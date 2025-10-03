ETV Bharat / state

మొబైల్​ ఫోన్​​ చేతిలో ఉంటే చాలు - పోలీస్​ స్టేషన్​ చుట్టూ తిరగాల్సిన పనే లేదు

రూట్​ మార్చిన తెలంగాణ పోలీసులు - అత్యాధునిక సాంకేతికతో మహిళలకు అండగా పోలీసులు - పోలీస్​ స్టేషన్​ చుట్టూ తిరగకుండా సెల్​ఫోన్​లోనే ఫిర్యాదు స్వీకరణ

Telangana Police Introduces Technology
Telangana Police Introduces Technology (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 3, 2025 at 11:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Police Introduces Technology : పోలీసులు అంటే ప్రజలకు ఎంతో ధైర్యం. వారున్నారు కదానని గుండెల మీద చేయి వేసుకొని నిద్రపోతారు. నిత్య జీవితంలో తరచూ ఎదుర్కొనే చాలా సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ పోలీసు శాఖ స్నేహహస్తం చాస్తోంది. ఒకప్పటి పోలీసింగ్​ వ్యవస్థలా కాకుండా ప్రజాహిత పోలీసింగ్​లో భాగంగా పౌరులు సులభంగా సేవలు పొందేందుకు లేటెస్ట్​ సాంకేతికతను వాడుతోంది. ఒకప్పటిలా ఫిర్యాదు ఇవ్వాలంటే పోలీసు స్టేషన్​ చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇచ్చిన ఫిర్యాదుపై చర్యలు తీసుకున్నారా? లేదా? అని తెలుసుకునేందుకు ఎఫ్​ఐఆర్​ కాపీ తీసుకునేందుకు గతంలోలా అనేక పాట్లు పడాల్సిన పరిస్థితి లేదు. చేతిలో సెల్​ఫోన్​ ఉంటే చాలు కావాల్సిన సేవలు ఈజీ పొందేయొచ్చు.

ఎలాగైనా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు :

  • సమస్య వచ్చినా, కళ్ల ముందు దారుణం జరుగుతున్నా ఎస్​ఎంఎస్​, వాట్సప్​, డయల్​ 112 లేదా డయల్​ 100, మెయిల్​ ఇలా ఏ రూపంలోనైనా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. తీవ్రతను బట్టి పోలీసులు బాధితులను సంప్రదిస్తారు.
  • మహిళలు, దీర్ఘకాల వ్యాధులతో బాధపడేవారు, దివ్యాంగులు, 15 ఏళ్లలోపు వారు, 60 ఏళ్లు దాటినవారు కేసు దర్యాప్తు కోసం పోలీస్​ స్టేషన్​కు వెళ్లాల్సిన అవసరమే లేకుండా మినహాయింపు ఇచ్చారు.

దర్యాప్తు గురించి తెలుసుకునేదిలా :

  • ఏదైనా ఘటన మీద ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేసినప్పుడు పోలీసులు బాధితులు/ఫిర్యాదుదారులకు ఎఫ్​ఐఆర్​ ప్రతి ఉచితంగా ఇవ్వాలి. ఇప్పటికే పోలీసు శాఖ సందేశం రూపంలో ఎఫ్​ఐఆర్​ ప్రతితో కూడిన వెబ్​లింకును ఫిర్యాదుదారులకు పంపిస్తోంది.
  • కేసు దర్యాప్తు పురోగతికి సంబంధించిన వివరాలు(వాంగ్మూలం, ఛార్జిషీటు, ఇతర డాక్యుమెంట్లు) ఫిర్యాదుదారుకు ఎప్పటికప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్​ లేదా భౌతికంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. రసీదు ఇవ్వాల్సి కూడా ఉంటుంది.
  • 90 రోజుల్లోపు కేసు దర్యాప్తు పూర్తయి ఛార్జిషీటు దాఖలు చేస్తే ఆ జెరాక్స్​ని కోర్టుతో పాటు బాధితుడు/ ఫిర్యాదుదారుకు ఇవ్వాల్సి వస్తోంది. ఏదైనా కేసులో వ్యక్తి అరెస్టయినప్పుడు ఆ సమాచారాన్ని తన సంబంధీకులకు ఇచ్చే హక్కు కూడా ఉంటుంది. తద్వారా తక్షణ న్యాయ సహాయం పొందవచ్చు.

