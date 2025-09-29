వృద్ధులకు లయబద్ధంగా చదువు - 30 గంటల్లోనే తెలుగు నేర్చుకోవచ్చు
నిరక్షరాస్యులకు వేగంగా చదువు నేర్పే కొత్త విధానం - కృష్ణా జిల్లాలో ప్రయోగాత్మక అభ్యసనలో సత్ఫలితాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2025 at 10:10 AM IST
Illiterate Old People Learn To Read Telugu in 30 Hours: నిరక్షరాస్యులకు తక్కువ సమయంలోనే మాతృభాషను సులభంగా నేర్పించేందుకు కొత్త పద్ధతిని తీసుకొచ్చారు నెల్లూరు నరసింహారావు. తెలంగాణలోని ఖమ్మం నగరానికి చెందిన ఈయన చదువు రాని పేదలకు వేగంగా చదువు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో దీన్ని రూపొందించారు. ఈ విధానం ద్వారా కేవలం 30 గంటల్లోనే చదవడం, రాయడం నేర్పించవచ్చని నిరూపించారు. బోధన, అభ్యసనకు ప్రత్యేకంగా తెలుగు పాఠాన్ని తీసుకొచ్చారు. తెలుగు చాలా తేలికగా వస్తుందనే భావన కల్పించేలా దీన్ని తీర్చిదిద్దారు.
భారతీయ భాషలు నేర్చుకోవడం ఒక విధంగా సంక్లిష్టమైన విషయం. తెలుగులో అయితే అక్షరమాల, గుణింతాలు, ద్విత్వాక్షరాలు, సంయుక్తాక్షరాలు, సంశ్లేషాక్షరాలను కలిపితే 1000 అక్షరాలు అవుతాయి. వాటన్నింటినీ గుర్తు పెట్టుకోగలితే చాలు ధారాళంగా చదవగలుగుతారు. ఈ సంక్లిష్టత కారణంగా చాలామంది భాషకు దూరమవుతున్నారు. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు నెల్లూరు నరసింహారావు కొత్త పద్ధతిని తీసుకువచ్చారు. దానికి ‘ఎన్ఆర్ పద్ధతి’ అని పేరు పెట్టారు. ప్రయోగాత్మకంగా కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు మండలం ఆకునూరులో అమలు చేశారు. రాష్ట్రంలో నూరు శాతం అక్షరాస్యత సాధించేందుకు వయోజన విద్యాశాఖ చేపట్టిన ‘అక్షర ఆంధ్ర’ కార్యక్రమంలో ఈ పద్ధతిని అమలు చేసి సత్ఫలితాలు సాధించారు.
కేవలం 30 గంటల్లోనే: ఆకునూరులో సెప్టెంబర్ 2 నుంచి వారం రోజుల పాటు ఎన్ఆర్ విధానంలో 10 మంది నిరక్షరాస్య మహిళలకు బోధించారు. ఎస్ఎన్బీ ఫౌండేషన్, మంత్రి నారా లోకేశ్ సహకారంతో ఈ విధానాన్ని అమలు చేశారు. కేవలం 30 గంటల అభ్యసనతోనే నిరక్షరాస్యులు పత్రికలను చదివే సామర్థ్యాన్ని సాధించారు. బోధన పూర్తయ్యాక వారికి పరీక్ష నిర్వహించడంతోపాటు పత్రికలు చదివించారు.
నేర్పించే విధానం ఇలా: ‘ఎన్ఆర్ పద్ధతిని’ మూడు ప్రధాన విభాగాలుగా విభజించారు. మనమంతా మాట్లాడుకునే భాషలోనే లయబద్ధంగా అక్షరాలు నేర్పిస్తారు. మొదట స ర గ మ తో ప్రారంభమవుతుంది. ఆ అక్షరాలకు అచ్చులు, అచ్చు గుర్తులతో గుణింతాలు నేర్పిస్తారు. హల్లులు, హల్లు గుర్తులను బోధిస్తారు. తర్వాత ప ద న, అనంతరం వ ల య, క చ ట త ప, గ జ డ ద బ ఈ విధంగా బోధన సాగుతుంది.
