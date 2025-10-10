హైదరాబాద్లో మరోసారి బుల్డోజర్ల జోరు - రూ.750 కోట్ల విలువైన భూమిని కాపాడిన హైడ్రా
బంజారాహిల్స్లో ఆక్రమణలను తొలగించిన హైడ్రా - ఐదెకరాల ప్రభుత్వ భూమి స్వాధీనం - రూ.750 కోట్ల విలువైన భూమిని కాపాడిన హైడ్రా
Published : October 10, 2025 at 10:19 AM IST
Hydraa Demolitions in Hyderabad : హైదరాబాద్లో మరోసారి హైడ్రా బుల్డోజర్లు పరుగులు పెట్టాయి. షేక్పేట్ మండలంలోని బంజారాహిల్స్ రోడ్డు నంబర్- 10లో వెలసిన ఆక్రమణలను తొలగించాయి. ఈ క్రమంలో 5 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని స్వాధీనం చేసుకుని, రూ.750 కోట్ల విలువైన ఆస్తిని హైడ్రా కాపాడింది. ఈ 5 ఎకరాల భూమిలో జలమండలికి 1.20 ఎకరాలను గతంలో ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ఆ 1.20 ఎకరాలతో పాటు మొత్తం 5 ఎకరాల భూమి తనదంటూ పార్థసారథి అనే వ్యక్తి కోర్టుకెళ్లాడు. చుట్టూ ఫెన్సింగ్ వేసి బౌన్సర్లతో పాటు వేట కుక్కలతో ఆ స్థలంలో కాపలా పెట్టాడు.
కోర్టులో వివాదం ఉంటుండగా మొత్తం ఐదు ఎకరాల భూమిని తన ఆధీనంలోకి తీసుకొని అందులో షెడ్డులు నిర్మించుకొని పహారా కాశాడు. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ భూమిలోనే అడ్డా వేసుకొని మద్యం సేవించి అక్కడి వారిని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నట్లు ఫిర్యాదు కూడా వెళ్లింది. అలాగే అనేక నివాస ప్రాంతాలకు తాగునీరు అందించేందుకు వాటర్ రిజర్వాయర్ నిర్మించాలని జలమండలి చేస్తున్న ప్రయత్నాలను పార్థసారథి అడ్డుకున్నాడు.
హైడ్రాకు జలమండలి, రెవెన్యూ అధికారుల ఫిర్యాదు : ఈ విషయాలు అన్నింటిపై హైడ్రాకు జలమండలి, రెవెన్యూ అధికారులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఫేక్ సర్వే నంబర్ (403/52)తో ప్రభుత్వ భూమి కొట్టేసే ప్రయత్నం పార్థసారథి చేశాడని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు పార్థసారథిపై బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో 4 క్రిమినల్ కేసులను రెవెన్యూ, జలమండలి పెట్టింది. వాస్తవానికి 403 సర్వే నంబర్లో ప్రభుత్వ భూమి ఉంటే 403/52 బై నంబర్ వేసి ఆక్రమణలకు పాల్పడినట్లు నిర్ధారణ అయింది.
ఆన్ రిజిస్టర్డ్ సేల్ డీడ్తో 5 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి తనదంటూ పార్థసారథి క్లెయిమ్ చేస్తున్నట్లు హైడ్రా నిర్ధారించుకున్న తర్వాత వారి లేఖ మేరకు భారీ బందోబస్తు మధ్య ఆక్రమణలు తొలగించారు. ఫెన్సింగ్తో పాటు లోపల ఉన్న షెడ్డులను హైడ్రా తొలగించింది. ఆ తర్వాత 5 ఎకరాల చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వ భూమిగా పేర్కొంటూ బోర్డులను హైడ్రా ఏర్పాటు చేసింది. దీనిపై స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కొండాపూర్లో రూ.3,600 కోట్ల భూమి స్వాధీనం : వారం రోజుల క్రితం కొండాపూర్లో అక్రమ కూల్చివేతలను హైడ్రా కూల్చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆర్టీఏ కార్యాలయం పక్కన భిక్షపతి నగర్లో ఉన్న 36 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలంలో అక్రమ నిర్మాణాలను హైడ్రా సిబ్బంది తొలగించారు. హైడ్రా స్వాధీనం చేసుకున్న ప్రభుత్వ భూమి విలువ రూ.3,600 కోట్లుగా ఉందని హైడ్రా తెలిపింది. హైకోర్టు తీర్పు మేరకు ఈ అక్రమ నిర్మాణాలను హైడ్రా తొలగించింది.
బతుకమ్మ కుంట పునరుద్ధరణ - చెరువులను చెరబడితే తాట తీస్తామన్న సీఎం
కొండాపూర్లో హైడ్రా కూల్చివేతలు - ఈసారి రూ.3,600 కోట్ల భూమి స్వాధీనం