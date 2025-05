ETV Bharat / state

ఆ ప్రాంతాల్లో ప్లాట్ కొనుగోలు చేస్తున్నారా? - అయితే కాస్త ఆలోచించాల్సిందే - ILLEGAL LAYOUTS IN AMARAVATI

Unauthorized Layouts in Amaravati ( ETV Bharat )

Published : May 10, 2025 at 5:32 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 6:54 PM IST

Unauthorized Layouts in Amaravati : సీఆర్డీఏ పరిధిలోని ఉమ్మడి గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో కుప్పలుతెప్పలుగా అనధికార లేఅవుట్లు పుట్టుకొస్తున్నాయి. వీటిని అడ్డుకోవడంలో అధికారులు విఫలమవుతున్నారు. ఫలితంగా మధ్యతరగతి ప్రజలు నష్టపోతున్నారు. వెంచర్లు వేసిన వారి ధన దాహానికి కొనుగోలుదారులు బలవుతున్నారు. ఇలా కొన్న ప్లాట్లలో భవన నిర్మాణాలకు అనుమతి తెచ్చుకోవడం తలకు మించిన భారంగా మారుతోంది. ఎలాంటి మౌలిక వసతులు కల్పించకుండానే వెంచర్లు వేస్తున్నారు. నిబంధనల మేరకు అందించాల్సిన సదుపాయాలకు అధిక మొత్తం వెచ్చించాల్సి వస్తోందనీ, ఎలాంటి అనుమతులు తీసుకోకుండానే కొనుగోలుదారులకు అంటగట్టి మోసగిస్తున్నారు. పి.నైనవరం, జక్కంపూడి, నున్న, అంబాపురం, పైడూరపాడుల్లో వెంచర్లు భారీగా వెలిశాయి. నగరానికి దగ్గర ప్రాంతాలు కావడంతో రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారులు వీటిని వేశారు. ధర తక్కువ అని కొన్న కొనుగోలుదారులు లబోదిబోమంటున్నారు. విజయవాడ హైదరాబాద్‌ నేషనల్ హైవే వెంట వీరులపాడు, కంచికచర్ల మండలాల్లోనూ కుప్పలుతెప్పలుగా లేఅవుట్లు పుట్టుకొచ్చాయి. ఆసాంతం ఉల్లంఘనలే : నిబంధనల ప్రకారం లేఅవుట్ వేసినప్పుడు ప్రాథమిక ప్లాన్‌ సమర్పించాలి. మూడు సంవత్సరాలలోపు పూర్తిగా అభివృద్ధి చేశాక తుది ప్లాన్‌ను అందించి అమోదముద్ర వేయించుకోవాలి. ఇందుకు లేఅవుట్ విస్తీర్ణంలో 10 శాతం ఓపెన్‌ స్పేస్‌ వదలాలి. దీనిని పార్క్​కి ఉద్దేశించారు. ఇటీవల వరకు రోడ్లకు 40 అడుగులు వదలాలి. దీనిని రెండు నెలల కిందట సవరించి 30 అడుగులకు సర్కార్ కుదించింది. లేఅవుట్ విస్తీర్ణం 4 ఎకరాలు దాటితే విధిగా ఓవర్‌హెడ్‌ ట్యాంకు నిర్మించాలి. ఇవన్నీ భారమని వెంచర్​ డెవలపర్లు అడ్డంగా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్నారు. ఎకరా లేఅవుట్​లో అన్నీ పోను 50 సెంట్లు మాత్రమే ప్లాట్లకు మిగలడంతో నిబంధనలు అమలు చేయకుండా ఇష్టారీతిన ప్లాట్లు వేసి విక్రయిస్తున్నారు. గుర్తించింది తక్కువే : సీఆర్డీఏ పరిధిలో దాదాపు 200ల వరకు అనుమతి లేని లేఅవుట్లు ఉంటాయనేది అంచనా. కానీ ఇప్పటికి గుర్తించింది చాలా తక్కువ. అనధికార వెంచర్లతో సీఆర్డీఏ భారీగా ఆదాయం కోల్పోతోంది. ఆదిలోనే వీటిని నియంత్రించాల్సిన పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం పట్టించుకోవడం లేదు. కొందరు అధికారులకు ఇది ఆదాయవనరుగా మారింది. అడపాదడపా తనిఖీలు చేసి వాటిని ధ్వంసం చేసి చేతులు దులుపుకొంటున్నారు.