- లయబద్ధంగా స ర గ మ అక్షరాలను పరిచయం చేస్తారు. ఒక్కో అక్షరానికి ఒక పల్లవి పాడిస్తారు. దాంట్లోని అక్షరాన్ని అభ్యాసకులు గుర్తించేలా చేస్తారు. నాలుగు అక్షరాలు గుర్తించిన తర్వాత నేర్చుకున్న ఆ నాలుగు అక్షరాలతో పదాలు తయారు చేయిస్తారు. వాడుక భాషతో సున్నాను ఉపయోగించి పదాలను అభ్యాసకులతో చెప్పిస్తారు.
- రెండో అంశం అయితే అచ్చులు, అచ్చు గుర్తులు (అ, ఆ, ఇ, ఈ) నేర్పిస్తారు. ‘స’కు ఆ కలిస్తే ‘సా’ అవుతుందనే విధానంలో చెబుతారు. ‘స’కు దీర్ఘం ఇస్తే ‘సా’ అనే విధానం ఉండదు. అలా సరగమతో గుణింతం పూర్తవుతుంది. నీతి కథలతో కలిపి మొత్తం తెలుగు వాచకాన్ని 158 అంశాలుగా రూపొందించారు.
వేగంగా చదువు నేర్పేందుకే:
'నిరక్షరాస్యులైన వృద్ధులకు వేగంగా చదువు చెప్పగలిగితేనే వారు నేర్చుకుంటారు. ఏడాది పాటు బోధిస్తామంటే వారు నేర్చుకోలేరు. భాషపై సాధికారత వచ్చేందుకు ఒక విధానం ఉంటుంది. దాన్ని పాఠ్యపుస్తకాల రూపకల్పన సమయంలో వినియోగించాలి. మనదేశంలో అనేక భాషలు ఉన్నాయి. అవి నేర్చుకోవడం కష్టమనే భావనతోనే చాలామంది వాటికి దూరంగా ఉంటున్నారు. తేలికగా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటే అందరూ అన్ని భాషలూ నేర్చుకుంటారు. వేగంగా మాతృభాష నేర్పించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ విధానాన్ని రూపొందించాను.' - నెల్లూరు నరసింహారావు, ‘ఎన్ఆర్ పద్ధతి’ రూపకర్త
పట్టుదలతో సంతకం నేర్చుకున్నా:
'నా వయస్సు 55 ఏళ్లు. అక్షరజ్ఞానం లేదు. ఇప్పుడు చదువుకునేందుకు వెళ్తున్నా. పట్టుదలతో సంతకం నేర్చుకున్నా. బ్యాంకుకు వెళ్లి స్వయం సహాయక సంఘానికి చెందిన వాయిదా సొమ్మును ఓచర్లో సంతకం చేసి అకౌంట్లో జమ చేశాను. అక్షరాలు పూర్తిగా నేర్పించిన తర్వాత న్యూస్పేపర్స్ చదివించారు. అప్పటి నుంచి పత్రికలు, పుస్తకాలు చదవడం ప్రారంభించాను.' - కుందేటి శివపార్వతి, ఆకునూరు
ఎంతో ఆనందంగా ఉంది:
'నాకు 54 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు నాకు చదువు వస్తుందా అనుకున్నాను. వయోజన విద్య తరగతులకు హాజరయ్యాను. ప్రారంభంలో కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డాను. తర్వాత వివరంగా అక్షరాలు రాసి చూపించారు. పూర్తిగా వచ్చిన వారికి గుణింతాలు నేర్పించారు. నీతికథల పుస్తకాలు ఇచ్చారు. వాటిని మాతో చదివించారు. ఇలా సాధన చేయించడం వల్ల అక్షరాలు రాయడం, చదవడం అలవాటైంది. గ్రామాలు, ఆర్టీసీ బస్సుల బోర్డుపై ఉన్న పేర్లు చదువుతున్నా. ఎంతో ఆనందంగా ఉంది.' - వంకా లక్ష్మీకుమారి, ఆకునూరు
“అక్షర ఆంధ్ర” - నిరక్షరాస్యత నిర్మూలనకు సమగ్ర కార్యాచరణ
పాఠశాల స్థాయిలోనే నైతిక విలువలు పెంపు - విద్యార్థులకు 'విలువల విద్య' పుస్తకాలు