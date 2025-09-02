ETV Bharat / state

ఇసుక అక్రమ గుత్తేదార్లకు రూ. 1818 కోట్ల జరిమానా - విధించిన గనుల శాఖ - HUGE FINES ILLEGAL SAND OPERATORS

ఏపీలో అక్రమ ఇసుక నిర్వాహకులకు భారీ జరిమానా - అత్యధికంగా జేపీ సంస్థకు రూ.1,261 కోట్లు, ఉల్లంఘనలపై మొత్తం 420 తాఖీదులు, అన్నీ కలిపితే రూ.వేల కోట్లు ఉండే అవకాశం

Illeegal Sand operators Face Penalty
Illeegal Sand operators Face Penalty (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 9:34 AM IST

3 Min Read

Illeegal Sand operators Face Penalty in AP: జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇసుక విక్రయాల్లో అడ్డగోలుగా దోపిడీకి పాల్పడిన గుత్తేదారు సంస్థలకు గనులశాఖ భారీగా జరిమానాలు విధిస్తోంది. ఇప్పటివరకు రూ.1818 కోట్ల మేర జరిమానా విధించి, 83 డిమాండ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. గుత్తేదారు సంస్థలకు మొత్తం 500 డిమాండ్ నోటీసులు జారీ చేసేందుకు అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. ఈ జరిమానాలన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటే గుత్తేదారు సంస్థలు వేల కోట్లు చెల్లించాల్సి వస్తుంది.

అక్రమ ఇసుక గుత్తేదార్లకు రూ. 1818 కోట్ల జరిమానా (ETV)

జేపీ సంస్థకే అత్యధికం: 2021 సంవత్సరం మే నుంచి 2023 డిసెంబరు వరకు జేపీ సంస్థ రాష్ట్రమంతటా ఇసుక గుత్తేదారుగా వ్యవహరించింది. ఆ తర్వాత నుంచి 2024 జూన్ వరకు ప్రతిమ, జీసీకేసీ సంస్థలు ఇసుక రంగంలోకి దిగాయి. ఈ మూడు సంస్థలూ ఇసుక తవ్వకాలు, విక్రయాల్లో భారీగా దోపిడీ చేశాయి. సుప్రీంకోర్టులో కేసు నేపథ్యంలో గనుల శాఖ అధికారులు అక్రమాల గుట్టు విప్పుతున్నారు.

ఇప్పటి వరకు దాదాపు 83 డిమాండ్ నోటీసులు ఇచ్చారు. ఇందులో జేపీ సంస్థకు రూ.1,263 కోట్లకు పైగా జరిమానాలతో 30 నోటీసులు ఇచ్చారు. ప్రతిమ ఇన్ఫ్రాకు 17 నోటీసులు ఇస్తూ రూ. 48.63 కోట్లు, జీసీకేసీ సంస్థకు 15 నోటీసుల ద్వారా రూ.72.51 కోట్లు ఫైన్ వేశారు. జేపీ-ప్రతిమ ఇన్ఫ్రాలకు సంయుక్తంగా 21 నోటీసుల ద్వారా రూ.433. 94 కోట్ల అపరాధ రుసుంను విధించారు.
రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాల్లో 2021 నుంచి 2024 వరకు అనుమతులు లేని చోట్ల ఇసుక తవ్వకాలపై ఏపీ స్పేస్ అప్లికేషన్స్ సెంటర్ సహకారంతో పరిశీలన చేయించారు. వివిధ నదులలో దాదాపు 709 చోట్ల రూ.2,611 హెక్టార్ల మేర ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా రూ.3.91 కోట్ల టన్నుల ఇసుక తవ్వకాలు జరిగాయని ఏపీశాక్ దీనికి సంబంధించి నివేదికను అందజేసింది. దీంతో తొలుత మూడు సంస్థలకు 83 తాఖీదులు ఇచ్చి ఆ తర్వాత వాటికి జరిమానాలతో డిమాండ్ నోటీసులు ఇచ్చారు.

500 కు చేరిన నోటీసుల సంఖ్య: ఆ తర్వాత మరిన్ని జిల్లాల్లో మూడు సంస్థలకు మరో 337 నోటీసులు జారీ చేశారు. అందులో ప్రధానంగా జేపీ సంస్థకు 256, ప్రతిమకు 73, జీసీకేసీకి 8 నోటీసులు ఉన్నాయి. అత్యధికంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 82, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు జిల్లాల్లో 39, గుంటూరులో 36, అనంతపురం జిల్లాలో 35 నోటీసులను జారీ చేశారు. అనుమతులు ఇవ్వనిచోట్ల, రీచ్​ల సరిహద్దుల అవతల నిబంధనలను ఉల్లంఘించి తవ్వకాలు జరిపారని వీటిపై 15 రోజుల్లో వివరణ ఇవ్వాలని షోకాజ్ నోటీసుల్లో కోరారు.

