మొబైల్ ఫోన్ చేతిలో ఉంటే చాలు - పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరగాల్సిన పనే లేదు
రూట్ మార్చిన తెలంగాణ పోలీసులు - అత్యాధునిక సాంకేతికతో మహిళలకు అండగా పోలీసులు - పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరగకుండా సెల్ఫోన్లోనే ఫిర్యాదు స్వీకరణ
Published : October 3, 2025 at 11:23 AM IST
Telangana Police Introduces Technology : పోలీసులు అంటే ప్రజలకు ఎంతో ధైర్యం. వారున్నారు కదానని గుండెల మీద చేయి వేసుకొని నిద్రపోతారు. నిత్య జీవితంలో తరచూ ఎదుర్కొనే చాలా సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ పోలీసు శాఖ స్నేహహస్తం చాస్తోంది. ఒకప్పటి పోలీసింగ్ వ్యవస్థలా కాకుండా ప్రజాహిత పోలీసింగ్లో భాగంగా పౌరులు సులభంగా సేవలు పొందేందుకు లేటెస్ట్ సాంకేతికతను వాడుతోంది. ఒకప్పటిలా ఫిర్యాదు ఇవ్వాలంటే పోలీసు స్టేషన్ చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై చర్యలు తీసుకున్నారా? లేదా? అని తెలుసుకునేందుకు ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ తీసుకునేందుకు గతంలోలా అనేక పాట్లు పడాల్సిన పరిస్థితి లేదు. చేతిలో సెల్ఫోన్ ఉంటే చాలు కావాల్సిన సేవలు ఈజీ పొందేయొచ్చు.
ఎలాగైనా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు :
- సమస్య వచ్చినా, కళ్ల ముందు దారుణం జరుగుతున్నా ఎస్ఎంఎస్, వాట్సప్, డయల్ 112 లేదా డయల్ 100, మెయిల్ ఇలా ఏ రూపంలోనైనా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. తీవ్రతను బట్టి పోలీసులు బాధితులను సంప్రదిస్తారు.
- మహిళలు, దీర్ఘకాల వ్యాధులతో బాధపడేవారు, దివ్యాంగులు, 15 ఏళ్లలోపు వారు, 60 ఏళ్లు దాటినవారు కేసు దర్యాప్తు కోసం పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లాల్సిన అవసరమే లేకుండా మినహాయింపు ఇచ్చారు.
దర్యాప్తు గురించి తెలుసుకునేదిలా :
- ఏదైనా ఘటన మీద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినప్పుడు పోలీసులు బాధితులు/ఫిర్యాదుదారులకు ఎఫ్ఐఆర్ ప్రతి ఉచితంగా ఇవ్వాలి. ఇప్పటికే పోలీసు శాఖ సందేశం రూపంలో ఎఫ్ఐఆర్ ప్రతితో కూడిన వెబ్లింకును ఫిర్యాదుదారులకు పంపిస్తోంది.
- కేసు దర్యాప్తు పురోగతికి సంబంధించిన వివరాలు(వాంగ్మూలం, ఛార్జిషీటు, ఇతర డాక్యుమెంట్లు) ఫిర్యాదుదారుకు ఎప్పటికప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ లేదా భౌతికంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. రసీదు ఇవ్వాల్సి కూడా ఉంటుంది.
- 90 రోజుల్లోపు కేసు దర్యాప్తు పూర్తయి ఛార్జిషీటు దాఖలు చేస్తే ఆ జెరాక్స్ని కోర్టుతో పాటు బాధితుడు/ ఫిర్యాదుదారుకు ఇవ్వాల్సి వస్తోంది. ఏదైనా కేసులో వ్యక్తి అరెస్టయినప్పుడు ఆ సమాచారాన్ని తన సంబంధీకులకు ఇచ్చే హక్కు కూడా ఉంటుంది. తద్వారా తక్షణ న్యాయ సహాయం పొందవచ్చు.
టీ సేఫ్ ఓ కవచం :
- ఒంటరిగా ప్రయాణించే మహిళల కోసం టీ సేఫ్ పేరుతో 2024 మార్చి 12న పోలీసుశాఖ యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
- ఈ యాప్లో పేరు, ఫోన్ నంబరుతో రిజిస్టర్ చేసుకుని వెళ్లాల్సిన ప్రాంతం వివరాలు, మీరు ప్రయాణించే బస్సు, కారు, క్యాబ్ వాహనం ఏదైనా దాని రిజిస్ట్రేషన్ నంబరును నమోదు చేయాలి.
