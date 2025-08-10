Rain Alert in AP : ఏపీలో భిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండ ఎక్కువగా ఉండగా, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మరోవైపు సోమవారం మినహా ఇవాళ్టి నుంచి శుక్రవారం వరకు రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు. ఆదివారం పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. అలాగే వాయవ్య, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఈ నెల 13న (బుధవారం) అల్పపీడనం ఏర్పడుతుందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది.
శనివారం నాడు గన్నవరం, బాపట్ల, ఒంగోలు, కావలి, నెల్లూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 36 డిగ్రీలకు పైగా నమోదయ్యాయి. మరోవైపు వైఎస్సార్ కడప, కాకినాడ, ఎన్టీఆర్, చిత్తూరు, డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కర్నూలు, విజయనగరం తదితర జిల్లాల్లో వానలు కురిశాయి. ఏకధాటిగా వర్షం కురవడంతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. దీంతో జనం తడిసి ముద్దయ్యారు. దీనికితోడు వరదనీరు రహదారుల పైకి రావడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. కార్యాలయాల్లో విధులు ముగించుకుని ఇళ్లకు చేరుకునే ఉద్యోగులు వర్షంలో అవస్థలు పడ్డారు.
AP Weather Updates : నాలాల నుంచి మురుగు ఉప్పొంగి ప్రవహించింది. మరోవైపు ప్రధాన రహదారులన్నీ జలమయమయ్యాయి. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. పెన్నా నది వరదలతో బుగ్గ వద్ద తాత్కాలిక వంతెన కొట్టుకుపోయింది. దీంతో తాడిపత్రి-నంద్యాల మార్గంలో కిలోమీటర్ మేర రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. అత్యధికంగా సాయంత్రం 6 గంటల వరకు వైఎస్సార్ కడప జిల్లా దిగువ కల్వట్ల (పెద్దముడియం మండలం)లో 16.6 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
భారీ వర్షాలతో సిద్ధవటం-బద్వేలు మార్గంలో వంతెన కూలిపోయింది. దీంతో ఆయా గ్రామాల ప్రజల ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ విషయంపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ స్పందించారు. ఘటన గురించి తెలియగానే అక్కడి పరిస్థితులపై అధికారులను ఆరా తీశారు. వీలైనంత త్వరగా మరమ్మతులు పూర్తి చేస్తామని అధికారులు పవన్ కల్యాణ్కు తెలిపారు. అదేవిధంగా ఇందుకోసం స్థానిక ప్రజలు సహకరించాలని కోరుతున్నట్లు పవన్ చెప్పారు.
Rains in AP : మరోవైపు భారీ వర్షాలతో పెన్నానదిలో చిక్కుకున్న ముగ్గురు భక్తులను సహాయక సిబ్బంది రక్షించారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు రాజరాజేశ్వరి అపార్ట్మెంట్కు చెందిన గోవర్ధన్ రెడ్డి, రామలక్ష్మమ్మ, ఓబులమ్మ పౌర్ణమి సందర్భంగా కన్యతీర్థంలో నిద్ర చేసి తెల్లవారుజామున సున్నపురాళ్లపల్లె మీదుగా ప్రొద్దుటూరుకు కారులో బయల్దేరారు. అయితే వైఎస్సార్ కడప జిల్లా మైలవరం జలాశయం నుంచి పెన్నా నదికి నీటిని విడుదల చేశారు.
నీటి ప్రవాహం ఉద్ధృతంగా ఉండటంతో జమ్మలమడుగు మండలం దానవులపాడు - సున్నపురాళ్లపల్లె మధ్య పెన్నా నదిపై వేసిన రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది. దీంతో కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఆ ముగ్గురు నది మధ్యలో చిక్కుకుపోయారు. విషయం తెలుసుకన్న జమ్మలమడుగు టీడీపీ ఇంఛార్జ్ భూపేశ్రెడ్డి అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని నదిలో చిక్కుకున్న ముగ్గురిని రక్షించారు.
