6 నెలలు అధ్యయనం చేశాకే కూల్చివేతలు - కబ్జాల చెర నుంచి 317 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమికి విముక్తి

రాజకీయ నాయకులు, అధికారుల భాగస్వామ్యం - పలువురు రౌడీ షీటర్లు కట్టిన 60 గజాల ఇళ్లు నేలమట్టం - హైదరాబాద్‌ శివారు గాజులరామారంలోని 317 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి కబ్జాల చెర నుంచి విముక్తి

Hydra Demolitions At Gajularamaram Hyderabad
Hydra Demolitions At Gajularamaram Hyderabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 8:07 AM IST

4 Min Read
Hydra Demolitions At Gajularamaram Hyderabad : హైదరాబాద్‌ శివారు గాజులరామారంలోని ప్రభుత్వ స్థలాల్లో ఆక్రమణలపై 6 నెలలు అధ్యయనం చేశాకే కూల్చివేసినట్లు హైడ్రా స్పష్టం చేసింది. రూ.15 వేల కోట్లు విలువైన సర్కారు స్థలాల ఆక్రమణలో పలుకుబడి కలిగిన రాజకీయ నాయకులు, స్థిరాస్తి వ్యాపారులు, కొంతమంది అధికారులు కూడా ఉన్నట్లు తేల్చింది. వారి ఆధీనంలో ఉన్న 12 ఎకరాల్లో వెలిసిన వెంచర్, 20 ఎకరాల లేఔట్‌తోపాటు పలువురు రౌడీ షీటర్లు కట్టిన 60 గజాల ఇళ్లను నేలమట్టం చేసినట్లు హైడ్రా వెల్లడించింది. తద్వారా 317 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని కబ్జాల చెర నుంచి విముక్తి కల్పించినట్లు హైడ్రా పేర్కొంది.

వెలుగులోనికి కీలక విషయాలు : హైదరాబాద్ మహానగరంలో ప్రభుత్వ స్థలాలను పరిరక్షిస్తూ ​కబ్జాదారుల గుండెల్లో వణుకు పుట్టిస్తున్న హైడ్రా ​మేడ్చల్ మల్కాజ్​గిరి జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గంలోని గాజులరామారంలో ప్రభుత్వ స్థలాల ఆక్రమణలపై కీలక విషయాలను బయటపెట్టింది. అక్కడి సర్వే నెంబర్‌ 307తో పాటు ఇతర సర్వే నెంబర్లలో ఉన్న 317 ఎకరాల భూములను పలువురు రాజకీయ నాయకులు, స్థిరాస్తి వ్యాపారులు, అధికారులు కలిసి ఆమాంతం మింగేయాలని చూశారని తేల్చింది. గడిచిన మూడేళ్లలో అక్కడి ప్రభుత్వ భూముల్లో వందల ఎకరాలు అన్యాక్రాంతమైనట్లు గుర్తించింది. ప్రజావాణిలో తమకు అందిన ఫిర్యాదులపై గత ఆరు నెలలుగా ప్రత్యేక దృష్టి సారించి ​అన్ని రకాలుగా ఆధారాలు సేకరించాకే ​అక్రమ నిర్మాణాలను నేలమట్టం చేసినట్లు తెలిపింది.

రూ.15 వేల కోట్ల స్థలాల ఆక్రమణ - 12 ఎకరాల్లో వెంచర్​లు 20 ఎకరాల లేఔట్‌ కూల్చివేసిన హైడ్రా (ETV)

బ‌డాబాబుల దందాపై ఉక్కుపాదం : కబ్జా చెరలో ఉన్న 317 ఎకరాల భూములకు ​విముక్తి కల్పించినట్లు వివరించింది. ప్రభుత్వ భూమిలో వెలిసిన వెంచ‌ర్ల‌ను, లే ఔట్‌లను తొల‌గించామని, స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేష‌న్‌కు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన భూమిలో తిష్ట వేసిన క‌బ్జాదారుల భ‌ర‌తం ప‌ట్టినట్లు పేర్కొంది. 307 స‌ర్వే నంబ‌రు చుట్టూ క‌బ్జాలు జ‌ర‌గ‌గా ​ప్రగతినగర్‌ వైపు ఏకంగా లేఔట్‌లు, వెంచ‌ర్లు వెలిశాయని, అందులో రాజ‌కీయ నాయ‌కులు, స్థిరాస్తి య‌జ‌మానులు, కొంత‌మంది అధికారులు కూడా ఉన్నట్లు తేలిందని హైడ్రా వివరించింది. 12 ఎక‌రాలలో వెలిసిన వెంచ‌ర్‌తోపాటు​ 20 ఎక‌రాల మేర ఉన్న లే ఔట్‌ను తొల‌గించామని, ర‌హ‌దారుల నిర్మాణం, క‌రెంటు కనెక్షన్లతో ​ద‌ర్జాగా సాగిపోయిన బ‌డాబాబుల దందాపై ఉక్కుపాదం మోపినట్లు వివరించింది.

