ఒకే గదిలో ఉక్కపోత చాలు - కనీసం సండే అయినా గడిపేద్దాం లైఫ్​ కింగ్ సైజు - HOW TO BE HAPPY

How to Be Happy ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Feb 16, 2025, 4:41 PM IST

How to Be Happy Life : లైఫ్​ బోర్‌ కొడుతోంది. రోజంతా ఒకేలా ఉంటుంది. కనీసం ఈరోజైనా కొత్తగా చేద్దాం అని తరచూ మిత్రులతో అంటుంటాం. వాస్తవమే ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటే ఏం బాగుండదు. వారంలో కనీసం ఒక్కరోజైనా కొత్తగా ఆలోచించి ఆచరిద్దాం. అందరికీ స్ఫూర్తిని పంచుదాం. అది వచ్చే ఆదివారం నుంచే ప్రారంభిద్దాం. ఇందుకు మనం పెద్దగా కష్టపడాల్సిన పనేమీ లేదు. లైఫ్‌ స్టైల్‌ను కొద్దిగా మార్చుకుంటే సరిపోతుంది. అదేలాగో మీకోసం. ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలకు వెళ్దాం : - పోటీ ప్రపంచంలో దొరికే కొద్ది విరామ సమయాన్ని రెస్టారెంట్లు, పబ్బులు, పార్కులకు కేటాయిస్తున్నారు. వీటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనం కన్నా ఇబ్బందులే అధికం.

ఆధ్యాత్మికతను అందిపుచ్చుకుందాం. ఇష్టదైవారాధన కోసం ప్రార్థన మందిరాలకు వెళదాం. అక్కడ ఒక పూట ఆనందంగా ఉందాం. పెద్దల సందేశాలను మన లైఫ్​కు అన్వయించుకుందాం. అక్కడికి వచ్చే భక్తుల్లోని మంచిని తీసుకుందాం.

ఆధ్యాత్మిక సందేశాలు, సూక్తులను మన లైఫ్​లో భాగం చేసుకుంటే మనసు ఆనందంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మార్పుతో మేలు : -