ETV Bharat / state

'ఏఐ'తో భయం లేదోయ్! - అదనపు నైపుణ్యాలతో మీ కొలువుకు శ్రీరామ రక్ష

యువ కలల సాకారానికి అదనపు నైపుణ్యాలే వారధులు - ప్రపంచీకరణ మార్పులకు అనుగుణంగా తమను తాము మార్చుకుంటే కొలువులకు ఎలాంటి డోకా ఉండదంటున్న నిపుణులు

How To Be Fearless With AI Technology
How To Be Fearless With AI Technology (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 5:19 PM IST

3 Min Read

How To Be Fearless With AI Technology : ‘బాబోయ్‌ అన్ని రంగాల్లో కృత్రిమమేధ (ఏఐ) దూసుకొస్తోంది. మన కొలువులకు ప్రమాదం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది. ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితి’ ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీరు ఆవేదన. ‘ఈ మధ్య ప్రాంగణ ఎంపికలు నిర్వహించినా ఎంపిక కాలేకపోయా. ఇంజినీరింగ్‌లో మంచి మార్కులు వచ్చినా ప్రయోజనం లేకపోయింది.’ ఓ ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థి ఆందోళన. ‘మారుతున్న పరిస్థితులను గమనిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకుంటున్నా. ఏఐనే ఉపయోగించుకుని, దానికి దీటుగా మరింత సృజనాత్మకంగా పని చేయడంపై దృష్టిసారిస్తున్నా దీంతో కొలువుకు ఢోకా లేకుండా పోయింది’ మరో ఉద్యోగి ఆత్మవిశ్వాసం ఇది.

ప్రస్తుతం ప్రతి రంగంలో ఏఐ (కృత్రిమమేధ) రాజ్యమేలుతుందనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. మరి దీనికి దీటుగా రాణించాలంటే విద్యార్థులు అదనపు నైపుణ్యాలు పెంచుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవే కొలువుకు శ్రీరామ రక్షగా నిలుస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. మరి ఏమిటా నైపుణ్యాలు? మన విద్యార్థులు కొలువు సాధనలో ఎక్కడ వెనుకబడుతున్నారు? అవేమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వీటిని అధిగమిస్తేనే :

  • భావవ్యక్తీకరణ, భాషా నైపుణ్యాలు మెరుగుపర్చుకోకపోవడం
  • మారుతున్న సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకోలేకపోవడం
  • కొత్త అంశాలను నేర్చుకునే ఆసక్తి లేకపోవడం
  • ఇచ్చిన పనికే పరిమితం కావడం, ఆయా సంస్థలకు పని కొచ్చే ఆలోచనలు చేయకపోవడం

తక్కువ జీతంతో ఉద్యోగాలు : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో దాదాపు 34 ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలు, రెండు ప్రభుత్వ, రెండు ప్రైవేటు యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం 25,000 మందికి పైగా విద్యార్థులు బయటకొస్తున్నారు. కానీ వీరిలో 20 శాతం మంది మాత్రమే ఉన్నత చదువు వైపు వెళుతున్నారు. 25 శాతం మాత్రమే ప్రాంగణ ఎంపికల్లో ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారు. మిగిలిన 55 శాతం మందిలో కొందరు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లి కొత్త కోర్సులు నేర్చుకుంటున్నారు. మరి కొందరు తక్కువ జీతాలకే ఉద్యోగాల్లో పనిచేస్తున్నారు.

ఇవి మాత్రం తప్పనిసరి : ఇంజినీరింగ్‌ పట్టాతోపాటు అదనపు నైపుణ్యాలు ఉంటేనే ప్రాంగణ ఎంపికల్లో సంస్థలు ఉద్యోగాలకు ఆహ్వానిస్తున్నాయి. పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా పని తీరు పెంపొందించుకున్నప్పుడే ఎక్కువకాలం ఉద్యోగం ఉంటుందని గమనించాలి. ఇంజినీరింగ్‌ చివరి సంవత్సరంలో చేపట్టే ప్రాజెక్టుల కోసం చాలా మంది విద్యార్థులు బయట మార్కెట్‌లో దొరికేవాటిపై ఆధారపడుతూ ఉంటారు. దీంతో టెక్నికల్‌ నాలెడ్జ్‌ లేక ప్రాంగణ నియామకాల్లో సత్తా చాటలేకపోతున్నారు. ఏ కొత్త ప్రాజెక్టు అయినా సరే సంస్థ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపే దిశగా ఉండాలి. అది కూడా సొంతంగా ఆలోచించి పూర్తి చేస్తేనే దానికి గుర్తింపు ఉంటుంది.

వీటిపై పట్టు సాధించాలి : కృత్రిమ మేథ (ఏఐ) ప్రస్తుతం ఇప్పుడు వినిపిస్తున్న మాట అయినప్పటికీ 2023 నుంచి జనరేటివ్‌ ఏఐ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే ఉద్యోగాలు మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొస్తూనే ఉన్నాయి. చాట్‌జీపీటీ, జెమిని, గ్రాక్, పెర్‌ఫ్లెక్సిటీ ఇలాంటి టూల్స్‌ను ఎప్పటికప్పుడు నేర్చుకోవాలి. ప్రామిటి ఇంజినీరింగ్‌ వంటివి ఉపయోగించటం ద్వారా ఏఐని ప్రశ్నలు అడిగే విధానంలో మార్పులు వస్తున్నాయి. మిషన్‌ లెర్నింగ్‌ ప్రోగ్రామింగ్‌కు సంబంధించిన అప్లికేషన్స్‌ను నేర్చుకోవాలి.

ఏపీలో ఐటీ పరిశ్రమల జోరు ఊపందుకుంటున్నాయని క్రిఫి సాఫ్ట్‌వేర్‌ సంస్థ అధినేత రెడ్డి అన్నారు. ముఖ్యంగా భవిష్యత్తులో కృత్రిమ మేథ రంగంలో అపార అవకాశాలు రాబోతున్నాయి తెలిపారు. ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో వస్తున్న మార్పులు అంచనా వేసి తమను తాము మార్చుకుంటూ వెళ్తే కొలువులకు ఎలాంటి డోకా ఉండదని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలిపారు.

'పెద్ద జీతంతో ఉద్యోగం రావాలంటే - ఏఐ నైపుణ్యాలు పెంచుకోవాల్సిందే' - ఇన్ఫోసిస్​ సీటీఓ

ఆవిష్కరణల హేళ.. 'ఏఐ'తో భళా.. అద్భుతాలు సాధిస్తున్న ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులు

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO BUILD AI SKILLSAI SKILLS FOR ACHIEVING GOALSNO FEAR WITH AI SKILLSADDITIONAL SKILLS FOR JOBSHOW TO BE FEARLESS WITH AI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇకపై రెండు జీఎస్టీ స్లాబులే- బీమా ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలపై మినహాయింపు

NGOలు నడుపుతున్న క్రికెటర్లు- మంచి మనసుతో సమాజానికి సేవ!

షాకింగ్ : 'కపిల్ శర్మ షో' నుంచి ఆ స్టార్ ఔట్- ఫ్యాన్స్ నిరాశ!

'టారిఫ్​లతో భారత్ మమ్మల్ని చంపుతోంది'- డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.