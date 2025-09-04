ETV Bharat / state

లోకల్​ అడ్రస్​​ ఉంటే చాలు - 'ఆంధ్రప్రదేశ్'​ ఉన్నా 'ఫ్రీ'గానే ప్రయాణించొచ్చు - FREE BUS ID CARDS PROBLEMS IN TG

స్థానిక చిరునామా ఉంటే ఇక ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించవచ్చు - ఆంధ్రప్రదేశ్ అని రాసి ఉన్నా ఏ సమస్య లేదు - వెల్లడించిన ఆర్టీసీ అధికారులు

Identity Card With Local Address Can Travel Free Bus Scheme
Identity Card With Local Address Can Travel Free Bus Scheme (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 2:41 PM IST

Identity Card With Local Address Can Travel Free Bus Scheme : తెలంగాణలో ప్రవేశ పెట్టిన మహాలక్ష్మి పథకం వల్ల మహిళలు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. పథకం మొదలైనప్పుడు బాగానే ఉన్నా, తర్వాత అనేక సమస్యలు తలెత్తాయి. ఉచిత ప్రయాణం కావడంతో ఒక్కసారిగా బస్సుల్లో రద్దీ పెరిగింది. ఫలితంగా బస్సుల్లో సీట్లు దొరక్క ప్రయాణికుల మధ్య గొడవలూ చూశాం. ఈ క్రమంలో ప్రజలకు అవసరమైనన్ని బస్సులు లేవంటూ ప్రభుత్వంపై విమర్శలూ వెల్లువెత్తాయి. అలాగే కొన్ని స్టాపుల్లో బస్సులు ఆపడం లేదని, టికెట్ల కోసం రోడ్లపై బస్సులు ఆపేస్తున్నారన్న ఫిర్యాదులు అందాయి. కొందరైతే ఆర్టీసీ బస్సుల నిర్వహణను గాలికి వదిలేస్తున్నారంటూ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికీ తీసుకెళ్లారు.

అయితే ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచితంగా ప్రయాణించాలంటే గుర్తింపు కార్డు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఆధార్​, ఓటర్​ ఐడీ, పాన్​కార్డు వంటి వాటిల్లో ఏదైనా చూపించి ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఇక్కడే సమస్య వస్తోంది. ఆధార్ ​కార్డులు ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు జారీ చేశారు. దీంతో చిరునామాలో తెలంగాణ అని కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ అని ఉంది. అయితే ఆధార్​ కార్డులో పేరు, ఫోన్​ నంబర్​, పుట్టిన తేదీ, ఇంటి పేరు, ఫింగర్​ ప్రింట్స్​ ఇలా ఏది మార్పించుకున్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది మాత్రం మారలేదు. ఈ విషయం తెలియక చాలా మంది దాన్ని అలాగే ఉంచేశారు. దీంతో ఆ కార్డుతో ప్రయాణించాలి అంటే చెల్లడం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్​ అని ఉండటంతో చెల్లదంటూ కొందరు కండక్టర్లు మహిళలకూ టికెట్లు కొడుతున్నారు. చిరునామా చివరలో ఆంధ్రప్రదేశ్​ కాకుండా తెలంగాణ అని ఉంటేనే ఉచిత ప్రయాణానికి అర్హులు అవుతారని చెబుతుండటంతో సమస్య తలెత్తుతోంది. 'మాది తెలంగాణనే. కానీ కార్డులో మాత్రం ఏపీ అని ఉంది. అలా ఉంటే ఉచిత ప్రయాణానికి అర్హులు కాదంటున్నారు' అని ప్రయాణికులు వాపోతున్నారు.

అయితే అడ్రస్​ చివరలో తెలంగాణ వచ్చే విధంగా మార్చుకోవాలని కొంతమంది ఆర్టీసీ అధికారులు చెప్తున్నారు. తెలంగాణ అని మార్పించుకోవాలి అంటే దానికి అఫిడవిట్ చేయించాలి. అందుకు రూ.200 నుంచి రూ.350 వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. మార్పించుకున్నా, కొత్త ఆధార్ కార్డు రావడానికి వారం నుంచి రెండు వారాల సమయం పడుతుంది. దీంతో ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు. కార్డు మార్పించుకోకపోవడంతో కొన్నిసార్లు ప్రయాణాలకు ఇబ్బంది అవుతుందని మహిళలు వాపోతున్నారు. దీనిపై ఆర్టీసీ తాజాగా స్పందించింది.

ఆర్టీసీ స్పందన ఇదే : ఆధార్​ కార్డులో తెలంగాణ రాష్ట్ర పరిధిలోని చిరుమానా ఉంటే చాలు, ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలను ఉచిత ప్రయాణానికి అనుమతిస్తామని గ్రేటర్ ఆర్టీసీ ఈడీ రాజశేఖర్​ స్పష్టం చేశారు. ఆధార్​ కార్డుల్లో స్థానిక చిరునామా ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్రం పేరు ఆంధ్రప్రదేశ్​ అని ఉంటుంది. దీంతో కొందరు ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు ఉచిత ప్రయాణానికి అనుమతి ఇవ్వడం లేదు. ఆధార్​కార్డులో ఏపీ ఉందని కార్డు చెల్లదని చెప్తున్నారు. ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం పొందాలి అంటే ఆధార్​ కార్డు మార్చుకోవాలని చెబుతున్న ఘటనలు ఇటీవల వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆధార్​ కార్డులను అప్​డేట్​ చేసుకోకపోవడం వల్ల ఈ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. దీనిపై ఆర్టీసీ ఈడీ మాట్లాడుతూ వివరణ ఇచ్చారు. ఆధార్‌ కార్డుతో పాటు ఓటర్‌ ఐడీ, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్, ప్రభుత్వం జారీ చేసిన రెసిడెన్షియల్‌ అడ్రస్‌తో కూడిన గుర్తింపు కార్డులు కూడా చెల్లుబాటు అవుతాయని స్పష్టం చేశారు. కండక్టర్లు తిరస్కరిస్తే టోల్‌ఫ్రీ నంబరు 040 69440000 కు కాల్​ చేసి ఫిర్యాదు చేయొచ్చని చెప్పారు.

