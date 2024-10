ETV Bharat / state

కూల్చివేతలకు చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చిన హైడ్రా - డిసెంబర్​ నాటికి ఆ చెరువుల సుందరీకరణ! - HYDRA on of Encroached Ponds In Hyd

By ETV Bharat Telangana Team Published : 3 minutes ago

HYDRA Focuses on The Beautification of Encroached Pond in Hyderabad ( ETV Bharat )