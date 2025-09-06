ఆకస్మిక వరదలపై ముందే హెచ్చరించాం - ఈ నెల భారీ వర్షాలు: మృత్యుంజయ మహాపాత్ర

విశాఖ ఏయూలో సైన్స్ కాంక్లేవ్ - నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఉత్తరాదిన కుండపోత వర్షాలు - ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడతాయని ముందే అప్రమత్తం
Published : September 6, 2025 at 1:20 PM IST
Science Conclave At Andhra University: విశాఖ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో నిర్వహించిన సైన్స్ కాంక్లేవ్లో వాతావరణ శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ మృత్యుంజయ మహాపాత్ర పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఈ ఏడాది ఎడతెరపి లేకుండా కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు. హిమాలయాలు, జమ్మూ-కశ్మీర్, ఉత్తరాఖండ్, దిల్లీ, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో జూన్, జులై, ఆగస్టు నెలల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైందని తెలిపారు.
రుతుపవనాల ప్రభావంతో కుండపోత వర్షాలు: పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడే పరిస్థితులు నెలకొనే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. గత ఏప్రిల్లో నైరుతి రుతుపవనాల అంచనా నివేదిక విడుదల సందర్భంగా అప్రమత్తం చేసినట్లు గుర్తు చేశారు. భారతదేశంలో సెప్టెంబర్ నెలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు. దీర్ఘకాల వర్షపాతం కన్నా 109 శాతం అధికంగా ఇది నమోదు కానుందని వివరించారు. ఏపీ, మధ్య భారత్, వాయువ్య భారత్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొన్నారు.
నోడల్ ఏజెన్సీ ద్వారా సమాచారం: తమిళనాడు, కేరళ, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు తక్కువగా కురుస్తాయనీ, దేశమంతా చూస్తే చాలా చోట్ల విస్తారంగా, భారీ వర్షాలు పడటం శుభ పరిణామమని మహాపాత్ర తెలియజేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో అక్టోబర్ 12న రుతుపవనాలు ప్రవేశిస్తాయని అన్నారు. సెప్టెంబర్ నెలలో మాత్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు పెద్దగా ఉండకపోవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఐఎండీ విభాగం 40 నుంచి 50 శాతానికి మెరుగుపడిందని తెలిపారు. అందుకే ప్రభుత్వ నోడల్ ఏజెన్సీ విభాగాల ద్వారా సమాచారం తెలుసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. వేర్వేరు విభాగాల నుంచి తెలుసుకుంటే మీరు గందరగోళానికి గురవుతారనీ వీటి ద్వారానే తెలుసుకోవాల్సిందిగా ఐఎండీ డీజీ మృత్యుంజయ మహాపాత్ర అందరికీ విజ్ఞప్తి చేశారు.
మెషీన్ లెర్నింగ్ అంతా కృత్రిమ మేధే: విశాఖ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో నిర్వహించిన సైన్స్ కాంక్లేవ్లో కోల్కతా ఇండియన్ స్టాటస్టికల్ ఇనిస్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ సంఘమిత్ర బందోపాధ్యాయ సైతం హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ మెషీన్ లెర్నింగ్ అనేది కృత్రిమ మేథలో ఒక భాగం మాత్రమేనని సంఘమిత్ర బందోపాధ్యాయ అన్నారు. కృత్రిమ మేధ అంతా మెషీన్ లెర్నింగ్ కాదు కానీ మెషీన్ లెర్నింగ్ అంతా కృత్రిమ మేధేనని బందోపాధ్యాయ పేర్కొన్నారు.
డేటా నుంచి ఏమైనా తెలుసుకుంటే అదీ మెషీన్ లెర్నింగేనని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పుడు మెషీన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్గా పరివర్తన చెందింది. ఎందుకంటే న్యూరల్ నెట్వర్క్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో లేయర్లు వచ్చాయని వివరించారు. డేటా నాణ్యత అనేది చాలా ముఖ్యం అని అందరూ గుర్తు పెట్టుకోవాలనీ, మీరు చెడు డేటా ఇస్తే దానికి పూర్తి బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుందని తెలిపారు.
'భారత్లో సగటు కంటే పది శాతం ఎక్కువగా వర్షాలు'