- ఆ తర్వాత స్టార్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే పోలీసులు మీ లొకేషన్ను రియల్ టైమ్లో పర్యవేక్షిస్తారు.
- ఒకవేళ మీరు ప్రయాణించే వాహనం దారి మారినా ప్రతి 5 నిమిషాలకు ఒకసారి పంపించే హెచ్చరిక సందేశానికి బదులు ఇవ్వకున్నా పోలీసులు అనుమానాస్పదంగా దాన్ని పరిగణిస్తారు.
- ఎక్కువ సమయం ఇలా స్పందించకపోతే యాప్లో ఆటోమేటిక్గా టికెట్ జనరేట్ అయి డయల్ 100కు సమాచారం అనేది వెళుతుంది. మీ ఫోన్ లొకేషన్ ఆధారంగా బాధితురాలికి అతి సమీపంలో ఉండే పోలీస్ స్టేషన్ లేదా పోలీస్ పెట్రోలింగ్ వాహనానికి సమాచారం చేరుతుంది.
పనితీరుపై ఫీడ్బ్యాక్ :
- పోలీసు కేసు నమోదు, పాస్పోర్టుకు దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత పరిశీలనలో అలసత్వం, పోలీస్స్టేషన్లో అధికారుల ప్రవర్తనపై తరచూ అసంతృప్తి వ్యక్తం అవుతుంది. వీటిపై ఫిర్యాదు కోసం తెలంగాణ పోలీసు శాఖ సిటిజన్ ఫీడ్ బ్యాక్ విధానాన్ని తీసుకువచ్చింది.
- పోలీస్ స్టేషన్లో క్యూ ఆర్ కోడ్ స్కాన్, ఫీడ్ బ్యాక్ ఫామ్ ఉండే వెబ్ పేజీ ఫోన్లో ఓపెన్ అవుతుంది. ప్రజలు తమ అభిప్రాయాన్ని అందులో తెలుగు లేదా ఇంగ్లీష్లో నమోదు చేయాలి.
- ఫిర్యాదు, పాస్పోర్టు వెరిఫికేషన్, ఎఫ్ఐఆర్, ఇతర సేవలు, ట్రాఫిక్ ఇ-చలాన్ అనేది ఎంపిక చేసుకోవాలి.
- మీరు ఫిర్యాదుదారు, బాధితుడైతే పోలీస్స్టేషన్లో పిటిషన్ తీసుకోలేదా? ఒకవేళ తీసుకున్నా దానికి సంబంధించి సందేశం రాలేదా? వంటి ప్రశ్నలు ఉత్పన్నం అవుతాయి.
- ప్రజలు అభిప్రాయం చెప్పిన తర్వాత సీఐడీలోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్(సీవోఈ) వీటిని సేకరిస్తుంది.
- ప్రజల అభిప్రాయాల ద్వారా ఎక్కడెక్కడ లోపాలు ఉన్నాయి? పోలీసుల్లో జవాబుదారీతనం, సేవల్లో పారదర్శకత మరింత పెంచడం, అధికారుల పనితీరుపై ప్రజల్లో సంతృప్తి స్థాయి పెంచడం వంటి చర్యలు తీసుకుంటారు.
హ్యాక్ ఐ అభయం :
- పోలీస్స్టేషన్ను సందర్శించకుండా ఈ యాప్ ద్వారా ఫిర్యాదు అనేది చేయవచ్చు.
- ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలు, పోలీసుల ఉల్లంఘనలు, నేరస్థుల సమాచారం, మెరుగైన పోలీసింగ్ కోసం సూచనలు ఇలా అన్నీ ఇందులో నమోదు చేయవచ్చు.
- ఒంటరిగా ప్రయాణించే మహిళలు ఈ యాప్లో నమోదు చేసుకుంటే పోలీసులు రియల్టైమ్లో పర్యవేక్షిస్తారు.
- ముందుగా హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ప్రారంభించిన ఈ యాప్ను ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించారు.