ఆయా గుత్తేదారు సంస్థల నుంచి వివరణలు వచ్చిన తర్వాత వాటికి జరిమానాలతో కూడిన డిమాండ్ నోటీసులు ఇవ్వనున్నారు. తొలుత షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసిన తర్వాత జారీ చేసిన డిమాండ్ నోటీసులు 83, అయితే ఇటీవల ఇచ్చిన షోకాజ్ నోటీసులు 337 కలిపి మొత్తం తాఖీదులు 420 అయ్యాయి. ఈ నెలలో మరో 80 వరకు తాఖీదులు జారీ చేసేందుకు గనులశాఖ అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు. అంటే మొత్తం నోటీసుల సంఖ్య 500 కు చేరుతుంది.

నివేదికలు కావాలని వాదనలు: గనుల శాఖ అధికారులు జారీ చేసిన డిమాండ్ నోటీసులపై మూడు గుత్తేదారు సంస్థలు హైకోర్టును ఆశ్రయించాయి. అధికారులకు జరిమానాలు విధించే అధికారం లేదంటూ వాదిస్తున్నాయి. అదే విధంగా షోకాజ్ నోటీసుపై వివరణ ఇచ్చేందుకు కూడా పలు వివరాలు ఇవ్వాలని గనులశాఖ అధికారులను ఆ సంస్థలు కోరుతున్నాయి. ఏపీశాక్ ఎలా పరిశీలన జరిపింది? ఏ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంది? లీజుల బయట తవ్వకాలకు మేమెలా బాధ్యులం అవుతామంటూ గుత్తేదారు సంస్థలు అధికారుల వద్ద పేర్కొంటున్నాయి.

అక్రమార్కులకు అధికారుల వత్తాసు - యథేచ్ఛగా ఇసుక తవ్వకాలు

నర్సీపట్నంలో 63వేల మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుక నిల్వ- ఎవరిదో తెలియదంటున్న అధికారులు

Illeegal Sand operators Face Penalty in AP: జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇసుక విక్రయాల్లో అడ్డగోలుగా దోపిడీకి పాల్పడిన గుత్తేదారు సంస్థలకు గనులశాఖ భారీగా జరిమానాలు విధిస్తోంది. ఇప్పటివరకు రూ.1818 కోట్ల మేర జరిమానా విధించి, 83 డిమాండ్ నోటీసులు జారీ చేసింది. గుత్తేదారు సంస్థలకు మొత్తం 500 డిమాండ్ నోటీసులు జారీ చేసేందుకు అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. ఈ జరిమానాలన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటే గుత్తేదారు సంస్థలు వేల కోట్లు చెల్లించాల్సి వస్తుంది.

అక్రమ ఇసుక గుత్తేదార్లకు రూ. 1818 కోట్ల జరిమానా (ETV)

జేపీ సంస్థకే అత్యధికం: 2021 సంవత్సరం మే నుంచి 2023 డిసెంబరు వరకు జేపీ సంస్థ రాష్ట్రమంతటా ఇసుక గుత్తేదారుగా వ్యవహరించింది. ఆ తర్వాత నుంచి 2024 జూన్ వరకు ప్రతిమ, జీసీకేసీ సంస్థలు ఇసుక రంగంలోకి దిగాయి. ఈ మూడు సంస్థలూ ఇసుక తవ్వకాలు, విక్రయాల్లో భారీగా దోపిడీ చేశాయి. సుప్రీంకోర్టులో కేసు నేపథ్యంలో గనుల శాఖ అధికారులు అక్రమాల గుట్టు విప్పుతున్నారు.

