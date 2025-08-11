Forgot change with conductor Get Refund Via UPI Payment : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని నిర్మల్ పట్టణానికి చెందిన సురేశ్ 3 రోజుల క్రితం ఆర్టీసీ బస్సులో హుజురాబాద్ వెళ్లారు. అక్కడ్నుంచి హనుమకొండ వెళ్లేందుకని భద్రాచలం డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు ఎక్కారు. టికెట్ ధర రూ. 60. తన వద్ద చిల్లర లేకపోవడంతో రూ. 200 నోటును కండక్టర్కు ఇచ్చారు. రద్దీ నేపథ్యంలో కండక్టర్ మిగతా చిల్లర ఇవ్వకుండా టికెట్ వెనుకాల ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ను రాసిచ్చారు. తన గమ్యస్థానం చేరాక బస్సు దిగే హడావుడిలో కండక్టర్ నుంచి తనకు రావాల్సిన రూ.140 తీసుకోవడం సురేశ్ మర్చిపోయారు. ఇంటికి వచ్చాక ఆ రోజు సాయంత్రం ఎంత ఖర్చయింది అని లెక్క వేసుకుంటున్న క్రమంలో బస్సులో తనకు రావాల్సిన డబ్బులు మర్చిపోయిన విషయం అతడికి గుర్తొచ్చింది. ఏం చేయాలో అతడికి పాలుపోలేదు. విషయం తెలుసుకున్న అతడి మిత్రుడు ఆందోళన చెందవద్దని డబ్బులు వచ్చే మార్గముందని అతడికి నచ్చజెప్పారు. మూడు రోజుల అనంతరం ఆర్టీసీ అధికారులను సంప్రదించి తనకు రావాల్సిన ఆ డబ్బులు పొందగలిగారు.
కండక్టర్ వద్ద డబ్బులు మర్చిపోతే : ఎక్కడ నిర్మల్! ఎక్కడ హుజురాబాద్. ఎక్కడ భద్రాచలం ఏమాత్రం సంబంధం లేని ప్రాంతాలే అయినప్పటికీ, మర్చిపోయిన డబ్బులను కాస్త ఆలస్యంగానైనా ప్రయాణికుడు పొందగల్గడమనేది విశేషం. వాస్తవానికి సురేశ్ తరహాలోనే కండక్టర్ నుంచి తాము తీసుకోవాల్సిన డబ్బులు చాలామంది ప్రయాణాల్లో మర్చిపోతుంటారు. ఇదివరకైతే డబ్బులు పొందేందుకు అవకాశం ఉండేది కాదు. అంతదూరంలో ఉన్న అర్టీసీ వారిని సంప్రదించడం వీలుకాక, తమ మతిమరుపును తిట్టుకుంటూ, జరిగిన నష్టానికి బాధపడేవారు. కానీ ఇప్పుడలాంటి పరిస్థితి లేదు. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో డబ్బులు మర్చిపోతే సులభంగా పొందేందుకు ఆస్కారం ఏర్పడింది. అది కూడా ఒక్క ఫోన్కాల్తోనే.
హెల్ప్లైన్ నంబరుతో : రాష్ట్రంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడకు ప్రయాణించినా, మన ప్రాంత బస్సుల్లో కండక్టర్ ఈ-టిమ్ ఆధారంగా టికెట్ను జారీచేస్తుంటారు. దానిమీద బస్సు డిపో వివరాలు, ప్రయాణ తేదీ, సమయం, బస్సు ఛార్జీ, డ్రైవర్, కండక్టర్ సర్వీస్ నంబర్లు తదితర వివరాలు అన్నీ రాసుంటాయి. మీకు కండక్టర్ ఇచ్చిన టికెట్ కిందిబాగంలో ఆర్టీసీ హెల్ప్లైన్ నంబరు (040-69440000) రాసి ఉంటుంది. ఆ నంబరుకు కాల్చేసి మనకు రావాల్సిన డబ్బుల విషయాన్ని సంబంధిత అధికారులకు చెప్పొచ్చు. వారికి సర్వీసు నంబరు, ప్రయాణించిన తేదీ, సమయం, బస్సు ఛార్జి, డ్రైవర్, కండక్టర్ సర్వీస్ నంబరు, రావాల్సిన డబ్బులు తదితర సరైన వివరాలను చెప్పాల్సి ఉంటుంది. అన్నింటినీ పరిశీలించుకొని, నిర్ధారణ చేసుకున్నాక సదరు బస్సు సిబ్బందికి సమాచారాన్ని అందిస్తారు. తదనుగుణంగా మనకు గూగుల్పే, ఫోన్పే ద్వారా డబ్బులను చెల్లించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. కాకపోతే, టికెట్ను మీ వద్ద భద్రంగా ఉంచుకోవడం ఆవశ్యకం.
వస్తువులేవైనా : చిల్లర డబ్బులను పొందడమే కాదు. మీరు బస్సులో తీసుకెళ్లిన బ్యాగు, పర్సులు, ల్యాప్టాప్లు ఇలా విలువైన వస్తువులేవైనా అనుకోకుండా బస్సులోనే మర్చిపోయినా కూడా ఈ నంబరులో సంప్రదించొచ్చు. వారు అడిగినటువంటి వివరాలు అందిస్తే సంబంధిత బస్సు డ్రైవర్ లేదా కండక్టర్కు సమాచారాన్ని అందించి అవి జాగ్రత్తగా మనకు అందేందుకు సహాయపడ్తారు. అయితే ఆ వస్తువులు బస్సులో ఉండిపోతే మాత్రమే ఇలా పొందడం సాధ్యమవుతుంది. సాధారణంగా బస్సులో ప్రయాణికులంతా దిగిపోయిన తర్వాత అవి డిపోకు వెళ్లిన సమయంలో అక్కడి సిబ్బంది బస్సు మొత్తాన్ని తనిఖీ చేస్తారు. ఏవైనా వస్తువులు కనిపిస్తే అధికారులకు సమాచారం అందించి వాటిని భద్రపరుస్తారు. మనం హెల్ప్లైన్కు కాల్చేసిన సందర్భంలో ఈ తరహాలో వస్తువులేవైనా అక్కడ లభిస్తే మనం పొందేందుకు వీలవుతుంది. ఒకవేళ వాటిని మీరు వెళ్లిన ప్రయాణమార్గంలోనే ఎవరైనా దొంగిలించినా, దిగే సమయంలో ఇతరులు వెంట తీసుకెళ్లినా లభించడం కష్టమే.