పేద‌లే ల‌క్ష్యంగా అమ్మకాలు : ప్రగతినగర్‌ వైపు కొందరు బడా నాయకులు ఏకంగా వెంచ‌ర్లు, లే ఔట్లు వేస్తే ​గాజుల‌రామారం స‌ర్వే నంబ‌ర్లు 329/1, 342 లో ఉన్న ప్రభుత్వ భూమిని 60 గ‌జాలు, 120 గ‌జాల ప్లాట్ల చొప్పున పేద‌లే ల‌క్ష్యంగా పెట్టుకుని ​రౌడీషీట‌ర్లు, స్థానిక చోట‌మోటా నాయ‌కులు అమ్మకాలు మొదలుపెట్టినట్లు తమ విచారణలో తేలిందని హైడ్రా స్పష్టం చేసింది. జ‌గ‌ద్గిరిగుట్ట పోలీసు స్టేష‌న్‌లో రౌడీషీట్ ఉన్న షేక్ అబిద్ ఏకంగా ల‌క్ష్మి, ముర‌ళి, హుస్సేన్ పేర్లతో ప్లాట్ల విక్రయాలు జ‌రిపినట్లు హైడ్రా గుర్తించింది. బోడాసు శ్రీ‌నివాస్‌ అలియాస్ డాన్ సీను, ఏసుబాబు, సయ్యద్‌ గౌస్ బాబు, మ‌నీష్‌, దేవా ఇలా ఎవ‌రికి వారు ప్రభుత్వ స్థలాలను ఆక్రమించి ప్లాట్లుగా అమ్మేసుకున్నారని, ఇందుకు స్థానిక రెవెన్యూ అధికారులు కూడా స‌హ‌క‌రించిన‌ట్టు హైడ్రాకు ఫిర్యాదులు అందాయి. వాటిపై పూర్తి స్థాయిలో హైడ్రా విచార‌ణ జరుపుతోంది. 60, 120 గ‌జాల చొప్పున ప్రహరీ నిర్మించి ​అందులో ఒక గ‌దిని క‌ట్టి ​ కిరాయి లేకుండా ఒక కుటుంబానికి అద్దెకు ఇవ్వడం, కొనుగోలుదారుడు దొరికిన త‌ర్వాత ​ఆ ప్లాట్‌ను అమ్మేయ‌డం, ఆ త‌ర్వాత మ‌రో ప్లాట్ ​ఇలా గాజులరామారంలో ఆక్రమణ దందా సాగుతున్నట్లు హైడ్రా తేల్చింది.

ఆస‌రాగా తీసుకున్న రియల్టర్లు : గాజులరామారంలోని స‌ర్వేనంబ‌రు 307తో పాటు ఆ ప‌క్కనే ఉన్న స‌ర్వే నంబ‌ర్‌లో 444 ఎక‌రాల‌కు పైగా ప్రభుత్వ భూమి ఉంది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఫైనాన్స్ కార్పొరేష‌న్‌కు అప్పటి ప్రభుత్వం ఈ భూమిని అప్పగించింది. రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఫైనాన్స్ కార్పొరేష‌న్‌కు చెందిన ఆస్తుల పంప‌కాల్లో జరిగిన జాప్యాన్ని ఆస‌రాగా తీసుకున్న రియల్టర్లు, రాజకీయ నాయకులు ఎవ‌రికి వారే ఆక్రణలకు పాల్పడ్డారు. ఈ విష‌య‌మై హైడ్రాకు స్థానికుల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదులందాయి. ఆ ఫిర్యాదుల మేర‌కు స‌ర్వే నంబ‌ర్ల వారీగా ఆరు నెలలపాటు రెవెన్యూ అధికారులు ​జీహెచ్‌ఎంసీ, ఫైనాన్స్ కార్పొరేష‌న్ అధికారుల‌తో సమావేశాలు నిర్వహించి ఆక్రమణలను నిర్ధారించింది.

పేదల ఇళ్ల జోలికి వెళ్లలేదు : ప్రభుత్వ స్థలాల్లో పేదల ఇళ్ల జోలికి వెళ్లలేదని హైడ్రా స్పష్టం చేసింది. అక్కడ నివాసం ఉంటున్న పేద‌ల ఇంటింటికి ముందస్తుగానే సమాచారం ఇచ్చామని వెల్లడించింది. అక్రమంగా బోర్డులు పెట్టి ప్లాట్లను విక్రయిస్తున్నవారే హైడ్రాపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ​వారి ఎత్తుగడలను చిత్తు చేస్తూ ఆక్రమణలను తొలగించినట్లు హైడ్రా పేర్కొంది. అంతేకాకుండా గాజులరామారంలోని ప్రభుత్వ స్థలాల చుట్టూ కంచె వేసే పనిని మరింత వేగవంతం చేయనున్నట్లు హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ తెలిపారు.

సర్కార్​ జాగాలో ఇళ్ల నిర్మాణం - రూ.10 లక్షల చొప్పున అమ్మకం : 100 ఎకరాల్లో హైడ్రా కూల్చివేతలు

హైదరాబాద్​లో మరో ట్యాంక్​బండ్! - పర్యాటక ప్రాంతంగా మారనున్న నల్లచెరువు

