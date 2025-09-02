ROADS CONSTRUCTION ON FOREST LAND IN PUNGANUR: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పేట్రేగిన పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అక్రమాలు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. కుటుంబ సంస్థకు లబ్ధి చేకూర్చేందుకు పుంగనూరు పరిధిలో అనుమతులు లేకుండా అటవీ భూముల్లో రోడ్లు నిర్మించారు. నాడు అటవీశాఖ మంత్రిగా పెద్దిరెడ్డి అధికార దుర్వినియోగంపై విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్కు ఫిర్యాదులు అందాయి.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అటవీ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి బాధ్యతలు గాలికొదిలేసి తన స్వార్థం కోసం అడవుల విధ్వంసానికి తెగబడ్డారు. అటవీ సంరక్షణ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించి పుంగనూరు రేంజ్ పరిధి రక్షిత అటవీ ప్రాంతాల్లో అనుమతుల్లేకుండా పలు రోడ్లు నిర్మించారు. అప్పట్లో పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగానూ వ్యవహరించిన పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి ఈ రోడ్ల నిర్మాణానికి ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు నిధులు మంజూరు చేయించుకున్నారు.
తన కుటుంబ సంస్థ అయిన PLR కన్స్ట్రక్షన్స్కే ఈ పనులను కట్టబెట్టారు. అధికార యంత్రాంగం ఆయనకు దాసోహమై అన్ని విధాలా సహకరించింది. ఈ వ్యవహారంపై అటవీ శాఖ ఏడాది కిందట కేసులు నమోదు చేసినా ఇప్పటికీ అతీగతీ లేదు. మదనపల్లె వాసి ఒకరు సమాచార హక్కు చట్టం (RTI) ద్వారా అప్లై చేసుకోగా ఈ వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీనిపై ఆయన తాజాగా విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అధికార దుర్వినియోగంపై విచారణ చేపట్టాలంటూ కోరారు.
నిబంధనలు ఉల్లంఘించి రోడ్డు నిర్మించి: బోయకొండ రక్షిత అటవీ ప్రాంతం కంపార్టుమెంట్-103లో పాలెంపల్లి నుంచి యల్లారు బైలు వరకూ రోడ్డు నిర్మించారు. ఆవులపల్లి రక్షిత అటవీ ప్రాంతం కంపార్టుమెంట్-126, 127లో వూరగుట్ట నుంచి దుర్గంకొండ వరకూ రహదారిని నిర్మించారు. బోయకొండ రక్షిత అటవీ ప్రాంతం కంపార్టుమెంట్-100లో కనుమగట్టు నుంచి బోయకొండపైకి ఆరంట్లపల్లి రక్షిత అటవీ ప్రాంతం కంపార్టుమెంట్-106లో అడవిలోపల్లి నుంచి కొండమీదపల్లి వరకు నిబంధనలు ఉల్లంఘించి రోడ్డు నిర్మించారు.
అనుమతుల్లేకుండా రహదారులు నిర్మించారంటూ అటవీ సంరక్షణ చట్టం-1967లోని సెక్షన్ల ప్రకారం గతేడాది మేలో పీయూపల్లి, పుంగనూరు అటవీ సెక్షన్లలో రెండు కేసులను నమోదు చేశారు. ఈ కేసుల్లో దర్యాప్తు, విచారణను అటకెక్కించేశారు. క్షేత్రస్థాయి అధికారులను అడిగితే ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక పంపామని అక్కడి నుంచి అనుమతులు రావాలని చెబుతూ చేతులు దులిపేసుకుంటున్నారు. విచారణ ముందుకు కదలకుండా ఎవరు అడ్డుకుంటున్నారనేది తేల్చాల్సి ఉంది.
వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, ఆయన అనుచరగణం పుంగనూరు, మదనపల్లె, తంబళ్లపల్లె నియోజకవర్గాల పరిధిలోని అటవీ భూములను పెద్దఎత్తున ధ్వంసం చేశారన్న ఆరోపణలు, ఫిర్యాదులున్నాయి. ప్రధానంగా తన కుటుంబ సంస్థ PLR కన్స్ట్రక్షన్స్కు లబ్ధి చేకూర్చేందుకు రక్షిత అటవీ ప్రాంతాల్లో ఇష్టానుసారంగా రోడ్లు వేయించి బిల్లులు చేయించుకున్నారు. అప్పట్లో జిల్లాలో పనిచేసిన అటవీ, పంచాయతీ రాజ్ శాఖలకు చెందిన కొందరు అధికారులు అన్ని విధాలా సహకరించారు. సమగ్ర విచారణ చేపట్టి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది.
