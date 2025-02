ETV Bharat / state

లైన్‌ దాటి అతిగా ప్రవర్తిస్తే జైలుకే - ఎలాగో తెలుసుకోండి - JAIL FOR VIOLATION

Break the Law you will go To Jail : సామాజికంగా, చట్టపరంగా, నైతికంగా ఏదైనా సరే. బాధ్యత అనేది పౌరులందరికీ తప్పనిసరి. అది విస్మరిస్తే చాలా ప్రమాదం. తల్లిదండ్రులు బాధ్యత మరిస్తే పిల్లలకే కాదు సమాజంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. చెడు పనులు చేసినా, అందుకు ప్రోత్సహించినా ఊచలు లెక్కపెట్టాల్సిందే.

Minors driving vehicles (ETV Bharat)

పిల్లలకు వాహనాలు ఇస్తే : మోటారు వాహన చట్టం ప్రకారం 18 ఏళ్ల వయస్సు నిండిన తర్వాత డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ పొందిన వారు మాత్రమే వాహనాలు నడపాలి. ఇలా కాకుండా మైనర్లు బండి నడుపుతూ పట్టుబడితే రూ. 500 నుంచి రూ. 5 వేల వరకు ఫైన్ విధించే అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లలు వాహనం నడుపుతున్న క్రమంలో ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం జరిగితే మైనర్‌తోపాటు తల్లిదండ్రులు, వాహన యాజమానిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేస్తారు. చట్ట ప్రకారం వీరికి పదేళ్ల జైలుశిక్షతో పాటు జరిమానా కూడా విధించే అవకాశం ఉంటుంది.