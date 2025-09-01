IMD Forecasts More Rain In September: బంగాళాఖాతంలో వరుస అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు నమోదవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం నైరుతి రుతుపవనాలు అత్యంత చురుగ్గా మారడంతో రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. రుతుపవనాలు ప్రవేశించిన తర్వాత మొదటి రెండు నెలల్లో రాష్ట్రంలో చెప్పుకోదగ్గ వర్షాలు కురవలేదు. ఆ లోటు భర్తీ చేసేందుకు గత నెలలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. సెప్టెంబరులో కూడా అదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని, ప్రభుత్వం అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇటీవల బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం, ద్రోణి ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. గతంలో ద్రోణి ప్రభావంతో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసేవి. వాతావరణ మార్పుల కారణంగా వాయుగుండం తరహాలో వర్షపాతం నమోదవుతోంది.
ఏపీ తీరం వైపే: ఈ నెలలో ఉత్తర కోస్తాలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమెరికాకు చెందిన నోవా మోడల్ అంచనా వేస్తోంది. మొదటి వారంలోనే ఉత్తర కోస్తా, తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 10 నుంచి 30 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఇది సూచిస్తోంది. ‘సాధారణంగా సెప్టెంబరులో ఏర్పడిన అల్పపీడనాలు ఒడిశా వైపు వెళ్తుంటాయి. వాతావరణ మార్పుల ప్రభావం కారణంగా అవి దిశ మార్చుకుని ఏపీ తీరాన్ని చేరుకోవచ్చు. ఈ నెలలో ఏర్పడే అల్పపీడనాలు వాయుగుండాలుగా మారతాయి. ఇవి విశాఖపట్నం పరిసరాల్లో తీరం దాటేందుకు 60 శాతం అవకాశం ఉందని’ విశాఖకు చెందిన వాతావరణ నిపుణుడు ఆచార్య భానుకుమార్ తెలిపారు.
పశ్చిమ బెంగాల్ - ఒడిశా తీరాలను ఆనుకుని వాయవ్య బంగాళాఖాతం మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్ట్ ప్రఖర్ జైన్ పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. దీని ప్రభావం కారణంగా ఏపీలో 3 రోజుల పాటు అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని తెలిపారు.
మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు: రాబోయే మూడు రోజుల్లో రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం, రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొన్నాయి. తీరం వెంబడి గంటకు 40-60 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, బుధవారం వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని సూచించారు. ఆదివారం అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం తదితర జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిశాయి. సాయంత్రం 6 గంటల వరకు అత్యధికంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అడ్డతీగలలో 70.5 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
దేశవ్యాప్తంగానూ వర్షాలే: సెప్టెంబరులో దేశ వ్యాప్తంగా సాధారణం కంటే అధిక వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ కేంద్రం (IMD) అంచనా వేసింది. నెలవారీ సగటు వర్షపాతం దీర్ఘకాలిక సగటు 137.9 మి.మీ. కంటే 109 శాతం అధికంగా ఉంటుందని పేర్కొంది. ఉత్తరాఖండ్లో కొండచరియలు విరిగిపడడం, ఆకస్మిక వరదలు సంభవించవచ్చే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ మహాపాత్ర తెలిపారు.
