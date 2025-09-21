ETV Bharat / state

సర్కార్​ జాగాలో ఇళ్ల నిర్మాణం - రూ.10 లక్షల చొప్పున అమ్మకం : 100 ఎకరాల్లో హైడ్రా కూల్చివేతలు

గాజులరామారంలో హైడ్రా కూల్చివేతలు - 300 ఎకరాలకుపైగా ప్రభుత్వ స్థలం ఆక్రమణ - రూ.15 వేల కోట్ల విలువైన భూమికి కంచె వేయనున్న హైడ్రా

Hydraa Demolitions at Gajularamaram
Hydraa Demolitions at Gajularamaram (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2025 at 10:21 AM IST

Updated : September 21, 2025 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hydraa Demolitions at Gajularamaram : హైదరాబాద్​లోని గాజుల రామారంలో హైడ్రా కూల్చివేతలు చేపట్టింది. ఇక్కడ 100 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కబ్జాదారులు అక్రమించారు. 60 నుంచి 70 గజాల్లో ఇళ్లను నిర్మించి, రూ.10 లక్షల చొప్పున అమ్మకాలు చేశారు. దీనిపై ఫిర్యాదు అందడంతో హైడ్రా రంగంలోకి దిగింది. ఆక్రమణదారుల చేతుల్లో రూ.4,500 కోట్లు విలువైన ప్రభుత్వ భూములు ఉన్నట్లు గుర్తించింది. సర్వే నంబర్​ 397లో నిర్మించిన అక్రమ ఇళ్లను కూల్చివేసింది.

మరోవైపు కూల్చివేతలపై స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తామంతా డబ్బులకు ఇళ్లను కొనుక్కున్నామని, వాటిని అమ్మిన వాళ్లపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ చిన్న పిల్లలతో కలిసి జేసీబీ వాహనాలకు అడ్డుగా నిల్చొని నిరసన తెలిపారు. ఇక్కడ మొత్తం 300 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉండగా, 100 ఎకరాలు కబ్జాకు గురైంది. అక్రమ కట్టడాల కూల్చివేత అనంతరం రూ.15 వేల కోట్ల విలువైన 300 ఎకరాల భూమికి హైడ్రా కంచె వేయనుంది.

హైదరాబాద్‌లోని ఐటీ కారిడార్‌కు 10 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న గాజుల రామారంలోని వందల ఎకరాల ప్రభుత్వ భూముల్లో పక్కా నిర్మాణాలు వెలిశాయి. స్టేట్‌ ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్, టీజీఐఐసీ, హెచ్‌ఎండీఏ, హౌసింగ్‌బోర్డు విభాగాలకు దశాబ్దాల క్రితం అప్పటి ప్రభుత్వాలు భూములిచ్చాయి. ఆయా విభాగాలు తమ కార్యకలాపాలు ప్రారంభించకపోవడంతో కొందరు అక్రమార్కులు గత మూడు, నాలుగేళ్లుగా పథకం ప్రకారం భూములను కబ్జా చేస్తున్నారు.

సింగిల్‌ బెడ్‌రూమ్‌ ఇళ్లు నిర్మించి : గాజులరామారంలోని ప్రభుత్వ స్థలాలను అక్కడున్న కొందరు చోటామోటా నేతలు క్రమంగా సొంతం చేసుకుంటున్నారు. మూడున్నరేళ్లలో ఏకంగా 103 ఎకరాల భూములు ఆక్రమించేశారు. ఈ ప్రాంతాల్లో ఎకరా మార్కెట్‌ విలువ రూ.40-50 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ఆ లెక్కన రూ.4500 కోట్ల విలువైన భూములు అన్యాక్రాంతమయ్యాయి. కుత్బుల్లాపూర్, గాజుల రామారం, చింతల్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లో పనులు చేసుకుంటున్న వారికి సింగిల్‌ బెడ్‌రూమ్‌ ఇళ్లు నిర్మించి అమ్మేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ స్థలాలు పర్యవేక్షించాల్సిన రెవెన్యూ, విద్యుత్‌ అధికారుల్లో కొందరు వీరికి సహకరిస్తుండడంతో కరెంటు మీటర్లొస్తున్నాయి. నల్లా కనెక్షన్లూ ఇస్తున్నారు. దీంతో కొందరు అప్పులు చేసి మరీ సొంత ఇళ్లు కొంటున్నారు. వీటిని అమ్మి సొమ్ము చేసుకుంటున్న కబ్జాదారులు బహుళ అంతస్తుల భవనాలను కట్టుకుని, ఖరీదైన కార్లలో తిరుగుతున్నారు.

మాదాపూర్​లో ఒక్కడే రూ.400 కోట్ల విలువైన భూమిని కబ్డా చేశాడు

మూసీ సుందరీకరణతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు - కేవలం అదొక్క పని మాత్రమే చేస్తాం : హైడ్రా

Last Updated : September 21, 2025 at 10:58 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HYDRAA DEMOLITIONS AT GAJULARAMARAMGAJULARAMARAM HYDRA DEMOLITIONSGAJULARAMARAM DEMOLITION NEWSగాజులరామరంలో హైడ్రా కూల్చివేతలుHYDRAA DEMOLITIONS AT GAJULARAMARAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కొంత భయం- మరికొంత కుట్ర- సౌదీతో ఒప్పందం వెనుక పాక్ దుర్బుద్ధి ఇదే!

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.