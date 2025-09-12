రెయిన అలర్ట్ - రాష్ట్రంలో వచ్చే వారంలో భారీ వర్షాలు! నైరుతి నిష్క్రమణ ప్రారంభం
తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం - ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించిన విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 7:28 AM IST
IMD Forecasts Alert To Heavy Rains In AP: నైరుతి రుతుపవనాలు ఈ నెల 16, 17 తేదీల్లో వాయవ్య భారతంలోని కొన్ని ప్రాంతాల నుంచి నైరుతి నిష్క్రమణ ప్రారంభం కావడంతో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. రుతుపవనాలు వెనుదిరగడానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతున్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. మరోవైపు ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశాకు సమీపంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో శనివారం నాటికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అయితే, శుక్రవారం నాటికి ఇది అల్పపీడనంగా బలపడుతుందని ప్రైవేటు వాతావరణ సంస్థ స్కైమెట్ అంచనా వేస్తోంది. ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో శుక్ర, శనివారాల్లో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. తీరం వెంబడి గంటకు 40 నుంచి 50 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశముందని వెల్లడించారు. ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.
ఆయా జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు: బుధవారం ఉదయం నుంచి గురువారం ఉదయం వరకు తిరుపతి, ఏలూరు, నంద్యాల, అనంతపురం, కర్నూలు, అన్నమయ్య, శ్రీసత్యసాయి, గుంటూరు మొదలైన పరిసర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. అత్యధికంగా తిరుపతి జిల్లా చిల్లకూరులో 11.2 సెంటీమీటర్లు, ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడిలో 10.7, నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డలో 10.5, అనంతపురం జిల్లా గుత్తిలో 9.9, కర్నూలు జిల్లా గూడూరులో 9.5 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. గురువారం నంద్యాల, కాకినాడ, అనకాపల్లి, విజయనగరం, బాపట్ల తదితర జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి. నంద్యాల జిల్లా కొత్తపల్లిలో అత్యధికంగా సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 6 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
Andhra Pradesh Weather Alert: ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా మీదుగా సముద్ర మట్టానికి 4.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించి ఉందని ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలియజేశారు. దీని ప్రభావంతో రాబోయే రెండు రోజుల్లో పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా తీరప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని అన్నారు. ఈ కారణంగా రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. అలాగే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా మత్స్యకారులు ఈ సమయంలో సముద్ర వేటకు వెళ్లవద్దని పేర్కొన్నారు.
నేడు పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, వైఎస్సార్ కడప, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. అలాగే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, కృష్ణా, సత్యసాయి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు వివరించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ సూచించింది.
