అనుమతులు లేకుండా భవన నిర్మాణాలు - రూ.500 నుంచి 700 కోట్లు ఆదాయానికి ఎసరు!
Published : September 7, 2025 at 8:56 PM IST
Illegal Constructions within HMDA Limits : హైదరాబాద్ మహానగర అభివృద్ధి సంస్థ (హెచ్ఎండీఏ) పరిధిలో కొందరు అనుమతులు లేకుండానే అంతస్తులు నిర్మిస్తున్నారు. స్థలాల విలువ భారీగా పెరగడంతో 40 నుంచి 60 గజాల్లో 6,7 అంతస్తులు నిర్మించి అద్దెలకు ఇస్తున్నారు. నార్సింగి, శంషాబాద్, పుప్పాలగూడ, కోకాపేట వంటి ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో అధికంగా జరుగుతున్నాయి. గతంలో ఇలాంటి 6 వందల వరకు ఇలాంటి భవనాలను గుర్తించిన అధికారులు అందులో 6 అంతస్తుల దాటిన సుమారు 250 భవనాలను పాక్షికంగా కూల్చేశారు. మళ్లీ కొన్ని సంవత్సరాలకే నిర్మాణాలు చేపట్టారు.
అంతస్తుకో రేటు : -
ఆక్రమణదారులకు, అధికారుల మధ్య లోపాయికారీ సంబంధంతో అంతస్తుకు రూ.లక్ష నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు వసూలు చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్న విషయం తెలిసిందే.
- నార్సింగి పుర పరిధి గౌలిదొడ్డిలో గతంలో ఓ వ్యక్తి హెచ్ఎండీఏ నుంచి అనుమతులు లేకుండానే సెల్లార్తో పాటు జీ ప్లస్ 5 భవనం నిర్మించారు. పనులు చివరి దశకు రావడంతో అప్పుడు అధికారులు రంగంలోకి దిగుతున్నారు. అనంతరం తూతూమంత్రంగా భవనం కూల్చి చేతులు దులుపేసుకుంటున్నారు.
- ఇటీవల నగర శివార్లలో వందల ఎకరాల్లో ఉన్న విల్లా ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి ఇప్పటికే హెచ్ఎండీఏ ఎన్వోసీ జారీ చేసింది. అనంతరం ఇక్కడ విచ్చలవిడిగా అక్రమ నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి.
రూ.500 నుంచి 700 కోట్లు ఆదాయానికి ఎసరు! : -
- ఐదు అంతస్తుల్లోపే మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లకు అనుమతులు ఇచ్చే అధికారం ఉంది. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ మహానగర అభివృద్ధి సంస్థను ఆశ్రయించాల్సిందే. కొందరు పూర్తి అనుమతులు తీసుకోకుండానే స్థానికంగా ఉన్న అధికారులను ప్రసన్నం చేసుకొని పనికానేస్తున్నారు. కొందరు ఐదు అంతస్తుల వరకు అనుమతులు తీసుకొని 6, 7 వరకు కట్టిస్తున్నారు.
- హైదరాబాద్ మహానగర అభివృద్ధి సంస్థ పరిధి ప్రభుత్వ ఆస్తుల రక్షణకు డీఎస్పీ స్థాయి అధికారితోపాటు ఎస్ఐ, సీఐ, కానిస్టేబుళ్లతో కూడిన విజిలెన్స్ బృందం ఉంది. పరిస్థితిని ఉన్నత అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లడం వరకే తమ విధి అని అధికారులు చెబుతున్నారు.
- హెచ్ఎండీఏకు అనుమతుల ద్వారా ప్రతీ సంవత్సరం దాదాపు రూ.వేయి కోట్ల ఆదాయం వస్తోంది. అక్రమ నిర్మాణాలతో మరో రూ.500 నుంచి 700 కోట్లు ఆదాయానికి ఎసరు పెడుతున్నారు.
- అడిగినంత చదివించుకుంటే చాలు... తప్పుడు సమాచారం పొందుపరిచి ఎన్వోసీ జారీ చేస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
బిల్డ్ నౌ విధానాన్ని తీసుకు వచ్చిన ప్రభుత్వం : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భవన నిర్మాణాలు, లేఅవుట్ల అనుమతులకు అధునాతన సాంకేతికతతో రూపొందించిన ‘బిల్డ్ నౌ’ విధానాన్ని తీసుకు వచ్చింది. గతంలో హైదరాబాద్ మహానగరంలో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభించిన ఏఐ ఆధారిత వ్యవస్థ ప్రస్తుతం బల్దియాలోనూ అమల్లోకి వచ్చింది. పాత విధానంలో అనుమతుల జారీలో జాప్యం జరుగుతుందని గుర్తించి టీజీ బీపాస్ విధానాన్ని రద్దు చేసింది. పారదర్శకతను పెంచి మరింత సులభతరం చేసేందుకు దాని స్థానంలో బిల్డ్ నౌ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. 500 చదరపు మీటర్ల లోపు విస్తీర్ణంలో నిర్మించుకునే భవనాలన్నింటికి 15 రోజుల్లోనే అనుమతులు జారీ చేయనున్నారు. అంతకుమించిన విస్తీర్ణంలో నిర్మించుకునే భవనాలకు 21 రోజుల్లో అనుమతులు ఇచ్చేలా గడువు విధించారు.
అక్రమ నిర్మాణాల సమయంలో అధికారులు కళ్లు మూసుకొని తిరుగుతుంటారా? :హైకోర్టు