ఇప్పటి వరకు దాదాపు 83 డిమాండ్ నోటీసులు ఇచ్చారు. ఇందులో జేపీ సంస్థకు రూ.1,263 కోట్లకు పైగా జరిమానాలతో 30 నోటీసులు ఇచ్చారు. ప్రతిమ ఇన్ఫ్రాకు 17 నోటీసులు ఇస్తూ రూ. 48.63 కోట్లు, జీసీకేసీ సంస్థకు 15 నోటీసుల ద్వారా రూ.72.51 కోట్లు ఫైన్ వేశారు. జేపీ-ప్రతిమ ఇన్ఫ్రాలకు సంయుక్తంగా 21 నోటీసుల ద్వారా రూ.433. 94 కోట్ల అపరాధ రుసుంను విధించారు.
రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాల్లో 2021 నుంచి 2024 వరకు అనుమతులు లేని చోట్ల ఇసుక తవ్వకాలపై ఏపీ స్పేస్ అప్లికేషన్స్ సెంటర్ సహకారంతో పరిశీలన చేయించారు. వివిధ నదులలో దాదాపు 709 చోట్ల రూ.2,611 హెక్టార్ల మేర ఎటువంటి అనుమతులు లేకుండా రూ.3.91 కోట్ల టన్నుల ఇసుక తవ్వకాలు జరిగాయని ఏపీశాక్ దీనికి సంబంధించి నివేదికను అందజేసింది. దీంతో తొలుత మూడు సంస్థలకు 83 తాఖీదులు ఇచ్చి ఆ తర్వాత వాటికి జరిమానాలతో డిమాండ్ నోటీసులు ఇచ్చారు.

500 కు చేరిన నోటీసుల సంఖ్య: ఆ తర్వాత మరిన్ని జిల్లాల్లో మూడు సంస్థలకు మరో 337 నోటీసులు జారీ చేశారు. అందులో ప్రధానంగా జేపీ సంస్థకు 256, ప్రతిమకు 73, జీసీకేసీకి 8 నోటీసులు ఉన్నాయి. అత్యధికంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 82, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు జిల్లాల్లో 39, గుంటూరులో 36, అనంతపురం జిల్లాలో 35 నోటీసులను జారీ చేశారు. అనుమతులు ఇవ్వనిచోట్ల, రీచ్​ల సరిహద్దుల అవతల నిబంధనలను ఉల్లంఘించి తవ్వకాలు జరిపారని వీటిపై 15 రోజుల్లో వివరణ ఇవ్వాలని షోకాజ్ నోటీసుల్లో కోరారు.

ఆయా గుత్తేదారు సంస్థల నుంచి వివరణలు వచ్చిన తర్వాత వాటికి జరిమానాలతో కూడిన డిమాండ్ నోటీసులు ఇవ్వనున్నారు. తొలుత షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసిన తర్వాత జారీ చేసిన డిమాండ్ నోటీసులు 83, అయితే ఇటీవల ఇచ్చిన షోకాజ్ నోటీసులు 337 కలిపి మొత్తం తాఖీదులు 420 అయ్యాయి. ఈ నెలలో మరో 80 వరకు తాఖీదులు జారీ చేసేందుకు గనులశాఖ అధికారులు సిద్ధమవుతున్నారు. అంటే మొత్తం నోటీసుల సంఖ్య 500 కు చేరుతుంది.

నివేదికలు కావాలని వాదనలు: గనుల శాఖ అధికారులు జారీ చేసిన డిమాండ్ నోటీసులపై మూడు గుత్తేదారు సంస్థలు హైకోర్టును ఆశ్రయించాయి. అధికారులకు జరిమానాలు విధించే అధికారం లేదంటూ వాదిస్తున్నాయి. అదే విధంగా షోకాజ్ నోటీసుపై వివరణ ఇచ్చేందుకు కూడా పలు వివరాలు ఇవ్వాలని గనులశాఖ అధికారులను ఆ సంస్థలు కోరుతున్నాయి. ఏపీశాక్ ఎలా పరిశీలన జరిపింది? ఏ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంది? లీజుల బయట తవ్వకాలకు మేమెలా బాధ్యులం అవుతామంటూ గుత్తేదారు సంస్థలు అధికారుల వద్ద పేర్కొంటున్నాయి.

అక్రమార్కులకు అధికారుల వత్తాసు - యథేచ్ఛగా ఇసుక తవ్వకాలు

నర్సీపట్నంలో 63వేల మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుక నిల్వ- ఎవరిదో తెలియదంటున్న అధికారులు

For All Latest Updates

TAGGED:

దోపిడీ గుత్తేదార్లపై జరిమానా కొరడాILLEGAL SAND MINING IN APHEAVY FINES ILLEGAL SAND OPERATORSAP GOVT FOCUS ON ILLEGAL SANDHUGE FINES ILLEGAL SAND OPERATORS

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్-  సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాద ఘటన థీమ్​తో గణేశ్ మండపం- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ రోజున శివపార్వతులను పూజిస్తే- సంతానం కలగడం ఖాయం!

మహిళల' పీరియడ్స్' వెనుక ఉన్న పురాణగాథ- ఆధ్యాత్మికవేత్త చెప్పిన మాటలు వైరల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.