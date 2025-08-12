Hydra Marshals Over Pay Cut in Hyderabad : హైడ్రాలో పని చేస్తున్న మాజీ సైనికుల జీతాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోత పెట్టింది. సగటున ఒక్కొక్కరికి రూ.7 వేలు తగ్గిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో వారంతా వాపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమవారం నెక్లెస్రోడ్డులో వారంతా సమావేశమై, జీతాల తగ్గింపు నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. హైడ్రా కమిషనర్ ఎ.వి.రంగనాథ్ మార్షల్స్ను తన కార్యాలయానికి పిలిపించుకుని మాట్లాడారు. ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి దిల్లీలో ఉన్నారని, తిరిగి రాగానే మాట్లాడుతానని హామీ ఇచ్చారు.
మాజీ సైనికులు ఏం చేస్తారు : జీహెచ్ఎంసీలో భాగమైన ఈవీడీఎం విభాగం 93 మంది మాజీ సైనికులను హైడ్రా విధుల్లో చేర్చుకుంది. భారీ వర్షాలు, వరదలు, అగ్ని ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు వీరు సేవలందిస్తారు. వారిని విధుల్లో చేర్చుకునే ముందు నెలకు రూ.29,250 జీతాన్ని చెల్లిస్తామని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఆ మొత్తంలో నుంచి రూ.7000 తగ్గిస్తామంటుండటంతో పాత జీతాన్ని కొనసాగించకపోతే విధులను బహిష్కరిస్తామని మార్షల్స్ తెలిపారు.
93 మంది మాజీ సైనికులను మార్షల్స్గా : ప్రభుత్వ భూముల పరిరక్షణ, విపత్తుల నిర్వహణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన హైడ్రాలో మార్షల్స్ ఆందోళన ఉన్నతాధికారులకు కలవరానికి గురి చేసింది. ఏడాది కాలానికి గానూ పొరుగు సేవల కింద హైడ్రాలో ప్రభుత్వం 2,240 మందిని తీసుకుంది. అందులో ఉద్యోగ విరమణ పొందిన 93 మంది మాజీ సైనికులకు మార్షల్స్గా తీసుకున్నారు. అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేత సమయంలోనూ, చెరువుల పరిరక్షణ కోసం ఉదయం, సాయంత్రం, రాత్రివేళ పహారా కాసేలా విధులు కేటాయించింది. ఇందుకు గానూ నెలకు దాదాపు 30 వేల వేతనంగా నిర్ణయిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
తాజాగా ఆగస్టు 5న ఆ జీవోను సవరిస్తూ వేతనాల్లో కోత పెట్టింది. దీనిపై మండిపడ్డ హైడ్రా మార్షల్స్ వేతనాలు తగ్గించడంపై ఆందోళనకు దిగారు. ప్రజావాణి సహా కంట్రోల్ రూమ్, క్షేత్రస్థాయిలో విధులు బహిష్కరించారు. కూల్చివేతలు, వర్షాల సమయంలో నిర్ణీత సమయం కంటే ఎక్కువగా సమయం పని చేస్తున్నప్పటికీ వేతనాలు తగ్గించడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కొంతమంది అధికారులు తమ పెన్షన్ విధానాన్ని ఎత్తిచూపుతూ మాట్లాడటంపైనా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
మార్షల్స్ జీతాలు తగ్గవంటూ : మార్షల్ ఆందోళనపై స్పందించిన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్, వారిని తన కార్యాలయంలోకి పిలిపించి వాస్తవ విషయాలను వివరించారు. జీవోల ప్రకారం వేతనాలు తగ్గిన మాట వాస్తవమే అయినప్పటికీ హైడ్రాలో పని చేస్తున్న సిబ్బంది జీతాల్లో కోత ఉండదని స్పష్టం చేశారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలను ఎదుర్కొని రాత్రీపగలూ పని చేస్తున్న ఉద్యోగుల జీతాలు పెంచేందుకు ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపారు. సైన్యంలో పని చేసి వచ్చిన వారంతా మార్షల్స్గా ఉన్నారని, వారి సేవల పట్ల హైడ్రా పూర్తి విశ్వాసంతో ఉందని కమిషనర్ వివరించారు.
మిగతా రాష్ట్రాల్లో మార్షల్స్కు ఇక్కడి కంటే ఎక్కువ జీతాలు చెల్లిస్తున్నట్లయితే ఆ విధానాలను ప్రభుత్వంతో చర్చించి వారికి అందేలా చూస్తానని హామీ ఇచ్చారు. కమిషనర్ రంగనాథ్ హామీతో 93 మంది మార్షల్స్ మళ్లీ గంటల వ్యవధిలోనే విధులకు హాజరయ్యారు. నగరంలోని 150 డివిజన్లలో మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ సేవల్లో ఎక్కడా ఆటంకం ఏర్పడలేదని హైడ్రా అధికారులు వెల్లడించారు.
