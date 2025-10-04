కొండాపూర్లో హైడ్రా కూల్చివేతలు - ఈసారి రూ.3,600 కోట్ల భూమి స్వాధీనం
కొండాపూర్లోని ప్రభుత్వ స్థలంలో అక్రమ నిర్మాణాలు కూల్చేసిన హైడ్రా - భారీ బందోబస్తు నడుమ కూల్చివేతలు - రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో బారికేట్లు ఏర్పాటు
Published : October 4, 2025 at 11:35 AM IST
Hydra Demolitions in Kondapur : హైదరాబాద్లో హైడ్రా మరోసారి విశ్వరూపాన్ని చూపించింది. కొండాపూర్లో అక్రమ కూల్చివేతలు చేపట్టింది. ఆర్టీఏ కార్యాలయం పక్కన భిక్షపతి నగర్లో ఉన్న 36 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలంలో అక్రమ నిర్మాణాలను హైడ్రా సిబ్బంది తొలగించారు. భారీ పోలీసు బందోబస్తు నడుమ ఈ కూల్చివేతలను చేపట్టారు. కూల్చివేతల వద్దకు ఎవరినీ పోలీసులు అనుమతించలేదు. రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేసి స్థానికులను నిలువరించారు.
ఈ భూమిని కొంతమంది కబ్జా చేశారు. ఈ విషయమై హైకోర్టు తీర్పు మేరకు హైడ్రా ఆక్రమణల తొలగింపును చేపట్టింది. తాత్కాలిక షెడ్లను ఏర్పాటు చేసి వ్యాపారం చేసుకుంటున్న వారిని అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయించింది. చుట్టూ కంచె వేసి ప్రభుత్వ భూమిగా పేర్కొంటూ బోర్డులు ఏర్పాటు చేసింది. సర్వే నంబర్ 59లోని ఈ భూముల విలువ రూ.3,600 కోట్లు ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు 60 ఏళ్లుగా ఈ భూములు తమ అధీనంలోనే ఉన్నాయని రైతులు చెబుతున్నారు.