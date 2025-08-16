ETV Bharat / state

అమరావతిలో 900 మీటర్ల గాజు వంతెన - ఐకానిక్‌ టవర్లతో అనుసంధానం

అమరావతిలో కొలిక్కి వస్తున్న సచివాలయ టవర్ల డీటెయిల్డ్‌ డిజైన్లు - గాజు వంతెనతో ఐదు టవర్ల అనుసంధానం

Iconic towers in Amaravati
Iconic towers in Amaravati (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 7:31 AM IST

Amaravati Iconic Towers to be Connected by Glass Bridge: రాజధాని అమరావతిలో నిర్మితమవుతున్న సచివాలయ టవర్లకు సంబంధించిన డీటెయిల్డ్‌ డిజైన్లు కొలిక్కి వస్తున్నాయి. లండన్‌కు చెందిన ఫోస్టర్స్‌ సంస్థ రూపొందిస్తున్న నమూనాలు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. అమరావతి గవర్నమెంట్‌ కాంప్లెక్స్‌ సముదాయంలో వేర్వేరుగా నిర్మిస్తున్న ఐదు టవర్లను వంతెనతో ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించనున్నారు. ఉక్కుతో నిర్మించే డయాగ్రిడ్‌ ఆకృతులను అమరావతిలోనే బిగించనున్నారు.

అమరావతిలో 900 మీటర్ల గాజు వంతెన - ఐకానిక్‌ టవర్లతో అనుసంధానం (ETV)

రాష్ట్ర పరిపాలనా వ్యవస్థ మొత్తాన్ని ఒకే గోడుగు కిందకు తెచ్చేలా అమరావతిలో నిర్మిస్తున్న ఐకానిక్ టవర్ల నిర్మాణం వేగంగా సాగుతోంది. టవర్లను మొత్తం 68 లక్షల 88 వేల 64 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మిస్తున్నారు. జీఏడీ టవర్‌ని బేస్‌మెంట్, గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌ కాకుండా 47 అంతస్తులుగా నిర్మించనున్నారు. ఇందులోనే సీఎం కార్యాలయం రానుంది. దీని టెర్రస్‌పై హెలిప్యాడ్‌ను నిర్మిస్తారు. మిగిలిన నాలుగు హెచ్‌వోడీ టవర్లు 39 అంతస్తులతో నిర్మించనున్నారు.

మూడో అంతస్తులో గాజు వంతెన: ఒక టవర్‌ నుంచి మరో టవర్‌లోకి మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ఉద్యోగులు, సందర్శకులు సులువుగా వెళ్లేందుకు వీలుగా వంతెనను నిర్మిస్తారు. దీనిని ఆకర్షణీయంగా గ్లాస్‌తో 900 మీటర్ల పొడవుతో రూపొందించనున్నారు. ఇది మూడో అంతస్తులో రానుంది. ఇందులో శీతలీకరణ యంత్రాలు కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. టవర్లకు అనుబంధంగా ఎనిమిది ఎమినిటీస్‌ బ్లాక్‌లు ఒక్కొక్కటి గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌ కాకుండా మూడు అంతస్తులతో నిర్మిస్తారు.

వీటిల్లో సమావేశ మందిరాలు, డిస్పెన్సరీలు, క్రెచ్‌లు, క్యాంటీన్‌లు, గ్రంథాలయాలు, తదితర వసతులు ఉంటాయి. ఎత్తైన ఈ భవనాల్లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవిస్తే ఎదుర్కొనేందుకు వీలుగా భారీ అగ్నిమాపక శకటాలతో ప్రత్యేక ఫైర్‌ స్టేషన్‌ కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీని కోసం వివిధ దేశాల్లోని నమూనాలను ఇప్పటికే పరిశీలించారు. ప్రతి టవర్‌ వద్ద 50 మీటర్లు పొడవు, వెడల్పుతో పెద్ద పోర్టికోలు కూడా నిర్మిస్తారు. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉన్న ఐదేళ్ల పాటు నీటిలోనే ఉన్న టవర్ల వద్ద నేల సామర్థ్యాన్ని గుత్తేదారు సంస్థలు పరీక్షించాయి. 1000 టన్నుల బరువును వేసి పరీక్షించగా సానుకూల ఫలితాలు వచ్చాయి.

డయాగ్రిడ్‌ ఆకృతుల ఫ్యాబ్రికేషన్ ఇక్కడే: ఐకానిక్‌ టవర్ల ఆకృతులు డయాగ్రిడ్‌ విధానంలో రూపొందించారు. ప్రతి టవర్‌కు సగటున 15 నుంచి 20 వేల టన్నుల మేర ఉక్కును వినియోగించనున్నారు. ఇప్పటికే సీఆర్డీఏ అధికారులు పలు రాష్ట్రాల్లోని ఉక్కు కర్మాగారాలను సందర్శించారు. టవర్ల పనులను దక్కించుకున్న మూడు గుత్తేదారు సంస్థలు అమరావతిలోనే వర్క్‌షాపులను ఏర్పాటు చేసేందుకు సీఆర్డీఏ అధికారులను అనుమతి కోరారు. దీనికి 10 ఎకరాల స్థలం కేటాయించమని అడిగాయి. భారీ పరిమాణంలో డయాగ్రిడ్‌ ఆకృతులను ఇతర ప్రాంతాల్లో ఫ్యాబ్రికేట్‌ చేసి ఇక్కడకు తీసుకురావాలంటే సమయం వృథా కానుంది. ఇటువంటి సమస్యలేమీ లేకుండా సైట్‌లోనే యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేస్తే రవాణా పరమైన ఇబ్బందులు తప్పుతాయని భావిస్తున్నారు.

