డ్రైవర్ ఉద్యోగాలకు మంచి అవకాశం - ఐడీటీఆర్లో పది రోజుల పాటు నైపుణ్య శిక్షణ
డ్రైవర్ నియామకాల కోసం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వేర్వేరుగా ఉత్తర్వులు - ప్రభుత్వం సహకారంతో నడిచే ఐడీటీఆర్లో శిక్షణ - 30 మంది చొప్పున ఒక్కో బృందానికి పది రోజుల పాటు శిక్షణ
Published : September 30, 2025 at 3:20 PM IST
Institute of Driving Education And Skills In Telangana : చాలా మందికి హెవీ లైసెన్స్ ఉన్నప్పటికీ దానిని వినియోగించుకుని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలలో ఉద్యోగాలలో చేరవచ్చనే విషయం తెలియదు. ఒక వేళ విషయం తెలిసినా దానిలోని సరైన మెలకువలు తెలియక ఈ ఉద్యోగాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. ఇలాంటి మెలకువలను నిరుద్యోగ యువతకు అందించాలనే ధ్యేయంతో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లిలోని ఐడీటీఆర్ (ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్స్) హెచ్ఎంవీలో రిఫ్రెష్మెంటు శిక్షణ ఇస్తోంది.
వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో డ్రైవరు ఉద్యోగాలు : డ్రైవరు వృత్తిలో స్థిరపడాలనుకునే యువతకు పలు ప్రభుత్వ శాఖల్లో నియామకాలకు ఉత్తర్వులు వెలువడ్డాయి. రాష్ట్ర రవాణా, పోలీసు, సీఐఎస్ఎఫ్, దిల్లీ పోలీసు విభాగాల్లో మొత్తం 3,604 మంది డ్రైవర్ల నియామకానికి ఇటీవల వేర్వేరుగా ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. వీటికి పదో తరగతి, ఐటీఐ పూర్తి చేసి, హెచ్ఎంవీ (హెవీ మోటార్ వెహికిల్) లైసెన్సు ఉన్నవారు ఈ ఉద్యోగానికి అర్హులు.
ప్రత్యేక శిక్షణ : ప్రభుత్వం నిర్వహించే ఈ పరీక్షలో అభ్యర్థులు వాహనాలు నడిపి చూపించాలి. దీనిలో '8, హెచ్' ఆకారాల్లో నడపాలి. ఈ పరీక్ష కోసం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లిలోని ఐడీటీఆర్ (ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్స్) హెచ్ఎంవీలో రిఫ్రెష్మెంటు శిక్షణ ఇస్తోంది. 30 మంది చొప్పున ఒక్కో బృందానికి పది రోజుల పాటు శిక్షణ ఉంటుంది. ఐడీటీఆర్ అధికారిక వెబ్సైట్లో కానీ, నేరుగా వచ్చి నమోదు చేసుకోవచ్చు.
ఈ శిక్షణలో ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, వృత్తికి అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించడంలో మెలకువలు నేర్పుతారు. ఐడీటీఆర్లో సీఎంవీఆర్ (సెంట్రల్ మోటార్ వెహికిల్ నిబంధనల) మేరకు అన్ని రకాల వాహనాలు అత్యవసర సమయంలో నిలిచిపోతే, అప్పటికప్పుడు ఎలాంటి మరమ్మతులు చేయాలో నేర్పిస్తారు.
శిక్షణ పూర్తిచేసుకున్నవారికి ధ్రువీకరణ పత్రం : కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో నడిచే ఈ ఐడీటీఆర్లో 180 మందికి సరిపడా వసతి గృహం ఉంది. ఇందులో శిక్షణకు రూ.7,500 వసతితో అయితే రూ.10,500 చెల్లించాలి. ఇందులో శిక్షణ పూర్తిచేసుకున్న వారికి ధ్రువీకరణ పత్రం అందజేస్తామని ఐడీటీఆర్ సెక్రెటరీ, ప్రిన్సిపల్ దురై మురుగన్ తెలిపారు.
కలిగే ప్రయోజనాలు : పెద్దగా చదువుకోని వారు చాలా మంది ఆటోలు, జీపులు, కార్లను నడుపుతూ జీవనం సాగిస్తుంటారు. వీరిలో చాలా మందికి భారీ వాహనాలు నడపాలనే ఉత్సాహం ఉన్నప్పటికీ వారికి అవకాశం లభించక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. హెవీ లైసెన్స్ ఉంటే ఉపాధి అవకాశాలు మరింత విస్తృతంగా ఉండటంతో పాటు వారి వేతనం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ కారణంగా చాలామంది ముందు వాహనాల్లో క్లీనర్లుగా చేరి శిక్షణ పొందుతున్నారు. ప్రభుత్వ సహకారంతో నడిచే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ ఎడ్యుకేషన్, స్కిల్స్లో శిక్షణ తీసుకోవడం వలన వాహనాలను నడపడంతో పాటు అత్యవసర సమయాల్లో ఎలా వ్యవహరించాలి, ఏవిధంగా వాహనాన్ని బాగుచేయాలి వంటి విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. దీనితో పాటు సంస్థ అందించే ధ్రువీకరణ పత్రంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించే అవకాశం ఉంటుంది.
