చిన్న గదే డిస్టిలరీ, రూ.10లక్షలే పెట్టుబడి - కుటీరపరిశ్రమలా నకిలీ మద్యం తయారీ

ఆఫ్రికా నమూనాను ఆంధ్రాలో దించేసిన అద్దేపల్లి జనార్దన్‌రావు - ఎక్సైజ్‌ మంత్రి మొదలు అధికారుల వరకూ అందరిలోనూ ఉదాసీనతే

Fake_liquor_case_updates
Fake_liquor_case_updates (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 10:20 AM IST

Ibrahimpatnam Fake Liquor Manufacturing Case Updates: అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో వెలుగు చూసిన నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రాలు రాష్ట్రంలో ప్రజారోగ్యానికిముప్పుగా పరిణమించాయి. ఆఫ్రికా తరహా నాసిరకం మద్యం తయారీ యూనిట్లను ఆంధ్రాకి తెచ్చేసిన అద్దేపల్లి జనార్దన్‌రావులు ఇంకెంత మంది ఉన్నారో తేల్చాల్సిన అవసరం ఉంది. అబ్కారీశాఖ మంత్రి మొదలుకుని అధికారుల వరకూ ఉదాసీనత వీడకపోతే వైఎస్సార్సీపీ హయాం నాటి జంగారెడ్డిగూడెం తరహా మరణాలకు దారితీసే ప్రమాదం పొంచి ఉంది.

సాధారణంగా ఒక డిస్టిలరీ ఏర్పాటుచేయాలంటే 10 నుంచి 20 ఎకరాల భూమి కావాలి. నీటి లభ్యత, విద్యుత్తు సరఫరా పూర్తిస్థాయిలో ఉండాలి. ఫెర్మెంటేషన్, డిస్టిలేషన్‌ కాలమ్స్, బాయిలర్, కండెన్సర్లు, కూలింగ్‌ టవర్లు, వ్యర్థాల శుద్ధిప్లాంట్లు పెట్టుకోవాలి. మద్యం తయారీ సాంకేతికత సమకూర్చుకోవాలి. కెమిస్ట్‌లు, ఇంజినీర్లు, బాయిలర్‌ ఆపరేటర్లు, నాణ్యత నియంత్రణ సిబ్బంది ఇలా అనేకమంది ఉద్యోగులను నియమించుకోవాలి. ఎక్సైజ్, పీసీబీ సహా అనేక ప్రభుత్వ శాఖల నుంచి అనుమతులు పొందాలి. దీనంతటికీ కనీసం రూ.60 నుంచి రూ.100 కోట్లు కావాలి. బ్రూవరీస్‌కు ఏర్పాటుకూ దాదాపు ఇంతే. కానీ, నకిలీ మద్యం తయారీలో ఆరితేరిన అద్దేపల్లి జనార్దన్‌రావు లాంటివారికి రూ.10 నుంచి రూ.20 లక్షలు చాలు. కుటీరపరిశ్రమలా నకిలీ మద్యాన్ని తయారుచేస్తున్నారు. దాన్నే తాము లైసెన్సుదారులుగా ఉన్న దుకాణాలు, బార్‌లతోపాటు బెల్ట్‌షాపులకూ తరలిస్తున్నారు.

ఒక చిన్న గదిలో అన్ని పరికరాలు ఏర్పాటు: ఈ నాసిరకం మద్యం ఫార్ములాను ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి రాష్ట్రానికి తెచ్చారు అద్దేపల్లి జనార్దనరావు. అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువు ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో ఇదే బట్టబయలైంది. ఒక చిన్న గదిలో వాటర్‌ట్యాంక్, 2 మోటార్లు, బ్లెండింగ్‌ ట్యాంక్, ఒకట్రెండు చిన్న యంత్రాలు, వాటితో స్పిరిట్, కారమెల్, ఫ్లేవర్‌ కలిపి నాసిరకం మద్యం తయారు చేశారు. ఆ మద్యాన్ని సీసాల్లో నింపేసి ప్రముఖ బ్రాండ్ల లేబుళ్లు అతికించేసి మూతలు బిగించారు. ఆఫ్రికా దేశాల్లోని మద్యం డిస్టిలరీల్లో సుదీర్ఘకాలం పనిచేసిన అద్దేపల్లి జనార్దన్‌రావు ఆ నేరవిధానాన్నే ఇక్కడా అనుసరించారు. దక్షిణాఫ్రికాలో అమ్ముడయ్యే ప్రతి 5 మద్యం సీసాల్లో ఒకటి నాసిరకం, హానికారకమైనదే.

జాంబియా, మొజాంబిక్‌లలో ఇంకా దారుణ పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఆయా దేశాల్లో ఇలాంటి మద్యం తయారీ యూనిట్లు కుటీర పరిశ్రమల్లా ఉంటాయి. అధికారులు దాడులు చేసి సీజ్‌ చేస్తే ఆ యంత్రాలను అక్కడే వదిలేసి మరోచోట కొత్త యూనిట్‌ మొదలుపెడతారు. అద్దేపల్లి జనార్దన్‌రావు కూడా ఇలాగే కొద్దిపాటి పెట్టుబడితో నకిలీ మద్యం తయారీ యూనిట్లు పెట్టుకున్నారు. రాష్ట్రంలో వెలుగులోకి రాని ఇలాంటి జనార్దనరావులను వెలికితీసినప్పుడే ఈ నకిలీ దందాకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది. లేదంటే వైఎస్సార్సీపీ హయాంనాటి జంగారెడ్డిగూడెం తరహా ఘటనలు చూడాల్సి వస్తుందనే ఆందోళన నెలకొంది.

అద్దేపల్లి జనార్దనరావు ముఠా సరఫరా చేసిన నకిలీ మద్యం వల్ల అదృష్టవశాత్తూ ఎక్కడా ప్రాణనష్టం లేకపోయినా అలాంటి మద్యం తయారీ కేంద్రాలు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే బయటపడ్డాయి. కానీ ఎక్సైజ్‌ శాఖ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, ఆ శాఖ ఉన్నతాధికారులు, ప్రభుత్వం ఏరోజూ దీన్ని తీవ్ర అంశంగా పరిగణించి కఠినచర్యలు తీసుకోలేదు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఉదాసీనత వదలకపోతే ప్రజారోగ్యం ప్రమాదంలోకి జారుకునే అవకాశం ఉంది.

రెండున్నరేళ్లుగా నకిలీ మద్యం దందా! - ఎక్స్‌ట్రా న్యూట్రల్‌ స్పిరిట్‌ను వాడినట్లు గుర్తింపు

ములకలచెరువు నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితులుగా మరో ఏడుగురు

FAKE LIQUOR MANUFACTURING IN APIBRAHIMPATNAM FAKE LIQUOR CASEAP FAKE LIQUOR CASEఏపీలో నకిలీ మద్యం తయారీ కేసుFAKE LIQUOR CASE UPDATES

