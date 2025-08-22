ETV Bharat / state

అమరావతికి ఐబీఎం క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ - 365 గంటలు వాడుకునేందుకు ఆఫర్ - IBM QUANTUM COMPUTER IN AMARAVATI

క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటుకు స్థలం ఇవ్వాలన్న ఐబీఎం - నిర్వహణకు అయ్యే విద్యుత్, కూలింగ్‌ ఖర్చు ప్రభుత్వమే భరించాలి

IBM Quantum Computer In Amaravathi
IBM Quantum Computer In Amaravathi (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 11:17 AM IST

IBM Quantum Computer In Amaravati: అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీకి ఐబీఎం సంస్థ రూపొందించిన క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ రాబోతోంది. ఆ సంస్థ కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చింది. క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటు కోసం ఐటీ శాఖ ఇటీవల ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ ప్రకటన ఇచ్చింది. దీనికి ఐబీఎంతో పాటు మరో సంస్థ స్పందించింది. రెండు సంస్థలు దాఖలు చేసిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలించిన ప్రభుత్వం ఐబీఎం ప్రతిపాదన మెరుగ్గా ఉన్నట్లు అభిప్రాయపడింది. దీంతో ఐబీఎం కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటు చేసేలా కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపింది.

నిర్వహణ ఖర్చును ప్రభుత్వమే భరించాలని ప్రతిపాదన: అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో నిర్మించే భవనంలో క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటుకు స్థలం ఇవ్వాలని, దీనికి ప్రభుత్వం సొమ్ము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని ఐబీఎం సంస్థ ప్రతిపాదించింది. దాని నిర్వహణకు సిబ్బందిని సొంతంగా సమకూర్చుకోనున్నట్లు పేర్కొంది. ఈ కేంద్రం నిర్వహణకు అవసరమైన విద్యుత్, కూలింగ్‌ ఖర్చును ప్రభుత్వమే భరించాలని కోరింది.

అమరావతికి ఐబీఎం క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ - ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని ప్రతిపాదన (ETV)

దీనికి ప్రతిగా రాష్ట్ర పరిశోధన సంస్థలు, ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఛార్జీలూ చెల్లించకుండా ఏడాదిలో 365 గంటల పాటు క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ వాడుకోవచ్చని పేర్కొంది. ఐబీఎం ప్రతిపాదనను పరిశీలించి, కేటాయించిన స్పేస్‌కు అద్దె, కూలింగ్‌ వ్యవస్థ నిర్వహణకు అయ్యే ఖర్చు భరించేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. ప్రభుత్వంతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం మేరకు 150 క్యూబిట్‌ల సామర్థ్యం ఉన్న క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ను సంస్థ ఏర్పాటు చేయనుంది.

కంప్యూటర్‌ కొనుగోలుకు కనీసం రూ.8 కోట్లు ఖర్చు: మరో సంస్థ 8 క్యూబిట్‌ల సామర్థ్యం ఉన్న కంప్యూటర్‌ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదించింది. ఈ కంప్యూటర్‌ను ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని పేర్కొంది. నిర్వహణకు అయ్యే ఖర్చును కూడా భరించాలని ప్రతిపాదించింది. కంప్యూటర్‌ కొనుగోలు చేయాలంటే కనీసం 8 కోట్లు భరించాల్సి వస్తుందని అంచనా. దీంతో రెండో సంస్థ ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది.

అమరావతిలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ పనులు - నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం కానున్న ఎల్​అండ్​టీ

LTIMindtree in Amaravati Valley : మరోవైపు అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ నిర్మాణానికి వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, అభివృద్ధి, నిర్వహణలో భాగస్వామ్యం వహించనున్నట్లు ఇప్పటికే ఎల్​అండ్​టీ సంస్థ వెల్లడించింది. గ్లోబల్‌ టెక్నాలజీ కన్సల్టింగ్, డిజిటల్‌ సొల్యూషన్స్‌ కార్యకలాపాలు నిర్వహించే తమ అనుబంధ సంస్థ ఎల్‌టీఐ మైండ్‌ ట్రీ ద్వారా సహకరిస్తామని ప్రకటించింది. సంస్థ అనుభవాన్ని క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ నిర్మాణంలో వినియోగిస్తామని పేర్కొంది.

అదే విధంగా క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌కు ఏపీ కేంద్రంగా మారనుందని ఎల్​అండ్​టీ సంస్థ వివరించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్​ ప్రభుత్వంతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందంలో భాగంగా అతిపెద్ద క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ క్వాంటమ్‌ సిస్టమ్​ 2ను ఐబీఎం సంస్థ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపింది. ఏపీ సర్కార్, ఐబీఎంతో కలిసి ఇందుకు అవసరమైన మౌలిక వసతులను కల్పిస్తామని చెప్పింది. ఇందుకోసం అవసరమైన భవనాలు నిర్మిస్తామని పేర్కొంది. ఐకానిక్‌ భవన నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం అవుతున్నాయని వెల్లడించింది. ఈ పార్కులో సాంకేతిక పరిశోధనలు కోసం భాగస్వామ్య సంస్థలతో కలిసి సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ (COE) నిర్వహణలో ఎల్‌టీఐ మైండ్‌ ట్రీ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో తెలియజేసింది.

ప్రపంచం మాట్లాడుకునేలా నిర్మాణం - ఐకానిక్‌గా క్వాంటం వ్యాలీ భవనం

అమరావతిలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ పనులు - నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం కానున్న ఎల్​అండ్​టీ

LTIMindtree in Amaravati Valley : మరోవైపు అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ నిర్మాణానికి వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయి. అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, అభివృద్ధి, నిర్వహణలో భాగస్వామ్యం వహించనున్నట్లు ఇప్పటికే ఎల్​అండ్​టీ సంస్థ వెల్లడించింది. గ్లోబల్‌ టెక్నాలజీ కన్సల్టింగ్, డిజిటల్‌ సొల్యూషన్స్‌ కార్యకలాపాలు నిర్వహించే తమ అనుబంధ సంస్థ ఎల్‌టీఐ మైండ్‌ ట్రీ ద్వారా సహకరిస్తామని ప్రకటించింది. సంస్థ అనుభవాన్ని క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ నిర్మాణంలో వినియోగిస్తామని పేర్కొంది.

అదే విధంగా క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌కు ఏపీ కేంద్రంగా మారనుందని ఎల్​అండ్​టీ సంస్థ వివరించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్​ ప్రభుత్వంతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందంలో భాగంగా అతిపెద్ద క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ క్వాంటమ్‌ సిస్టమ్​ 2ను ఐబీఎం సంస్థ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపింది. ఏపీ సర్కార్, ఐబీఎంతో కలిసి ఇందుకు అవసరమైన మౌలిక వసతులను కల్పిస్తామని చెప్పింది. ఇందుకోసం అవసరమైన భవనాలు నిర్మిస్తామని పేర్కొంది. ఐకానిక్‌ భవన నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం అవుతున్నాయని వెల్లడించింది. ఈ పార్కులో సాంకేతిక పరిశోధనలు కోసం భాగస్వామ్య సంస్థలతో కలిసి సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ (COE) నిర్వహణలో ఎల్‌టీఐ మైండ్‌ ట్రీ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో తెలియజేసింది.

ప్రపంచం మాట్లాడుకునేలా నిర్మాణం - ఐకానిక్‌గా క్వాంటం వ్యాలీ భవనం

TAGGED:

