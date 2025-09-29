ETV Bharat / state

ఇంజినీరింగ్‌లోనూ ఐఐటీ మద్రాసే టాప్ - పదేళ్లు ప్రథమ స్థానంలోనే

మేటి సంస్థల జాబితాను ప్రకటించిన నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్‌ ర్యాంకింగ్‌ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌(ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్‌) - అగ్రస్థానంలో ఐఐటీ మద్రాస్ - వరుసగా పదేళ్లు ప్రథమ స్థానంలో నిలుస్తున్న ఐఐటీ మద్రాస్​

Engineering in IIT Madras
Engineering in IIT Madras (Eenadu)
Engineering in IIT Madras : ఇండియాలో దాదాపు మూడువేలకు పైగా ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలు పలు బ్రాంచీల్లో కోర్సులు అందిస్తున్నాయి. వీటిలో మేటి సంస్థల జాబితాను నేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్‌ ర్యాంకింగ్‌ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌(ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్‌) 2025 సంవత్సరానికి ప్రకటించింది. ఇంజినీరింగ్‌లో 2016 నుంచి నేటి వరకు అంటే వరుసగా పదేళ్ల పరంపరలో ఐఐటీ మద్రాసే ప్రథమ స్థానంలో నిలిచింది.

దేశంలో అత్యంత ఆదరణ పొందుతోన్న కోర్సుల్లో ఇంజినీరింగ్‌ చదువే ముందు వరుసలో ఉంటోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ప్రథమ స్థానం దీనిదే. అలాగే దక్షిణ భారతదేశంలోనూ ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులు చదువులకే తొలి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. ఐఐటీ-జేఈఈ, ఈఏపీసెట్‌ కోసం పోటీ పడుతోన్న విద్యార్థ్థుల సంఖ్యే ఇందుకు నిదర్శనంగా చెప్పవచ్చు.

ఎన్‌ఐఆర్‌ఎఫ్‌ ర్యాంకుల్లో ఓవరాల్‌ కేటగిరీ, ఇంజినీరింగ్‌ ఇలా రెండు విభాగాల్లోనూ ప్రథమ స్థానాన్ని పొందిన ఏకైక సంస్థగా తమిళనాడులోని ఐఐటీ మద్రాస్‌ గుర్తింపు పొందింది. ఇంజినీరింగ్‌ అనగానే గుర్తుకువచ్చేవి ముఖ్యంగా ఐఐటీలే. మన దేశంలో ఈ చదువులకు ఇవే ట్రేడ్‌ మార్కు సంస్థలు చెబుతుంటారు. వీటి తర్వాతి స్థానంలో పాత ఎన్‌ఐటీలకు కొంత వరకు ప్రాధాన్యం దక్కుతోంది.

ఈ ఎన్​ఐఆర్​ఎఫ్​ ర్యాంకుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలు చోటు పొందుతున్నాయి. మొదటి స్థానానికి పోటీ మాత్రం ఎప్పుడూ ఐఐటీల మధ్యే ఉంటోంది. అందువల్లే టాప్‌-10లో కనీసం 9 స్థానాలు భారతీయ ఐఐటీలకే దక్కుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఐఐటీ-మద్రాస్‌లో ఉన్న వివిధ ఇంజినీరింగ్‌ కోర్సుల వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.

బీటెక్‌ : సివిల్, కంప్యూటర్‌ సైన్స్, ఎలక్ట్రికల్, ఏరోస్పేస్, కెమికల్, ఇంజినీరింగ్‌ ఫిజిక్స్, మెకానికల్, మెటలర్జికల్‌ అండ్‌ మెటీరియల్స్, నేవల్‌ ఆర్కిటెక్చర్‌ అండ్‌ ఓషన్‌ బ్రాంచీల్లో నాలుగేళ్ల కోర్సులు ఉన్నాయి. ఇంజినీరింగ్‌ డిజైన్‌, ఏరోస్పేస్, బయలాజికల్ విభాగాల్లో ఐదేళ్ల బ్యాచిలర్, మాస్టర్‌ టెక్నాలజీ కోర్సులను ఈ సంస్థ అందిస్తోంది. సీట్లు ఐఐటీ-జేఈఈతో నింపుతారు.

ఎంటెక్‌ : ఈ సంస్థలో ఎంటెక్‌లో బ్రాంచీలవారీ విస్తృత స్పెషలైజేషన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రవేశం గేట్‌(గ్రాడ్యుయేట్ అప్టిట్యూడ్ టెస్ట్) ప్రతిభతో లభిస్తుంది.

ర్యాంకుల కేటాయింపు : బోధన, పరిశోధన, వృత్తి అభ్యాసం, వనరులు, సంస్థలో చదివిన విద్యార్థుల ప్రతిభ, సంస్థలో చేరుతోన్న విద్యార్థుల్లో వైవిధ్యం, అకడమిక్, పరిశ్రమలకు చెందిన నిపుణుల దృక్పథం వంటివాటిని పరిగణలోకి తీసుకుని వీటి విలువలను మదింపు చేసి మొత్తం స్కోరు ద్వారా మేటి సంస్థలను ఎంపిక చేశారు. ఇంజినీరింగ్‌ విషయానికొచ్చేసరికి విద్యార్థులకు ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల్లో లభించిన ఉన్నత విద్య అవకాశాలు, విశ్వవిద్యాలయ పరీక్షల్లో ఫలితాలు, పీహెచ్‌డీలో చేరడానికి అర్హత పొందినవారు, ప్లేస్‌మెంట్లు, మధ్యగత జీతం తదితరాంశాలనూ పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.

టాప్‌ టెన్‌ సంస్థలు ఇవే

1. ఐఐటీ- మద్రాస్‌
2. ఐఐటీ- దిల్లీ
3. ఐఐటీ- ముంబై
4. ఐఐటీ- కాన్పూర్‌
5. ఐఐటీ- ఖరగ్‌పూర్‌
6. ఐఐటీ- రవుర్కెలా
7. ఐఐటీ- హైదరాబాద్‌
8. ఐఐటీ- గువాహటి
9. ఎన్‌ఐటీ-తిరుచురాపల్లి
10. ఐఐటీ-వారణాసి

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో : ఐఐటీ హైదరాబాద్‌ 7, ఎన్‌ఐటీ వరంగల్‌ 28, కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం హైదరాబాద్‌ 74, త్రిబుల్‌ ఐటీ హైదరాబాద్‌ 38, కేఎల్‌ యూనివర్సిటీ వడ్డేశ్వరం 35, ఐఐటీ తిరుపతి 57, విజ్ఞాన్‌ గుంటూరు 80, ఏయూ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ 88, ఎస్‌ఆర్‌ యూనివర్సిటీ వరంగల్‌ 91, జేఎన్‌టీయూ హైదరాబాద్‌ 94 టాప్‌-100 స్థానాల్లో నిలిచాయి.

  • 101-150 మధ్యలో : ఓయూ కాలేజ్‌ ఆఫ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ హైదరాబాద్‌, మహీంద్ర యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్, మౌలానా ఆజాద్‌ నేషనల్‌ ఉర్దూ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్, అనురాగ్‌ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్, గీతం విశాఖపట్నం, జేఎన్‌టీయూ కాకినాడ ఉన్నాయి.

పేదింటి విద్యార్థులకు ఐఐటీ మద్రాస్​ ఆన్​లైన్​లో శిక్షణ - రిజిస్ట్రేషన్​ లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే?

గర్భిణుల్లో అధిక రక్తపోటుకు సొల్యూషన్- ప్రీ ఎక్లాంప్సియా డిటెక్షన్- IIT మద్రాస్ ఘనత

