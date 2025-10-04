ETV Bharat / state

కొండాపూర్​లో హైడ్రా కూల్చివేతలు - ఈసారి రూ.3,600 కోట్ల భూమి స్వాధీనం

కొండాపూర్​లోని ప్రభుత్వ స్థలంలో అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చేసిన హైడ్రా - భారీ బందోబస్తు నడుమ కూల్చివేతలు - రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో బారికేట్లు ఏర్పాటు

Hydra Demolitions in Kondapur
Hydra Demolitions in Kondapur (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2025 at 11:35 AM IST

Hydra Demolitions in Kondapur : హైదరాబాద్​లో హైడ్రా మరోసారి విశ్వరూపాన్ని చూపించింది. కొండాపూర్​లో అక్రమ కూల్చివేతలు చేపట్టింది. ఆర్టీఏ కార్యాలయం పక్కన భిక్షపతి నగర్​లో ఉన్న 36 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలంలో అక్రమ నిర్మాణాలను హైడ్రా సిబ్బంది తొలగించారు. భారీ పోలీసు బందోబస్తు నడుమ ఈ కూల్చివేతలను చేపట్టారు. కూల్చివేతల వద్దకు ఎవరినీ పోలీసులు అనుమతించలేదు. రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేసి స్థానికులను నిలువరించారు.

ఈ భూమిని కొంతమంది కబ్జా చేశారు. ఈ విషయమై హైకోర్టు తీర్పు మేరకు హైడ్రా ఆక్రమణల తొలగింపును చేపట్టింది. తాత్కాలిక షెడ్లను ఏర్పాటు చేసి వ్యాపారం చేసుకుంటున్న వారిని అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయించింది. చుట్టూ కంచె వేసి ప్రభుత్వ భూమిగా పేర్కొంటూ బోర్డులు ఏర్పాటు చేసింది. సర్వే నంబర్​ 59లోని ఈ భూముల విలువ రూ.3,600 కోట్లు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు 60 ఏళ్లుగా ఈ భూములు తమ అధీనంలోనే ఉన్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు.

