాబాద్​ నగరంలోని నివాసాల్లో వరద ఇంకడం లాంటి ఏర్పాట్లు కూడా లేవు. ఇళ్లపై నుంచి వర్షపు నీరు నేరుగా రోడ్లపై చేరుతుంది. మొత్తం కలిసి ఏరులై ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మరోవైపు అవసరాలకు సరిపడా వరద కాలువల నిర్మాణాలు లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ఉన్నవాటిలో పూడిక తీయకపోవడం, ఆక్రమణలు పెరిగిపోవడంతో అవి మరింత చిన్నగా మారిపోయి నీరు ప్రవహించేందుకు ఇబ్బందిగా మారుతోంది. వరద సంభవించినప్పుడు దాని తీవ్రత తగ్గించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన భూగర్భ ట్యాంకులు సైతం నామమాత్రంగా మారాయి.

పలు ప్రాంతాలు ముంపునకు : భాగ్యనగరంలో ముషీరాబాద్​ ప్రాంతంలోని పలు కాలనీలు రెండు రోజులుగా ముంపులోనే ఉన్నాయి. అశోక్​నగర్​, గాంధీనగర్​, హిమాయత్​నగర్​లోనూ కొన్ని అపార్టుమెంట్ల సెల్లార్లు చిన్న వర్షానికి ముంపునకు గురవుతున్నాయి. పాతబస్తీలో పలు ప్రాంతాలు, ఖైరతాబాద్‌ బస్తీలు, అమీర్‌పేట, బల్కంపేటల్లో కొన్ని కాలనీలు జలదిగ్భంధంలోకి వెళ్తున్నాయి. సికింద్రాబాద్, కంటోన్మెంట్, కుత్బుల్లాపూర్‌ నియోజకవర్గాల్లోని పలుచోట్లా ఇదే పరిస్థితి ఉంది. అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.

తెలంగాణలో మూడు రోజులపాటు తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షాలు​ - నాలుగు జిల్లాలకు అలర్ట్

అకస్మాత్తుగా దంచుతోంది - అంతా 'ముంచు'తోంది : హైదరాబాద్​లో 5 రోజులుగా ఇదే పరిస్థితి!

