ETV Bharat / state

అటవీ ప్రాంతాల్లో అక్రమ తవ్వకాలు - గొంతు తడవక వన్యప్రాణులు విలవిల

భయంతో జనావాసాల్లోకి వన్యప్రాణులు - ప్రమాదాల బారిన పడి మృత్యువాత

Illegal Mining in Forest Areas Wildlife Problems
Illegal Mining in Forest Areas Wildlife Problems (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 11:35 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Illegal Mining in Forest Areas Wildlife Problems: కొండకోనల్లో నీళ్లు లేక వన్యప్రాణులు విలవిల్లాడుతున్నాయి. దప్పిక తీర్చుకునేందుకు మైదాన, జనావాసాల్లోకి వచ్చి వేటగాళ్ల ఉచ్చులో పడుతున్నాయి. మరికొన్ని కుక్కల బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలు ఉన్నాయి. ఈ సమస్యల కారణంగా రోజురోజుకీ వీటి సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. అటవీ ప్రాంతాల్లో తవ్వకాలే వీటికి ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు. చట్ట ప్రకారం వన్యప్రాణులు ఉన్న చోట కొండలను పేల్చడం, తవ్వకాలు చేపట్టడం చేయరాదు. కానీ కొందరు కాసుల కక్కుర్తితో ఇష్టారాజ్యంగా అనుమతులు ఇస్తున్నారు. దాంతో తవ్వకాలు యథేచ్చగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ మధ్యకాలంలోనే జరిగిన ఘటనలు ఇవి.

  • ఇచ్ఛాపురం మండలం రత్తకన్న ప్రాంతంలో 6 నెలల కిందట నీరు తాగేందుకు మైదాన ప్రాంతం వైపు వస్తున్న జింక కుక్కల దాడిలో మృతి చెందింది.
  • పలాస మండలం కోసంగిపురం వద్ద జగనన్న కాలనీ ఉన్న సమీపంలో మరో జీవి వాటి బారిన పడి, ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
  • కంచిలి మండల పరిధిలో జాతీయ రహదారిపై లారీ ఢీకొట్టడంతో ఒక ఎలుగుబంటి మరణించింది. నెమళ్లు, జింకలు మైదాన ప్రాంతాల వైపు వస్తూ కుక్కల దాడి బారిన పడుతున్నాయి. అదే విధంగా కొన్ని జీవులు రోడ్డు ప్రమాదాలు, వేటగాళ్లు ఉచ్చులో పడి బలవుతున్నాయి.

అటవీ ప్రాంతాల్లో అనుమతులు లేని చోట ఇష్టానుసారం తవ్వకాలు, కొండలను పేల్చడం వంటి అక్రమ కార్యకలాపాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. అక్కడ ఉండాల్సిన వన్యప్రాణులు జనావాసాల వైపు వస్తుండటంతో వేటగాళ్లు పథకం ప్రకారం వాటిని హతమారుస్తున్నారు. వాటి మాంసాన్ని తరలించి డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో కొన్ని ప్రాణులు కనుమరుగయ్యే ప్రమాదం ఉందని పర్యావరణవేత్తలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇటీవల మందస, కాశీబుగ్గ, సోంపేట, కంచిలి, ఇచ్ఛాపురం ప్రాంతాల్లో నెమళ్లు కొబ్బరి, జీడి తోటల వైపు రావడంతో చాలా వరకు వేటగాళ్ల వలలకు చిక్కి బలయ్యాయి.

శ్రీకాకుళం, పాతపట్నం, కాశీబుగ్గ టెక్కలి అటవీ రేంజ్‌ల పరిధిలో ఉన్న దాదాపు 44,57,495 హెక్టార్లలో 18 సెక్షన్లు, 31 బీట్లు ఏర్పాటు చేసి వన్యప్రాణుల సంరక్షణ కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసినప్పటికీ పర్యవేక్షణ కరవైంది. అక్రమార్కులు, వేటగాళ్ల ఉచ్చుకు చిక్కుకుని, మృత్యవాత పడుతున్నాయి.

ఇదీ పరిస్థితి: అటవీ ప్రాంతాల్లో కొత్తగా నీటి తొట్టెలు ఏర్పాటు చేయకపోవడం. ఇష్టానుసారం చెట్లను నరికివేయడం, కొండలపై బాంబులు పేల్చడంపై ఎలాంటి నిఘా లేకపోవడంతో వన్యప్రాణులకు రక్షణ కరవైంది. వాటికి అవసరమైన పండ్ల తోటలు పెంచాలని పర్యవరణ పరిరక్షణ ప్రతినిధులు డిమాండ్​ చేస్తున్నారు.

  • నీరు, పండ్ల తోటలు ఉన్న ప్రాంతాల వైపు నెమళ్లు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. కొందరు అక్రమార్కులు అక్కడ మాటు వేస్తున్నారు. వాటిని పట్టుకుంటున్నారు. అక్కడే వాటి ఈకలు, ఇతర వ్యర్థాలు తీసేసి ఓ గుంతలో పాతిపెడుతున్నారు. మాంసాన్ని సంచుల్లో ప్యాక్‌ చేసి పట్టణాల్లో విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు.
  • కొండ ప్రాంతాలలో నీటి నిల్వ చేసేందుకు తొట్టెలు, చెలమలు, చెక్‌డ్యాంలు, చెరువులు ఏర్పాటు చేయాలి. వేసవిలో ట్యాంకర్లు, సౌరశక్తి ఆధారంగా పని చేసే పంపులతో నీరు అందుబాటులో ఉంచితే వన్యప్రాణులు మైదాన ప్రాంతాల వైపు రావడం తగ్గుతుంది.

చర్యలు తీసుకుంటాం: వన్యప్రాణులను చంపడం, అక్రమంగా తరలించడం నేరమని శ్రీకాకుళం ఇన్‌ఛార్జి డీఎఫ్‌వో ప్రసూన అన్నారు. అధికారులు, సిబ్బంది సాయంతో అటవీ ప్రాంతంలో నిఘా ఏర్పాటు చేస్తామని వేటగాళ్ల కదలికలను పసిగట్టి నేరం చేశారని రుజువైతే, వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. బాంబులు పేల్చడం, అక్రమ తవ్వకాలపై దృష్టి సారిస్తామని ప్రసూన తెలిపారు.

వన్యప్రాణులు జనావాసాల్లోకి రాకుండా - వారానికి రెండుసార్లు నీరు

జంతువుల కదలికపై ప్రత్యేక కన్ను - అభయారణ్యంలో ట్రాప్‌ కెమెరాలు

For All Latest Updates

TAGGED:

WILDLIFE PROBLEMSANIMALS DEATH IN FORESTFOREST ANIMALS INTO PEOPLEఅడవులు వీడి జనావాసాల్లోకిFOREST ANIMALS FACING PROBLEMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.