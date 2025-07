ETV Bharat / state

భాగ్యనగరవాసులకు ఈసారి 'వర్షం బాధలు' తప్పినట్లే! - రంగంలోకి 4100 మంది సిబ్బంది - HYDRA MONSOON EMERGENCY TEAMS

Hydra Monsoon Emergency Teams ( ETV Bharat )

Published : July 2, 2025 at 8:29 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 8:41 AM IST

Hydra Monsoon Emergency Teams : ఈ వానాకాలం సీజన్​లో భాగ్యనగర వాసులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూసుకునేందుకు హైడ్రా సిద్ధమైంది. మొత్తం 4100 మంది సిబ్బందితో రంగంలోకి దిగింది. 150 మాన్సూన్​ ఎమర్జెన్సీ బృందాలను క్షేత్రస్థాయిలోకి దించింది. వీరు ఒక్కో షిఫ్టులో నలుగులు చొప్పున 3 షిఫ్టుల్లో పని చేయనున్నారు. ఇలా 150 మాన్సూన్​ ఎమర్జెన్సీ బృందాల్లో మొత్తం 1800ల మంది ఉంటారని హైడ్రా తెలిపింది. వర్షపు నీరు నిలిచే చోట రెండు షిఫ్టులో పని చేసేలా 734 మంది సిద్ధమయ్యారంది. 51 హైడ్రా డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలు వర్షాకాలం పనుల్లో నిమగ్నమయ్యాయని హైడ్రా పేర్కొంది. ఒక్కో బృందంలో 18 మంది ఉంటారని వివరించింది. 918 మంది డీఆర్​ఎఫ్​ సిబ్బంది సేవలందిస్తారంది. ఒక్కో షిఫ్టుల్లో ఆరుగురు చొప్పున పని చేయనున్నారు. వీరికి తోడు ఎమర్జెన్సీ బైకు బృందాలు 21 ఉన్నాయని, ఒక్కో బైకుపైన ఇద్దరు చొప్పున మొత్తం 42 మంది పని చేస్తారని తెలిపింది. 30 స‌ర్కిళ్లలో ప‌నుల‌ను ప‌ర్యవేక్షించేందుకు హైడ్రాకు చెందిన మార్షల్స్ 30 మంది ఉంటారని, ట్రాఫిక్ పోలీసుల‌తో క‌లిసి ప‌ని చేసేందుకు రెండు షిప్టుల్లో క‌లిపి 200ల మందితో 20 బృందాలు అందుబాటులో ఉంటాయని తెలిపింది. హైడ్రా 'మాన్సూన్​ ఎమర్జెన్సీ టీమ్స్​' ఏర్పాటు (ETV Bharat)

