మీ సేవ సెంటర్లో నయా దందా - పని కావాలంటే డబ్బులు ఇవ్వాల్సిందే గురూ!
మీ సేవలో అక్రమ వసూళ్లు - రిజిస్ట్రేషన్లలో కొత్త దందా! - నేరుగా కాకుండా మధ్యవర్తుల సహాయం - అదనంగా రూ.5 నుంచి 10 వేలు వసూలు
Published : September 18, 2025 at 8:22 PM IST
Irregularities In Mee Seva Centers : పెద్దపల్లి జిల్లా ధర్మారంలోని ఓ మీ సేవ కేంద్రంలో ఇటీవల రిజిస్ట్రేషన్ కోసం వచ్చిన వారి నుంచి స్టాంప్ డ్యూటీ, ఫీజు, మ్యుటేషన్, ఇతర ఛార్జీలు అన్నీ కలిపి రూ.27,724 వసూలు చేశారు. రసీదు ఇవ్వమని అడిగితే నకిలీది ప్రింట్ చేసి చేతిలో పెట్టారు. తీరా కొన్నాళ్లకు అక్కడ ఉన్న మార్కెట్ విలువ ప్రకారం ఇంత ఛార్జీ కాదనే అనుమానంతో వారు ఆరా తీయగా అసలు ఛార్జీలు అన్నింటికి కలిపి రూ.19,724 అయినట్లు తేలింది. నమ్మి తమ వద్దకు వచ్చిన వారిని ఉమ్మడి జిల్లాలోనే చాలా కేంద్రాల్లో ఇదే తరహాలో మోసగిస్తూ అందినకాడికి మీ సేవ నిర్వాహకులు దండుకుంటున్నారు.
జగిత్యాల, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో ఇటీవల కొందరు ఎమ్మార్వోలపై బదిలీ వేటు వేశారు. వీరు మీ సేవ కేంద్రాలను అడ్డు పెట్టుకుని అక్కడ మామూళ్లు ఇచ్చిన వారివే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారని గుర్తించారు. ఎవరైనా నగదు ఇవ్వకపోతే ఏదో ఒక కారణాన్ని రిమార్క్గా రాస్తూ ప్రక్రియను పెండింగ్లో పెడుతున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. స్లాట్ బుకింగ్ కూడా తహసీల్దార్ కార్యాలయ సిబ్బంది అనుమతి ఉంటేనే బుక్ చేసుకోవాలని అంటున్నారు. ఎవరైనా నేరుగా ఆన్లైన్లో చేసుకుని వెళ్తే అభ్యంతరాల తిరకాసు పెడుతూ ఆ అప్లికేషన్ను పక్కన పెడుతున్నారు.
నేరుగా కాకుండా మధ్యవర్తుల సహాయం : సదా అధికారుల సేవలో అన్నట్లుగా ఉమ్మడి జిల్లాలోని కొందరు మీ సేవ నిర్వాహకులు చక్రం తిప్పుతున్నారు. రెవెన్యూ అధికారులు, సిబ్బంది అవినీతి నగదు బాధితుల నుంచి నేరుగా అందుకోకుండా కేంద్రాల సిబ్బందిని మధ్యవర్తులుగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీస్లు కాకుండా ప్రతి మండల కేంద్రంలో తహసీల్దార్లకు రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీ ఇవ్వడంతో మీ సేవ కేంద్రాలతో పాటు పలు ఆన్లైన్ కేంద్రాలు నడిపిస్తున్నవారు డాక్యుమెంట్ రైటర్లుగా అవతారం ఎత్తి మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్నారు. పనికింత అని వసూలు చేసి రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యాక రెవెన్యూ యంత్రాంగంతో కలిసి సరి చూసుకుంటున్నారు.
అదనంగా రూ.5 నుంచి 10 వేలు : నాలుగు జిల్లాల పరిధిలో 603 మీ సేవ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఇందులో 200కు పైగా పల్లెల్లో ఉండగా మిగతావి మండల కేంద్రాలు, పురపాలికల్లో ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా మండలానికి 5,6 చొప్పున ఆన్లైన్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు అయ్యాయి. సగటున రోజుకు మండల పరిధిలోని భూముల రిజిస్ట్రేషన్ కోసం 40 స్లాట్లకు అవకాశం ఇస్తున్నారు. కానీ సగం వరకు మాత్రమే బుక్ అవుతుంటాయి. బుక్ అయిన స్లాట్లకు సంబంధించి రెవెన్యూ సిబ్బందికి రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు, ఛార్జీలకు అదనంగా రూ.5 నుంచి 10 వేలు అందితేనే రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు.
నాలా కన్వర్షన్, ఇతర తిరకాసున్న భూముల విషయంలో పెద్ద మొత్తంలో డిమాండ్ చేస్తున్నారని సమాచారం. డాక్యుమెంట్లపై పెన్సిల్తో ఉన్న కోడ్ల ఆధారంగా లేదా ఆ కేంద్రాల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి ఆధారంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు. నిజానికి వ్యవసాయ భూములలో పది గుంటలలోపు ఉన్నవి రిజిస్ట్రేషన్ చేయకూడదు. కానీ ముందే మాట్లాడుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం ఆమ్యామ్యాలు చేతికి అందితే సరేనని అంటున్నారు. ఒకవేళ భూమిపై రుణం ఉంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేయొద్దు కానీ మీ సేవ కేంద్రాల్లో మాట్లాడుకుంటే రిజిస్ట్రేషన్కు ఓకే అంటున్నారు.
