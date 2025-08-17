Illegal Sand Transport in Name Of Indiramma House : కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుంద మండలం మంజీర నది తీరం నుంచి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం పేరిట అక్రమంగా ఇసుకను తరలిస్తున్న ట్రాక్టరును, నిందితులను పట్టుకున్నట్లుగా పోలీసులు ఈ నెల 12న తెలిపారు. జిల్లాలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరిట ఇసుక వ్యాపారం ఫుల్గా సాగుతోంది. వాగులు, వంకలు, నదుల నుంచి ఇసుకను ఇష్టారాజ్యంగా తోడేస్తున్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి సంబంధించి ప్రతీ ఇంటికి 10 ట్రాక్టర్ల ఇసుక ఇవ్వాలని సర్కారు ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. వాహనాల రవాణా ఖర్చులను మాత్రం లబ్ధిదారులే భరించుకోవాలని సూచించింది.
కొంతమంది నాయకులు ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరిట ఇసుకను తోడేసుకుని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. అనుమతులు లేకున్నప్పటికీ సమీపంలోని వాగులు, నదుల నుంచి ఇసుకను అక్రమంగా రవాణా చేస్తూ విక్రయిస్తున్నారు. దీంతో అసలైన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు ఇసుక అందక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
నిఘా కళ్లు కప్పి : అధికారుల నిఘాను తప్పించుకొని ఇసుక రవాణాను యథేచ్ఛగా సాగిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలు వాగుల్లోని ఇసుకను తోడేశారు. బిచ్కుంద, బీర్కూర్ మండలాల్లోని రీచ్ల నుంచి కూడా లబ్ధిదారులు ఇసుకను తీసుకెళ్లడానికి అనుమతి ఉంది. దీనినే కొంతమంది అక్రమార్కులు వరంగా చేసుకుంటున్నారు. అనుమతులు ఉన్నా లేకున్నా దర్జాగా ఇసుకను రవాణా చేస్తున్నారు. పోలీసులు, రెవెన్యూశాఖ అధికారులు పలు చోట్ల ఇసుక ట్రాక్టర్లను జప్తు (సీజ్) చేసినప్పటికీ అక్రమార్కుల తీరు మారడం లేదు.
ఇష్టారాజ్యంగా ఇసుక అక్రమ రవాణా : పట్టుకున్న ఇసుక ట్రాక్టర్లకు గనులశాఖ అధికారులు జరిమానా (ఫైన్) విధిస్తున్నారు. జరిమానా చెల్లించి ట్రాక్టర్లను విడిపించుకుని మళ్లీ అదే రీతిలో ఇసుక దందాను చేస్తున్నారు. ఇసుక రవాణాకు సంబంధించి స్థానిక మండల తహసీల్దార్లు అనుమతి జారీ చేయాల్సి ఉంటుంది. తహసీల్దార్ల నుంచి కొంతమంది 5 ట్రాక్టర్ ట్రిప్పుల అనుమతి తీసుకుని అవే అనుమతి పత్రాలపై పది ట్రాక్టర్ల ఇసుకను రవాణా చేస్తున్నారు. లబ్ధిదారుల ఇంటి వద్ద సగం ఇసుకను పోసి మిగతా సగాన్ని ఇతరులకు అమ్ముకుంటున్నారు. అధికారులకు చిక్కకుండా ఇసుకను తరలించే ట్రాక్టర్లకు నంబర్ప్లేట్లు తొలగిస్తున్నారు.
లబ్ధిదారులకు అధిక ధరలకు : లబ్ధిదారుల పేరిట, రాత్రి పూట దొంగచాటుగా తీసుకువచ్చిన ఇసుకను అక్రమార్కులు ధరలు పెంచి మళ్లీ లబ్ధిదారులకే విక్రయిస్తున్నారు. ఒక్కో ట్రాక్టర్ ఇసుకను రూ.3500 వరకు అమ్ముతున్నారు. వర్షాకాలం కావడం వల్ల స్థానిక వనరుల్లోకి నీరు రావడంతో బిచ్కుంద, బీర్కూర్ మండలాల్లోంచే ఎక్కువగా ఇసుకను తోడుతున్నారు. పలుచోట్ల పోలీసులు నిఘా పెడుతున్నా ఇసుక అక్రమ రవాణా మాత్రం ఆగడం లేదు. దీనిపై అధికారులు మరింత దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందని స్థానికులు కోరుతున్నారు. అక్రమార్కులు ఓ వైపు ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండికొడుతూ మరోవైపు ప్రజలకు కూడా అధిక ధరలకు ఇసుకను అమ్ముకొని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటన పలు మహాబూబ్నగర్ జిల్లాలో కూడా జరిగింది. కొద్ది రోజులుగా మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని ధన్వాడ మండలం గోటూర్ గ్రామ శివారులో కోయిల్ సాగర్ వాగు దీనికి వేదిక అవుతోంది.