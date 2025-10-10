ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో మరోసారి బుల్డోజర్ల జోరు - రూ.750 కోట్ల విలువైన భూమిని కాపాడిన హైడ్రా

బంజారాహిల్స్​లో ఆక్రమణలను తొలగించిన హైడ్రా - ఐదెకరాల ప్రభుత్వ భూమి స్వాధీనం - రూ.750 కోట్ల విలువైన భూమిని కాపాడిన హైడ్రా

HYDRA DEMOLITIONS IN HYDERABAD
HYDRA DEMOLITIONS IN HYDERABAD (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Hydraa Demolitions in Hyderabad : హైదరాబాద్​లో మరోసారి హైడ్రా బుల్డోజర్లు పరుగులు పెట్టాయి. షేక్​పేట్​ మండలంలోని బంజారాహిల్స్​ రోడ్డు నంబర్​- 10లో వెలసిన ఆక్రమణలను తొలగించాయి. ఈ క్రమంలో 5 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని స్వాధీనం చేసుకుని, రూ.750 కోట్ల విలువైన ఆస్తిని హైడ్రా కాపాడింది. ఈ 5 ఎకరాల భూమిలో జలమండలికి 1.20 ఎకరాలను గతంలో ప్రభుత్వం కేటాయించింది. ఆ 1.20 ఎకరాలతో పాటు మొత్తం 5 ఎకరాల భూమి తనదంటూ పార్థసారథి అనే వ్యక్తి కోర్టుకెళ్లాడు. చుట్టూ ఫెన్సింగ్​ వేసి బౌన్సర్లతో పాటు వేట కుక్కలతో ఆ స్థలంలో కాపలా పెట్టాడు.

కోర్టులో వివాదం ఉంటుండగా మొత్తం ఐదు ఎకరాల భూమిని తన ఆధీనంలోకి తీసుకొని అందులో షెడ్డులు నిర్మించుకొని పహారా కాశాడు. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ భూమిలోనే అడ్డా వేసుకొని మద్యం సేవించి అక్కడి వారిని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నట్లు ఫిర్యాదు కూడా వెళ్లింది. అలాగే అనేక నివాస ప్రాంతాలకు తాగునీరు అందించేందుకు వాటర్​ రిజర్వాయర్​ నిర్మించాలని జలమండలి చేస్తున్న ప్రయత్నాలను పార్థసారథి అడ్డుకున్నాడు.

హైడ్రాకు జలమండలి, రెవెన్యూ అధికారుల ఫిర్యాదు : ఈ విషయాలు అన్నింటిపై హైడ్రాకు జలమండలి, రెవెన్యూ అధికారులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఫేక్​ సర్వే నంబర్ ​(403/52)తో ప్రభుత్వ భూమి కొట్టేసే ప్రయత్నం పార్థసారథి చేశాడని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు పార్థసారథిపై బంజారాహిల్స్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో 4 క్రిమినల్​ కేసులను రెవెన్యూ, జలమండలి పెట్టింది. వాస్తవానికి 403 సర్వే నంబర్​లో ప్రభుత్వ భూమి ఉంటే 403/52 బై నంబర్​ వేసి ఆక్రమణలకు పాల్పడినట్లు నిర్ధారణ అయింది.

ఆన్​ రిజిస్టర్డ్​ సేల్​ డీడ్​తో 5 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి తనదంటూ పార్థసారథి క్లెయిమ్​ చేస్తున్నట్లు హైడ్రా నిర్ధారించుకున్న తర్వాత వారి లేఖ మేరకు భారీ బందోబస్తు మధ్య ఆక్రమణలు తొలగించారు. ఫెన్సింగ్​తో పాటు లోపల ఉన్న షెడ్డులను హైడ్రా తొలగించింది. ఆ తర్వాత 5 ఎకరాల చుట్టూ ఫెన్సింగ్​ ఏర్పాటు చేసి ప్రభుత్వ భూమిగా పేర్కొంటూ బోర్డులను హైడ్రా ఏర్పాటు చేసింది. దీనిపై స్థానికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కొండాపూర్​లో రూ.3,600 కోట్ల భూమి స్వాధీనం : వారం రోజుల క్రితం కొండాపూర్​లో అక్రమ కూల్చివేతలను హైడ్రా కూల్చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఆర్టీఏ కార్యాలయం పక్కన భిక్షపతి నగర్​లో ఉన్న 36 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలంలో అక్రమ నిర్మాణాలను హైడ్రా సిబ్బంది తొలగించారు. హైడ్రా స్వాధీనం చేసుకున్న ప్రభుత్వ భూమి విలువ రూ.3,600 కోట్లుగా ఉందని హైడ్రా తెలిపింది. హైకోర్టు తీర్పు మేరకు ఈ అక్రమ నిర్మాణాలను హైడ్రా తొలగించింది.

బతుకమ్మ కుంట పునరుద్ధరణ - చెరువులను చెరబడితే తాట తీస్తామన్న సీఎం

కొండాపూర్​లో హైడ్రా కూల్చివేతలు - ఈసారి రూ.3,600 కోట్ల భూమి స్వాధీనం

HYDRAAHYDRA DEMOLITIONS IN HYDERABADహైదరాబాద్​లో హైడ్రా కూల్చివేతలుHYDRA DEMOLITIONS IN HYDERABAD

