విద్యార్థుల్లో ఎన్నో రకాల ఒత్తిళ్లు - అన్నింటినీ చిత్తు చేస్తున్న సన్​షైన్! - IIT HYD SUNSHINE COUNSELING CENTER

ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు ఐఐటీ హైదరాబాద్‌ సన్‌షైన్‌ పేరిట ఏర్పాటు చేసిన కౌన్సెలింగ్‌ కేంద్రం - దాదాపు పన్నెండేళ్లుగా విజయవంతంగా కొనసాగుతున్న కేంద్రం - ఎన్నో థెరపీలు, అవగాహన సదస్సులు

IIT Hyderabad Sunshine Counseling Center
IIT Hyderabad Sunshine Counseling Center (ETV Bharat)
Published : August 30, 2025 at 2:38 PM IST

IIT Hyderabad Sunshine Counseling Center : 'డెడ్​లైన్​ సమయం దగ్గర పడుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఇంకా ప్రాజెక్టు పూర్తి కాలేదు. ఇంటి మీద బెంగ పట్టుకుంది. మంచి ప్యాకేజీతో ఉద్యోగం రాలేదు.' ఐఐటీ హైదరాబాద్​లో ఏ విద్యార్థిని కదిపినా ఇలా ఒక సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తీవ్రమైన ఒత్తిడిని అలాగే వదిలేస్తే బీపీ, గుండె జబ్బులు, డిప్రెషన్​ ఇలా శారీరక, మానసిక అనారోగ్య సమస్యలెన్నో తలెత్తుతాయి. ఈ ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు ఐఐటీ హైదరాబాద్​ సన్​షైన్​ పేరిట ఏర్పాటు చేసిన కౌన్సెలింగ్ కేంద్రం గత పన్నెండు సంవత్సరాలుగా విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది.

థెరపీలు, అవగాహన సదస్సులు :

  • 'నీలోని శక్తిని తెలుసుకో ధైర్యంగా ముందుకు సాగు. నీ లక్ష్యాన్ని చేరడానికి ఏ అడ్డంకులు వచ్చినా వాటిని జయించగల సామర్థ్యం నీలో ఉంది' అన్న వివేకానంద సూక్తులను గుర్తు చేసేందుకు సీనియర్​ విద్యార్థులను మెంటార్లుగా, జూనియర్​ విద్యార్థులను బడ్డీలుగా ఎంపిక చేస్తున్నారు.
  • వీరికి కౌన్సెలింగ్​ కేంద్రం ప్రతినిధులు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. వీరితో పాటు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు సైతం కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు.
  • మట్టితో థెరపీలో భాగంగా విద్యార్థులతో వివిధ రకాల మట్టి బొమ్మలు తయారు చేయిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల చేతివేళ్లకు పని చెప్పడం ద్వారా మనసు తేలికవుతుంది.
  • ఆర్ట్​ థెరపీ పేరుతో విద్యార్థులకు బ్రష్​లు లేకుండా కాగితాలపై బొమ్మలు వేయిస్తున్నారు. కంటికి ఆహ్లాదాన్ని, మనసుకు ఆనందాన్ని ఇవ్వడానికి పిల్లలతో ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
  • సాధారణంగా ప్రతి విద్యార్థికి రోజుకు 7-8 గంటల నిద్ర అవసరం. గాఢనిద్రలో ఉన్నప్పుడు శరీరం, మనసు రిలాక్సవుతాయి.
  • ప్రతి నెల చివరి వారం విద్యార్థులు ఒత్తిడిని తట్టుకునేందుకు పలు చిట్కాలు అందిస్తున్నారు.
  • ప్రస్తుతం ఐఐటీహెచ్​లో డాక్టర్ నీరజ్​కుమార్ ఆధ్వర్యంలో ముగ్గురు సైకాలజీ కౌన్సెలర్లు మరియా మారిస్​, ఫణిభూషణ్​ల, యుక్తి రస్తోగీ బృందం సన్​షైన్​ కేంద్రం ద్వారా విద్యార్థులకు అవసరమైన సేవలందిస్తోంది.

వారి సేవలకు మెచ్చి జాతీయ సదస్సు : సన్​షైన్​ కేంద్రం సేవలను గుర్తించిన కేంద్ర విద్యాశాఖ దేశంలోని ఐఐటీల నుంచి మానసిక వికాస కేంద్రాల నిపుణులను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వారి పనితీరును తెలుసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. అటు కెరీర్​, ఇటు వ్యక్తిగత జీవితం రెండింటికీ మధ్య ఉన్న సన్నని గీత చెరగనివ్వొద్దు. ఏ పనినైనా నిర్దిష్ట వేళల్లోనే పని పూర్తి చేయాలి. ఆ తర్వాత మిగిలిన సమయాన్ని జ్ఞాన సముపార్జనకు ఉపయోగించాలనే ఉద్దేశంతో ఇటీవల ఐఐటీహెచ్​లో రెండు రోజుల పాటు స్క్రీన్​ టైమ్​ తగ్గించడం ఎలా అనే విషయంపై డిజిటల్​ లాక్​ పేరిట ప్రత్యేక సదస్సు నిర్వహించారు.

శారీరక, మానసిక ప్రభావాలు : నిరంతర ఒత్తిడి వల్ల విద్యార్థులు అనేక శారీరక, మానసిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. అధిక రక్తపోటు (బీపీ), గుండె జబ్బులు, జీర్ణ సమస్యలు, నిద్రలేమి, అలసట వంటివి శారీరక ప్రభావాలు చూపిస్తాయి. మానసికంగా డిప్రెషన్, ఆందోళనకు, ఏకాగ్రత లోపం, చిరాకు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. దీని వల్ల అకాడెమిక్ పనితీరు తగ్గిపోవడమే కాకుండా వారి వ్యక్తిగత సంబంధాలు కూడా ప్రభావితమవుతాయి. కొన్నిసార్లు ఈ ఒత్తిడి ఇంతకు మించి తీవ్రమైన అనారోగ్యాలకు దారి తీస్తుంది.

