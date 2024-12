ETV Bharat / state

నూతన సీఎస్​గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన విజయానంద్ - CS TOOK CHARGE IN AP

IAS K. Vijayanand Taken Charge as New CS of AP: ఏపీ నూతన సీఎస్​గా 1990 బ్యాచ్ సీనియర్ ఐఎఎస్ అధికారి కె. విజయానంద్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. సచివాలయం మొదటి బ్లాక్​లో ప్రత్యేక పూజల అనంతరం సీఎస్​గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం, విజయవాడ దుర్గామల్లేశ్వర స్వామి ఆలయ పండితుల వేదాశీర్వచనాల మధ్య విజయానంద్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. సీనియర్ ఐఎఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు సాయి ప్రసాద్, ఎంటీ కృష్ణబాబు, టీటీడీ ఈఓ శ్యామలరావు, సాధారణ పరిపాలన శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి సురేశ్ కుమార్, హోంశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి కుమార్ విశ్వజిత్ తదితరులు ఆయనకు పుష్పగుచ్చాలు ఇచ్చి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మరోవైపు ఉద్యోగ విరమణ చేసిన నీరబ్ కుమార్ ప్రసాద్​కు ఉద్యోగులు వీడ్కోలు పలికారు.

విజయానంద్​ పూర్తి వివరాలు: తమ ఊరికి చెందిన విజయానంద్‌ రాష్ట్రానికి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమితులు కావడంతో వైఎస్సార్​ జిల్లా రాజుపాలెం మండలం అయ్యవారిపల్లె గ్రామస్థులు అనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విజయానంద్‌ తల్లిదండ్రులు కావేటి నరసింహులు, తల్లి లక్ష్మీదేవి. తండ్రి పశువైద్యాధికారిగా పని చేశారు. ఆ దంపతుల ముగ్గురు కుమారుల్లో రెండోవారైన విజయానంద్‌ దువ్వూరు మండలం కానగూడురులో ప్రాథమిక విద్య, తిరుపతి గ్రామీణ మండలం పుదిపట్లలో 8, 9, 10 తరగతులు పూర్తి చేశారు.