టీ సేఫ్‌ ఓ కవచం :

  • ఒంటరిగా ప్రయాణించే మహిళల కోసం టీ సేఫ్​ పేరుతో 2024 మార్చి 12న పోలీసుశాఖ యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది.
  • ఈ యాప్​లో పేరు, ఫోన్​ నంబరుతో రిజిస్టర్​ చేసుకుని వెళ్లాల్సిన ప్రాంతం వివరాలు, మీరు ప్రయాణించే బస్సు, కారు, క్యాబ్​ వాహనం ఏదైనా దాని రిజిస్ట్రేషన్​ నంబరును నమోదు చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత స్టార్ట్​ బటన్​ మీద క్లిక్​ చేస్తే పోలీసులు మీ లొకేషన్​ను రియల్​ టైమ్​లో పర్యవేక్షిస్తారు.
  • ఒకవేళ మీరు ప్రయాణించే వాహనం దారి మారినా ప్రతి 5 నిమిషాలకు ఒకసారి పంపించే హెచ్చరిక సందేశానికి బదులు ఇవ్వకున్నా పోలీసులు అనుమానాస్పదంగా దాన్ని పరిగణిస్తారు.
  • ఎక్కువ సమయం ఇలా స్పందించకపోతే యాప్​లో ఆటోమేటిక్​గా టికెట్​ జనరేట్​ అయి డయల్​ 100కు సమాచారం అనేది వెళుతుంది. మీ ఫోన్​ లొకేషన్​ ఆధారంగా బాధితురాలికి అతి సమీపంలో ఉండే పోలీస్​ స్టేషన్​ లేదా పోలీస్​ పెట్రోలింగ్​ వాహనానికి సమాచారం చేరుతుంది.

పనితీరుపై ఫీడ్‌బ్యాక్‌ :

  • పోలీసు కేసు నమోదు, పాస్​పోర్టుకు దరఖాస్తు చేసుకున్న తర్వాత పరిశీలనలో అలసత్వం, పోలీస్​స్టేషన్​లో అధికారుల ప్రవర్తనపై తరచూ అసంతృప్తి వ్యక్తం అవుతుంది. వీటిపై ఫిర్యాదు కోసం తెలంగాణ పోలీసు శాఖ సిటిజన్​ ఫీడ్​ బ్యాక్​ విధానాన్ని తీసుకువచ్చింది.
  • పోలీస్​ స్టేషన్​లో క్యూ ఆర్​ కోడ్​ స్కాన్​, ఫీడ్​ బ్యాక్​ ఫామ్​ ఉండే వెబ్​ పేజీ ఫోన్​లో ఓపెన్​ అవుతుంది. ప్రజలు తమ అభిప్రాయాన్ని అందులో తెలుగు లేదా ఇంగ్లీష్​లో నమోదు చేయాలి.
  • ఫిర్యాదు, పాస్​పోర్టు వెరిఫికేషన్, ఎఫ్​ఐఆర్​, ఇతర సేవలు, ట్రాఫిక్​ ఇ-చలాన్​ అనేది ఎంపిక చేసుకోవాలి.
  • మీరు ఫిర్యాదుదారు, బాధితుడైతే పోలీస్​స్టేషన్​లో పిటిషన్​ తీసుకోలేదా? ఒకవేళ తీసుకున్నా దానికి సంబంధించి సందేశం రాలేదా? వంటి ప్రశ్నలు ఉత్పన్నం అవుతాయి.
  • ప్రజలు అభిప్రాయం చెప్పిన తర్వాత సీఐడీలోని సెంటర్​ ఆఫ్​ ఎక్సలెన్స్​(సీవోఈ) వీటిని సేకరిస్తుంది.
  • ప్రజల అభిప్రాయాల ద్వారా ఎక్కడెక్కడ లోపాలు ఉన్నాయి? పోలీసుల్లో జవాబుదారీతనం, సేవల్లో పారదర్శకత మరింత పెంచడం, అధికారుల పనితీరుపై ప్రజల్లో సంతృప్తి స్థాయి పెంచడం వంటి చర్యలు తీసుకుంటారు.

హ్యాక్‌ ఐ అభయం :

  • పోలీస్​స్టేషన్​ను సందర్శించకుండా ఈ యాప్​ ద్వారా ఫిర్యాదు అనేది చేయవచ్చు.
  • ట్రాఫిక్​ ఉల్లంఘనలు, పోలీసుల ఉల్లంఘనలు, నేరస్థుల సమాచారం, మెరుగైన పోలీసింగ్​ కోసం సూచనలు ఇలా అన్నీ ఇందులో నమోదు చేయవచ్చు.
  • ఒంటరిగా ప్రయాణించే మహిళలు ఈ యాప్​లో నమోదు చేసుకుంటే పోలీసులు రియల్​టైమ్​లో పర్యవేక్షిస్తారు.
  • ముందుగా హైదరాబాద్​ కమిషనరేట్​ పరిధిలో ప్రారంభించిన ఈ యాప్​ను ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించారు.

'అభయ' యాప్​ మీ ఫోన్​లో ఉంటే - ఆటోలోనూ మీరు సేఫ్​గా వెళ్లొచ్చు!

ప్రయాణంలో ఒంటరి మహిళల భద్రత కోసమే టీ-సేఫ్ యాప్ - ఎలా వాడాలో తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

POLICE SAFETY RULESDAIL 100T SAFE APP FOR WOMENతెలంగాణ పోలీసు రూల్స్​TG POLICE COMPLAINTS FILL PHONES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.