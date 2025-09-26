ETV Bharat / state

ఓఆర్‌ఆర్‌ పరిధిలోని చెరువుల లెక్క తేల్చుతున్న హైడ్రా - ఆ ప్రాంతాల్లో చెరువుల హద్దుల గుర్తింపు

చెరువులను కాపాడేందుకు హైడ్రా చర్యలు - ఓఆర్​ఆర్​ పరిధిలో చెరువుల హద్దులను గుర్తిస్తున్న హైడ్రా - వాటికి సంబంధించిన ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్లను అక్టోబర్​ 25 నుంచి విడుదల చేస్తామని వెల్లడి

Hydraa Commissioner Ranganath On Ponds
Hydraa Commissioner Ranganath On Ponds (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 10:28 PM IST

Hydraa Commissioner Ranganath On Ponds : కుండపోత వర్షాల నుంచి హైదరాబాద్​ నగరాన్ని రక్షించేది చెరువులు, నాలాలే. వాటిని కాపాడేందుకు ఓఆర్‌ఆర్‌(ఔటర్​ రింగు రోడ్డు) పరిధిలో ఉన్న చెరువుల లెక్క తేల్చుతోంది హైడ్రా. డిజిటల్‌ మ్యాప్​పై చెరువు ఉన్న ప్రాంతాన్ని, అలుగు, తూములను మ్యాపింగ్‌ చేశారు. దశలవారీగా అన్ని చెరువులకు హద్దులను నిర్ణయిస్తామని హైడ్రా సంస్థ స్పష్టం వెల్లడించింది.

అక్టోబరు 25 నుంచి విడుదల : మేడ్చల్, దుండిగల్, కొంపల్లి, దేవరయాంజల్, శామీర్‌పేట్, గాజులరామారం, కుత్భుల్లాపూర్, పేట్‌బషీరాబాద్, కూకట్‌పల్లి, శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతాల్లోని చెరువుల హద్దులను గుర్తిస్తున్నామని హైడ్రా కమిషనర్​ రంగనాథ్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం 35-40 చెరువులకు హద్దులను నిర్ణయించామని ఆయన వెల్లడించారు. వాటికి సంబంధించిన ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్లను అక్టోబరు 25వ తేదీ నుంచి విడుదల చేస్తామని రంగనాథ్ అన్నారు. హద్దుల విషయంలో పౌరుల నుంచి ఫిర్యాదులు, అభ్యంతరాలు, సూచనలను స్వీకరించేందుకు రెండు నెలల సమయం ఉంటుందన్నారు. వచ్చిన ఫిర్యాదులను పరిష్కరించి ఆయా చెరువుల తుది నోటిఫికేషన్‌ను ప్రకటిస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. కొన్ని చెరువులకు గతంలోనే ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైందని, వాటిపై వచ్చిన అభ్యంతరాలను ఇప్పుడు పరిష్కరించి తుది నోటిఫికేషన్‌ ఇస్తామని ఆయన తెలిపారు.

చెరువుల గుర్తింపునకు హైడ్రా పరిగణనలోకి తీసుకున్న ఆధారాలు : 1975 నాటి సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా మ్యాప్​లు, 1950 నాటి గ్రామ పటాలు, రెవెన్యూ మ్యాప్​లు, ఎన్‌ఆర్‌ఎస్‌ఏ(నేషనల్​ రిమోట్​ సెన్సింగ్ శాటిలైట్)​

ఓఆర్‌ఆర్‌ వరకు నగర విస్తీర్ణం : 2,055 చదరపు కిలోమీటర్లు
అందులోని చెరువులు : 1,252
చెరువుల పరిరక్షణే ధ్యేయంగా పనిచేస్తున్న హైడ్రా : ఆరు చెరువులను పరిరక్షించడమే కాదు డిసెంబర్‌లోపు పూర్తి స్థాయిలో వర్షపు నీటిని నిల్వ చేస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది హైడ్రా సంస్థ. అదే నెరవేరినట్లయితే రాజధానిలోని నీటి వనరులకు మంచి రోజులు వచ్చినట్లే. యుద్ధ ప్రాతిపదికన మొదలైనటువంటి చెరువుల పునరుద్ధరణ ఎప్పుడెప్పుడు పూర్తవుతుందా అని భాగ్యనగరవాసులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కబ్జా కోరల్లో చిక్కుకున్న చెరువులను రక్షించడమే కాకుండా వాటి పూర్వ వైభవానికి హైడ్రా సంస్థ తీసుకుంటున్న చర్యలు మరిన్ని చెరువుల పునరుజ్జీవనానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి.

కబ్జాకోరల్లోంచి నల్లచెరువును విడిపించిన హైడ్రా : కబ్జా కోరల్లో చిక్కి విలవిలలాడుతున్న కూకట్‌పల్లిలోని నల్ల చెరువును కూడా హైడ్రా సంస్థ విడిపించింది. 29.58 ఎకరాల విస్తీర్ణం కలిగిన నల్లచెరువులో 15 ఎకరాలు అన్యాక్రాంతమైనట్లు హైడ్రా సంస్థకు ఫిర్యాదులు అందాయి. దాంతో నీటిపారుదల, రెవెన్యూ శాఖలతో కలిసి హైడ్రా డ్రోన్ సర్వేను నిర్వహించింది. ఉపగ్రహ ఛాయాచిత్రాలు, సర్వే రిపోర్ట్​ల ఆధారంగా ఎఫ్​టీఎల్​, బఫర్‌జోన్‌లోని అక్రమ నిర్మాణాలను హైడ్రా గుర్తించింది. బఫర్‌జోన్‌లోని 4 ఎకరాల్లో 50కిపైగా పక్కా భవనాలు, అపార్ట్ మెంట్లు, ఎఫ్​టీఎల్​లోని(ఫుల్​ ట్యాంక్​ లెవల్​) 3 ఎకరాల్లో 25 భవనాలు, 16 వాణిజ్య అవసరాల కోసం షెడ్లను నిర్మించినట్లుగా గుర్తించింది.

సన్నంచెరువుపై కబ్జారాయుళ్లు కన్ను : ఆక్రమణలతో పాటు నీటి దందాకు కేంద్రంగా నిలిచిన మాదాపూర్‌లోని సున్నం చెరువు కూడా తన పూర్వవైభవాన్ని సంతరించుకోబోతుంది. శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలోని అల్లాపూర్, గుట్టల బేగంపేట గ్రామాల మధ్య ఉన్న సున్నంచెరువు వాస్తవ విస్తీర్ణం 32 ఎకరాలు ఉండగా, చుట్టూ జనావాసాలు పెరగడం, భూముల ధర కోట్లలో పలకడంతో కబ్జారాయుళ్లు కన్ను చెరువుపై పడింది. కాలక్రమేనా 15 ఎకరాలకు పైగా ఆ తటాకం ఆక్రమణలకు గురైంది. ఆక్రమణదారులు బహుళ అంతస్తుల భవనాలతోపాటు తాత్కాలిక షెడ్లను నిర్మించి వ్యాపార కార్యకలాపాలను మొదలు పెట్టారు. అలాగే నగర ప్రజల నీటి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సున్నం చెరువు కేంద్రంగా పలువురు ట్యాంకర్ల యజమానులు నీటిదందాకు తెరతీశారు.

